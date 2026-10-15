«Жить на проценты 2026» уже в ноябре: что готовит самый масштабный ивент года об инвестировании

Самая большая в Украине конференция для инвесторов «Жить на проценты» состоится уже этой осенью. Она пройдет в Киеве 14 ноября сразу в офлайн и онлайн форматах. Ивент проведут шестой год подряд.

Несмотря на все вызовы, с которыми столкнулась столица и ее жители, организаторы приложили максимум усилий, чтобы «Жить на проценты» состоялась без задержек и перерывов на тревоги, соблюдая все правила и обеспечивая безопасность всех участников. Ивент проведут в полностью обустроенном зале-укрытии на -1 этаже.

К тому же, учитывая реалии сегодняшнего дня, организаторы позаботились о том, чтобы билеты на конференцию «сработали» при любых обстоятельствах: если возникнут форс-мажорные обстоятельства, по которым владелец билета не сможет посетить ивент, он получит доступ к видеозаписи конференции или сможет посетить следующее мероприятие до конца 2027 года.

О чем будет «Жить на проценты 2026»?

Этот ивент для тех, кто ищет пути сохранения и приумножения своего капитала, но не знает с чего начать. На конференции спикеры помогут разобраться, на какие инвестиционные инструменты стоит обратить внимание, какие стратегии смогут защитить сбережения, а какие увеличить их, как успевать за изменениями на рынке и какую роль играет ИИ в повседневной жизни инвестора.

В фокусе конференции, кроме классических активов, окажутся инвестиции во франшизу, заработок на токенизации, венчурные инвестиции, инвестиции в энергетику и другие. Эксперты подробно разберут инструменты, которые выбирали украинцы в 2026 году и объяснят, как изменились ценности и привычки инвесторов.

Говорить также будут о том, как уверенно выйти на пассивный доход 500 долларов в месяц и, наконец, сделать первый шаг к тому, чтобы начать жить на проценты. Это и многое другое станут темами ивента в этом году.

Приобщиться к обсуждению готовятся спикеры — эксперты рынка. Среди них:

Сергей Фурса — инвестиционный банкир, финансовый эксперт, публицист, радио- и телеведущий;

— инвестиционный банкир, финансовый эксперт, публицист, радио- и телеведущий; Андрей Длигач — д.э.н., профессор, основатель Advanter Group и международного бизнес-сообщества Board;

— д.э.н., профессор, основатель Advanter Group и международного бизнес-сообщества Board; Анатолий Ильченко — инвестиционный советник, лектор в Биржевом университете, практикующий инвестор с опытом в финансовой сфере более 10 лет;

— инвестиционный советник, лектор в Биржевом университете, практикующий инвестор с опытом в финансовой сфере более 10 лет; Кирилл Ежов — директор по развитию бизнеса, исследовательская компания Kantar Ukraine;

— директор по развитию бизнеса, исследовательская компания Kantar Ukraine; Иван Компан — финансист, основатель First Kyiv Investment Club;

— финансист, основатель First Kyiv Investment Club; Тарас Козак — президент Инвестиционной группы УНИВЕР;

— президент Инвестиционной группы УНИВЕР; Андрей Масло — основатель и управляющий партнер WealthTech компании INVESTUDIO.

Узнать инсайды инвестиционного рынка, познакомиться с экспертами вживую и понять, как управлять инвестициями в 2027 году, вы сможете присоединившись к «Жить на проценты 2026».

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Организаторами ивента стали финансовые порталы Минфин и Finance.ua, а помогают с проведением в этом году: генеральный партнер — ICU, золотой партнер — Биржевой университет и серебряный партнер — Ощадбанк.