Утратили трудовую книжку: как теперь подтвердить стаж для пенсии

Правительство приняло решение, которое поможет людям подтвердить пенсионный стаж при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. Особенно это важно для тех, кто потерял документы из-за боевых действий или оккупации.

Правительство приняло решение, которое поможет людям подтвердить пенсионный стаж при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней.

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Как будут подвергать стаж

«Прежде всего, стаж будет подтверждаться по данным государственных электронных реестров. Если таких данных нет, будут учитываться трудовая книжка и другие документы, перечень которых расширен», — отметил Глава Правительства.

«Если документов нет или они не сохранились, стаж можно будет подтвердить показаниями не менее двух свидетелей, работавших вместе с человеком. Пенсионный фонд помогает найти таких людей.

Для тех, кто когда-то работал на предприятиях на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, а также чьи документы уничтожены в результате войны, предусмотрен отдельный порядок зачисления стажа. Действия Правительства направлены на то, чтобы пострадавшие от войны люди не теряли права на пенсию из-за отсутствия документов", — подчеркнул Сергей Корецкий.