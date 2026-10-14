Во Франции хакеры нагрели холодильники супермаркетов до 50°C: начались пожары

Хакеры за ночь подняли температуру в холодильниках и морозильных камерах нескольких сотен французских супермаркетов до 50 градусов, из-за чего продукты испортились, а в ряде магазинов начались пожары, сообщает Reuters.

Хакеры за ночь подняли температуру в холодильниках и морозильных камерах нескольких сотен французских супермаркетов до 50 градусов.

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Что известно о атаке

Прокуратура Парижа назвала атаку «масштабной»: по ее данным, пострадали подключенные к интернету холодильники нескольких крупных продуктовых сетей. Премьер-министр Себастьен Лекорню поручил разобраться в инциденте Национальному агентству по кибербезопасности (ANSSI), рассказал Reuters собеседник в аппарате премьера.

Carrefour сообщила об атаке на 80 своих супермаркетов, Monoprix оценила долю пострадавших магазинов в 5%. Les Mousquetaires, владелец сети Intermarché, уточнила, что холодильники примерно в 150 ее магазинах ночью шесть часов грелись до 50 градусов. Все затронутые продукты компания выбросила.

Житель Парижа Герт де Клерк видел, как сотрудники Intermarché в центре города вываливали в мусорный контейнер целые тележки размороженных продуктов, а растаявшее мороженое вытекало из лопнувших упаковок прямо на улицу. Об атаке сообщил и глава Coopérative U Доминик Шельшер.

«Удар по оборудованию, необходимому для сохранения свежих продуктов и снабжения французов продовольствием, крайне серьезен и беспрецедентен», — написал он в X. E.Leclerc и Auchan на запросы Reuters не ответили, общий ущерб отрасли пока никто не оценил.

Холодильным оборудованием супермаркетов обычно управляют с помощью контроллеров, которые регулируют работу холодильников и морозильных камер всего магазина, пишет агентство. Доступ к ним можно получить через интернет, что позволяет обслуживающим компаниям менять настройки из любого места.

Источник, близкий к Лекорню, сообщил, что ANSSI обнаружило уязвимость в программном обеспечении датской компании Danfoss. Danfoss заявила, что ей «известно об инцидентах во Франции, затронувших ограниченное число систем управления холодильным оборудованием».

По словам компании, пострадавшие устройства «работали на устаревших версиях прошивки». Danfoss добавила, что «давно рекомендовала клиентам обновлять поддерживаемые системы до последней версии прошивки, а устаревшие системы заменять решениями нового поколения».

9 августа исследовательская команда Team82 компании Claroty, специализирующейся на кибербезопасности, опубликовала исследование с подробным описанием уязвимостей контроллера Danfoss AK-SM 800A. Согласно отчету, выпущенные Danfoss обновления устраняли проблемы, которые могли позволить злоумышленникам обходить механизмы аутентификации и выполнять программный код на скомпрометированных устройствах, говорится в материале агентства.

Не только Франция

Франция, судя по всему, пострадала не одна, отмечает Reuters. Старший аналитик Sekoia Феликс Эме заявила агентству, что атака затронула также Испанию, Португалию, Польшу, Германию и Бельгию. Париж координирует действия с европейскими партнерами и проверяет, не грозит ли опасность другим французским компаниям. Похожие сбои происходили и в США в конце августа, тогда сбои происходили в холодильниках в магазинах для военнослужащих.

О собственных проблемах с кибербезопасностью сообщила и нидерландская Ahold Delhaize, владелец крупнейшей в стране сети супермаркетов Albert Heijn и четвертый по величине продуктовый ритейлер в США. Компания отключила часть систем, а приложение Albert Heijn перестало доставлять продукты.

На онлайн-заказы приходится около 10% продаж сети, магазины продолжают работать, а у конкурентов, по данным агентства ANP, резко выросло число заказов на доставку. В Ahold Delhaize заявили, что не видят оснований связывать свой инцидент с атакой во Франции. Сайты ее американских сетей Stop & Shop, Giant, Hannaford и Food Lion тем временем сообщали, что временно недоступны.