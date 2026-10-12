Клонировать банкира: почему финансовые гиганты делают ставку на ИИ-аватаров

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 октября 2026, 12:10 Читати українською

Клонировать банкира: почему финансовые гиганты делают ставку на ИИ-аватаров

Банки уже создают цифровых двойников работников: аватары объясняют инвестиционные исследования, консультируют по кредитам и помогают пользоваться услугами. Как они меняют банковский сервис, могут ли заменить живого специалиста и от чего зависит доверие клиентов, в колонке для «Минфина» рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Банки уже создают цифровых двойников работников: аватары объясняют инвестиционные исследования, консультируют по кредитам и помогают пользоваться услугами.
Добавить как предпочтительный источник в Google

Недавно мы снова смотрели «Пятый элемент» с Брюсом Уиллисом. Когда-то его технологический мир казался далеким будущим. Сегодня смотришь и думаешь: часть этого будущего уже рядом.

Представьте: вы открываете телефон. На дисплее появляется знакомая консультантка:

— Доброе утро! Как ваши дела? Завтра нужно уплатить кредит. Вы также просили напомнить о записи к врачу. А на следующей неделе — годовщина свадьбы.

Вернемся к выбору билетов для вашей поездки?

Это возможный сценарий персонального сервиса, когда клиент разрешил помощнику использовать календарь и помнить о договоренностях. Банки еще не повсеместно предлагают подобный набор функций. Однако его составляющие уже работают: цифровые консультанты, копии реальных работников и помощники, подключенные к банковским услугам.

Швейцария: эксперт получает цифрового двойника

UBS еще в 2018 году испытывал аватар Даниэля Кальта, тогдашнего инвестиционного руководителя банка в Швейцарии. На встречах с клиентами Цюриха цифровой двойник объяснял рыночные темы и инвестиционную позицию банка. Другой персонаж, Fin, помогал с более простыми запросами. Трехмесячный эксперимент проверял, в частности, готовность клиентов доверять цифровому собеседнику.

В 2025 году UBS начал внедрять видеоаватары аналитиков. По сообщению Financial Times, их внешность и голос записывались в студии, после чего цифровые копии могли озвучивать объяснения исследований. Участие было добровольным, материалы согласовывал сам аналитик, а видео маркировали как созданные ИИ.

Банк сообщал, что выпускает около тысячи видео в год, и ставил цель — около пяти тысяч видео с аватарами. Это план, а не подтвержденный результат. Но практическая возможность уже появилась: превращать исследования в видеообъяснения без повторных съемок автора. Банкир получает больше времени для анализа и встреч.

Южная Корея: цифровые банкиры в отделениях

В Shinhan Bank аватар приблизился к ежедневным операциям. По сообщению DeepBrain AI от июля 2024 г., новую версию виртуальных банкиров создали на основе пяти реальных работников. Их снимали в специальной студии, воспроизводя внешность и движения. Клиенты взаимодействуют с цифровыми двойниками через стойки и киоски в отделениях.

Разработчик заявлял о поддержке 64 консультационных задач, в частности, по депозитам, кредитным заявкам и кредитам под залог депозита. В описании проекта также названы помощь со справками, историей операций и открытием счетов. Клиент задает вопросы обычными словами, а система помогает пройти процедуру.

Это важный переход: цифровой персонаж становится способом получения услуги.

В то же время, оформление заявки и решение о кредитоспособности — разные задачи.

В марте 2026 года Shinhan отдельно представил внутренний ИИ-помощник для корпоративного кредитования. Он прорабатывает финансовые данные, отраслевые тенденции, потоки покупок и продаж, помогая работникам готовить кредитные заключения. Банк сообщил о специализированной логике анализа для 12 основных отраслей. Это поддержка профессионального суждения, а не подтверждение самостоятельного решения аватара.

Китай: инвестиционный разговор в приложении

Shanghai Pudong Development Bank представил созданного вместе с Baidu персонажа Xiaopu в 2019 году. По описанию разработчика, он воспроизводит внешность, голос и жесты реального менеджера по инвестиционным продуктам. Xiaopu появился в приложении, интернет-банкинге и сервисных терминалах.

Он уточняет инвестиционные цели, срок, сумму и отношение к риску, предлагает соответствующие продукты и объясняет финансовые вопросы. Банковское достижение здесь — персонализированный разговор через цифровой канал. Качество рекомендации и ее инвестиционный результат требуют отдельной оценки.

Кувейт и Новая Зеландия: помощь в нужный момент

Kuwait Finance House в июне 2025 запустил виртуального работника Fahad в отделении торгового центра The Avenues. Он объясняет услуги, отвечает на вопросы и помогает пользоваться банкоматом. Банк сообщает о его круглосуточной доступности.

Новозеландский ANZ запустил консультантку Jamie в 2018 году вместе с Soul Machines. По сообщению банка, за первые сто дней она могла ответить примерно на 60% запросов. Это охват вопросов в раннем пилоте, а не показатель точности ответов.

Во время локдауна 2020 года количество банковских вопросов в Jamie возросло более чем на треть. Команда обновляла ответы и учила ее понимать бытовые формулировки — например, «кредитные каникулы». Этот опыт показывает способность цифрового канала принимать дополнительную нагрузку и постоянно поддерживать его знания.

Может ли один человек знать столько?

Даже опытный банкир не помнит всех нормативных актов, тарифов, процедур и кредитных программ. Он проверяет документы и совещается с коллегами. Именно поэтому в банке существуют отдельные юридические, кредитные, рисковые и комплаенс-подразделения.

Цифровому помощнику можно предоставить доступ к материалам всех этих направлений, новостей и аналитики тенденций. Он может быстро находить нужное и сравнивать условия. Такая база потенциально шире памяти одного работника.

Однако копия лица не наследует опыт своего прототипа. Компетентность системы зависит от актуальности источников, правильной трактовки и проверки ответов. Она должна различать действующие и устаревшие документы, нормативные требования и внутренние правила.

При доступности системы консультант работает 24/7, без отпуска и больничного. Платформа может вести множество разговоров одновременно в пределах технической мощности. Люди поддерживают источники, проверяют качество и разрешают сложные случаи.

От прайвет-банкинга до оперативных отчетов

В прайвет-банкинге цифровой помощник мог объяснять продукты, подавать согласованные обзоры рынков и готовить запросы к персональному менеджеру. Для предпринимателя — сравнивать кредитные программы, рассчитывать ориентировочный платеж и формировать перечень документов. Это возможные сценарии, а не универсальные функции нынешних аватаров.

Подключение к CRM позволяет фиксировать обращение, интерес к продукту, нерешенные вопросы и последующие действия. На этой основе можно готовить и присылать оперативные отчеты уполномоченным работникам: интересующие клиентов, где они останавливаются в оформлении и какие запросы требуют внимания менеджера.

Интерес еще не означает продажу. Завершенное соглашение или выдачу кредита следует подтверждать данными банковских систем.

Лицо, согласие и стоимость

Каким должен быть персонаж? На мой взгляд, профессиональным и доброжелательным. Естественная мимика, спокойные жесты и четкий голос уместнее сексуализированного образа. Выбор следует проверять на клиентах: кому доверяют и с кем успешнее решают вопросы.

Клонирование коллеги требует согласованных условий: использование голоса и внешности, контроль текстов, срок действия согласия, возможность использования после увольнения и вознаграждение. Добровольность участия, как в UBS, имеет значение для доверия внутри банка.

Полные сметы приведенных внедрений в проверенных материалах не раскрыты. Бюджет может включать в себя создание образа, интеграцию, оборудование, защиту данных, тестирование и сопровождение. Начинать целесообразно с конкретной задачи и ограниченного пилота.

Для масштаба: базовая зарплата Investment Banking Associate в приведенной вакансии Goldman Sachs в Нью-Йорке — $150−225 тыс. в год плюс возможный бонус. Если бы внедрение аватара стоило $50 тыс., это составляло бы примерно три-четыре месяца такой зарплаты. Сумма проекта здесь условна.

Высвобождение 20% времени такого специалиста имеет зарплатный эквивалент в $30−45 тыс. в год. Но это потенциал производительности, а не автоматическая экономия: нужно учесть сопровождение и то, как банк использует это время.

Результат следует измерять решенными вопросами, ошибками, повторными обращениями, временем ожидания и стоимостью завершенной услуги. Банки уже научились давать цифровым системам человеческое лицо. Доверие клиента они получат тогда, когда за этим лицом будет скорая, понятная и надежная помощь.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Невмержицкий Василий
Финансовый аналитик Невмержицкий Василий
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами