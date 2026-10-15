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15 октября 2026, 17:10 Читати українською

Временная защита в ЕС: названы пять стран с наибольшим количеством людей из Украины

По состоянию на конец июня 2026 года временная защита в странах Европейского Союза имела 4 407 675 человек, выехавших из Украины. Больше всего из них находились в Германии, Польше и Чехии. Об этом свидетельствуют данные Евростата на 30 июня 2026 года, приведенные в инфографике Experts Club.

По состоянию на конец июня 2026 года временная защита в странах Европейского Союза имела 4 407 675 человек, выехавших из Украины.
Германия приняла почти 1,29 млн человек с временной защитой, Польша - более 961 тыс., Чехия - почти 391 тыс.
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Германия приняла почти 1,29 млн человек с временной защитой, Польша — более 961 тыс., Чехия — почти 391 тыс. Итого на эти три страны приходится около 60% всех получателей такой защиты в ЕС.

В пятерку стран с наибольшим количеством людей, выехавших из Украины и находящихся под временной защитой, вошли:

  • Германия — 1 286 270 человек;
  • Польша — 961 170;
  • Чехия — 390 810;
  • Испания — 269 690;
  • Румыния — 215 300.

В Словакии временная защита имела 147 320 человек, в Нидерландах — 142 210, в Ирландии — 120 165.

В среднем на тысячу жителей Евросоюза приходилось 9,8 получателей временной защиты из Украины.

Инфографика также содержит данные по странам Европейской ассоциации свободной торговли, которые не учтены в общем показателе ЕС. В Норвегии находились 86 570 человек с временной защитой, в Швейцарии — 73 265, в Лихтенштейне — 945.

Авторы инфографики отмечают, что данные Франции обычно не охватывают несовершеннолетних, а показатели Исландии за июнь 2026 отсутствуют

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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