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13 октября 2026, 12:47 Читати українською

Невыплата зарплаты: Верховный Суд объяснил, почему отменил решение по делу о 201 тыс. грн

Работница почти три года не получала значительную часть начисленной зарплаты и через суд пыталась взыскать с работодателя около 201 тыс. грн. Сначала суд принял ее сторону, но апелляция сократила сумму до 24,6 тыс. грн из-за пропущенного срока обращения. Верховный Суд отменил это решение и объяснил, какие обстоятельства апелляция должна проверить при новом рассмотрении. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Работница почти три года не получала значительную часть начисленной зарплаты и через суд пыталась взыскать с работодателя около 201 тыс.
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С марта 2022 года по август 2024 ООО «Европейская правовая защита» насчитывало зарплату своей ведущей юрисконсультке, но значительную часть средств не выплатило. Женщина получила деньги только за август и сентябрь 2023 и март 2024-го. Общая сумма долга, которую она потребовала взыскать, составила 200 798,20 грн.

Женщина работала в компании с ноября 2016 года по август 2024-го, когда ее уволили по соглашению сторон. В мае 2025 года она обратилась в суд, предоставив, в частности, банковскую выписку и сведения из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков.

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Почему апелляция уменьшила сумму долга

В июле 2025 года Переяславский горрайонный суд Киевской области удовлетворил иск полностью и постановил взыскать с работодателя 200 798,20 грн задолженности без вычета налогов и других обязательных платежей.

Однако в январе 2026 года Киевский апелляционный суд отменил это решение и оставил к взысканию только 24 609,48 грн — за период с марта по 18 июля 2022 года. Апелляция не отрицала, что работодатель начислил, но не выплатил зарплату за другие периоды. Суд решил, что работница пропустила срок обращения в суд.

После изменений в статью 233 Кодекса законов о труде, вступивших в силу 19 июля 2022 года, для таких требований установили трехмесячное ограничение.

Апелляционный суд также считал, что решение Конституционного Суда Украины от 11 декабря 2025 года, которым соответствующее ограничение признали неконституционным, не распространяется на правоотношения, возникшие ранее.

Что объяснил Верховный Суд

Верховный Суд не согласился с таким подходом. К моменту апелляционного рассмотрения решение Конституционного Суда уже вступило в силу, поэтому суд должен был учесть его при разрешении спора. Судебная защита не может основываться на норме, признанной неконституционной, даже если она действовала на момент возникновения спорных правоотношений.

В то же время Верховный Суд обратил внимание на другое правило. Решение Конституционного Суда касалось части первой статьи 233 КЗоТ, но не части второй, регулирующей сроки обращения в суд по делам о выплатах при увольнении.

Согласно этой норме работник может обратиться в суд в течение трех месяцев со дня получения письменного уведомления о начисленных и выплаченных при увольнении суммах. Поэтому для разрешения спора нужно установить, получила ли женщина такое сообщение и когда.

Апелляционный суд этого не выяснил и должным образом не оценил соответствующие доводы работницы. Кроме того, суд необоснованно указал, что женщина не просила возобновить срок обращения в суд, хотя соответствующее ходатайство содержалось в ее отзыве на апелляционную жалобу.

Верховный Суд также подчеркнул необходимость учесть положения Гражданского кодекса Украины о течении исковой давности во время военного положения, поскольку трудовое законодательство не регулирует вопросы приостановки или прерывания таких сроков в данный период.

Чем завершилось рассмотрение дела

Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу работницы, отменил постановление Киевского апелляционного суда от 27 января 2026 г. и направил дело № 373/1381/25 на новое апелляционное рассмотрение.

Окончательного решения о взыскании всей суммы долга Верховный суд не принимал. Во время повторного рассмотрения апелляционный суд должен исследовать обстоятельства дела, проверить соблюдение сроков обращения в суд и принять решение.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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