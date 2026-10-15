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15 октября 2026, 15:42 Читати українською

Даже $500 тысяч в год не спасают: богатые американцы живут от зарплаты до зарплаты

40% опрошенных американцев с годовыми доходами свыше $500 тыс. заявили, что преимущественно живут от зарплаты до зарплаты и испытывают трудности с достижением долгосрочных финансовых целей. Об этом говорится в отчете Goldman Sachs Asset Management Retirement Survey&Insights Report за 2025 год.

40% опрошенных американцев с годовыми доходами свыше $500 тыс.
Даже $500 тысяч в год не спасают: богатые американцы живут от зарплаты до зарплаты
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Сколько американцев живет от зарплаты до зарплаты

Среди респондентов с доходами от $300 тыс. до $500 тыс. ответили 41%. В то же время в группе с доходами от $200 тыс. до $300 тыс. этот показатель составил всего 16%.

Авторы исследования объясняют: возможности экономить могут ограничивать высокие затраты, долговые обязательства и удорожание привычного образа жизни. С ростом доходов люди часто начинают воспринимать прежние предметы роскоши как необходимость. Это может приводить к сокращению пенсионных взносов, перерывам в накоплении и отложении выхода на пенсию.

Новое исследование Goldman Sachs, обнародованное 30 сентября 2026 года, также показало, что более высокие доходы не всегда означают большую финансовую уверенность.

О жизни от зарплаты до зарплаты сообщили 36% опрошенных с доходами свыше $300 тыс. Для сравнения: среди получающих от $100 тыс. до $300 тыс. таких было 23%, а среди людей с доходами менее $100 тыс. — 42%.

Среди основных препятствий для пенсионных накоплений участники опроса 2026 назвали расходы на жилье и повседневные потребности — по 31%, а также погашение долгов — 27%. Около 70% респондентов отложили по крайней мере одну важную финансовую цель, в том числе создание резерва, покупку жилья или сбережения на пенсию.

Исследование 2026 года охватило 5106 американцев, опрошенных в июле: 3612 работающих и 1494 пенсионеров.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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