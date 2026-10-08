Налоги и тарифы растут: как россия перекладывает расходы на войну на граждан

Война обходится российскому бюджету все дороже, а закрывать финансовые дыры власти планируют за счет граждан и бизнеса. Повышение налогов, новые сборы и подорожание коммунальных услуг усиливают давление на экономику. Почему эти меры не решают ее проблем и что происходит с банками, промышленностью и застройщиками, объясняет доктор экономических наук Алексей Пластун .

Поиск крайнего — почти такое же популярное развлечение на болотах, как надувание щек и возведение потемкинских деревень. Поскольку санкции не действуют, экономика успешно трансформируется, а фюрер ведет страну исключительно к светлому будущему, в какой-то момент ребром встал вопрос: кто, собственно, виноват во всех экономических грехах? На кого свалить падение производства, прибыли, раскулачивание, рост налогов, дефолты с банкротствами и прочие прелести военной экономики?

Правительство на роль виновного не годится: оно проводник воли фюрера, его если не правая, то точно левая рука. Следующим в списке был Центробанк. А поскольку он занял подозрительно независимую позицию, его волевым решением назначили крайним.

Центробанку назначение не понравилось, и последние полтора года он как мог показывал, что он свой: снижал ставку на каждом заседании (десять раз подряд, с 21 до 14%) и делал вид, что инфляции нет. Но в сентябре что-то в нем сломалось. Что именно, почему ставку не снизили и каковы другие итоги сентября для экономики страны-агрессора, разберем в сегодняшнем обзоре.

Что хотел сказать Центробанк?

Главная цель любого центробанка — стабильность национальной валюты. Когда по итогам лета рубль стал худшей валютой мира, а бензиновый кризис помножил на ноль остатки иллюзии, что роста цен не существует, Центробанк не выдержал и вместо традиционного снижения оставил ставку без изменений. По сути, это констатация факта: шила в мешке не утаишь, а официальные цифры росстата о дефляции не стоят и выеденного яйца.

Масштаб проблемы настолько велик, что ЦБ согласился побыть крайним. Формальные причины — удары Украины по российским НПЗ и топливный кризис. Злые языки добавляют, что фактическая инфляция в добрых три раза выше цифр росстата (инфляционные ожидания — около 14%) и что печатный станок работает на полную: в сентябре Центробанк рф выдавал банкам по 5 трлн руб. в неделю.

Дело не только в текущей ситуации, но и в перспективах. После выборов в россии открылся портал в инфляционный ад. Минфин выкатил проект бюджета на три года: дефицит на дефиците. На 2027 год ожидается дефицит в 5,5 трлн руб., то есть на самом деле — более 10 трлн. Дыры надо как-то затыкать, а значит, кто-то заплатит. Поскольку выборы показали, что рф чуть более чем полностью состоит из терпил, заплатят они. От масштабов новых поборов кружится голова. Вот максимально сокращенный перечень нововведений:

электроэнергия: в 2027 году тарифы для граждан вырастут на 14,4% — максимум с 2009 года. Затем еще +12,1% в 2028-м и +10,1% в 2029-м, суммарно +41,1% за три года;

газ за 2027−2029 годы подорожает на 26,8%, отопление — на 27,2%, водоснабжение — на 25,4%, водоотведение — на 24%;

налог на вклады вырастет с 15 до 22%, аналогично — на продажу недвижимости, ценных бумаг, дивиденды и страхование;

НДС 22% на покупки в иностранных интернет-магазинах и новая пошлина в 100 руб. за каждую посылку стоимостью до 200 евро;

с 1 декабря компании будут платить техсбор за электронику: до 496 руб. за смартфон, до 992 руб. за ноутбук;

с 1 января утилизационный сбор на автомобили вырастет на 10−20%. С 2019 года он увеличился в 40 раз: с 20 тыс. деревянных как минимум до 800 тыс.;

налог на сверхприбыль для крупного бизнеса: 30% для производителей цветных металлов и удобрений, 20% для золотодобытчиков;

миллионы самозанятых, которые платят 4−6%, получат прекрасную перспективу платить 13%.

Это еще неполный перечень: есть и новые сборы с авиатерпил, судостроительный сбор для морских терпил, а РЖД индексирует тарифы для сухопутных. Все это не только снизит уровень жизни типичного иванова и экономическую активность, но и приведет к росту цен. Своим решением Центробанк, по сути, констатировал очевидное: инфляция в россии выходит из-под контроля.

Кстати, ЦБ рф стал крупнейшим продавцом золота в мире: с начала года до конца июля он продал 1,6 млн тройских унций (49,7 тонны). Это крупнейшая распродажа золотого запаса со времен дефолта 1998 года. Инфляция — далеко не единственная проблема экономики рф.

Дела скорбные

Выборы были без выбора, виновных определили заранее (Центробанк и неизвестные добрые дроны), и народ-терпила продлил мандат царю и его приспешникам.

росстат после этого резко разленился и вместо привычного рисования роста промышленности отчитался о снижении в августе на 0,6% г/г. Нефтепереработка падает третий месяц подряд, а минус 17,8% выглядит как приговор: в очередях за бензином придется стоять еще долго. И не только за бензином: производство напитков упало на 24,1% (пива — на 36%), табачных изделий — на 16,9%. Среди самых эпических достижений: стекло — минус 73% (да-да, семьдесят три), трамвайные вагоны — минус 55%.

Как при таком отрицательном росте бюджет выполнит планы по доходам? А никак. Счетная палата подсчитала, что в этом году казна недополучит почти 1,6 трлн руб. Даже после того, как Рыжий дед из-за океана открыл дорогу в Эльдорадо, сначала умножив цены на нефть на два, а затем сняв ограничения на продажу российской нефти, нефтегазовые доходы бюджета в августе оказались самыми низкими с провального января. Одновременно оберфюрер раскрутил маховик экспроприации, а власти вытрясли из госкомпаний дивидендов аж на 700 млрд руб. И все равно дефицит федерального бюджета за восемь месяцев составил 5,8 трлн руб.

Если все пойдет так, как идет (дивидендов больше не будет), отметку в 10 трлн руб. дефицита могут пробить уже в этом году, а по консолидированному бюджету с региональными — почти наверняка. Много ли это? Ликвидной части Фонда национального благосостояния осталось менее 4 трлн руб.: дыры не залатать.

Есть выпуски облигаций федерального займа (ОФЗ) (по сути, печатный станок), но их покупают банки, а у банков дела плохи. Вкладчики продолжают бегство, и структурный дефицит ликвидности в банковском секторе в сентябре приблизился к 3 трлн руб. (выше он был только в марте 2022-го).

Итак, пришло время «непопулярных мер», тем более что терпилы своим молчанием дали негласное согласие на выборах. Особенность сложных решений — их недальновидность: в моменте удастся собрать несколько сотен миллиардов или пару триллионов, но стратегически это выбивает остатки доверия и резервов. Кто-то всерьез считает, что национализация улучшает инвестиционный климат? Чтобы завтра государство пришло и сказало: «Это мое»? Даже по данным росстата, инвестиции в первом полугодии снова сократились на 10%: их объем падает уже пятый квартал подряд.

Поэтому условная экспроприация части сбережений населения в форме продразверстки превратит разрыв ликвидности банков с 3 трлн руб. в двузначную сумму и вызовет банковский кризис. Хороших вариантов латания бюджетной дыры нет. А события еще и развиваются: НПЗ горят, бензина нет на половине заправок, а пшеницу приходится продавать дешевле себестоимости.

Габитуация и реальность

В психологии существует когнитивное искажение — габитуация: мы привыкаем к определенному контенту и перестаем на него реагировать. Август поставил высокую планку с Wildberries-бинго и перманентными пожарами на НПЗ, и на этом фоне сентябрь выглядел как-то бледно. Ну да, Московский НПЗ снова горел, под Саратовом сгорел один из крупнейших складов «Озона».

Однако в реальном мире сгорело 100 тыс. кв. метров складских площадей со всеми товарами. Это миллиарды рублей прямых убытков для «Озона» и продавцов, миллиарды недополученной выручки (саратовский склад обрабатывал до 900 тыс. заказов в сутки), неплатежи, невозвращенные кредиты и банкротства.

После визита неизвестных добрых дронов в сентябре остановили работу восемь НПЗ (только Сызранский и Саратовский заводы «Роснефти» производили более 15 млн тонн нефтепродуктов в год). По оценке Международного энергетического агентства, российская нефтепереработка в июне была примерно на 30% ниже уровня годом ранее — минимум более чем за 20 лет. И это не предел: НПЗ горят если не каждый день, то через день.

Если НПЗ не работают, нефть им не нужна, и добычу приходится сворачивать. российские нефтяные компании сокращают добычу девятый месяц подряд (!): с начала года она упала на 660 тыс. барр. в сутки, до 8,72 млн. Даже правительство рф сквозь слезы и розовые очки признало, что в этом году добыча обновит 17-летний минимум. Эксперты называют это дорогой с односторонним движением: раскупорить закупоренное вряд ли удастся, и они предрекают дальнейшее снижение.

Вместо итогов

К чему все это? Дела в российской экономике плохи, с тенденцией к ухудшению и катализаторами, ускоряющими процесс. Но есть еще один «баг» психологии — усталость от ожиданий. Мы анализируем ситуацию не через реальность, факты и объективные процессы, а через разочарование от того, что долгожданное событие так и не наступило. Итог — уныние, хотя на самом деле процессы продолжаются и даже ускоряются. Экономика рф все еще жива — зрада, и плевать, что с каждым днем ее жизнь становится все более затратной бессмыслицей.

Возьмем рынок недвижимости. По данным росреестра, в августе количество сделок с жильем на первичном рынке Москвы обвалилось на 44% г/г, а количество дел о банкротстве строительных компаний за три месяца выросло более чем на 30%. Система будет держать на плаву этот «Титаник» до последнего: льготная ипотека, государственный выкуп недостроев, субсидии, моратории на банкротства. Но это не лечит болезнь, а лишь позволяет протянуть дольше. Финал один.

Далеко ходить за примерами не надо. Крупнейший девелопер рф «Самолет» — типичный ходячий мертвец (это не только наша оценка, но и оценка фондового рынка: акции потеряли около 95%). Но в сентябре «Сбербанк» (один из основных кредиторов) заявил, что может поручить одной из своих структур управление частью бизнеса компании.

Под конец события имеют свойство ускоряться. За одну неделю сентября «Самолет» потерял более 30% капитализации. Выручка за первое полугодие 2026-го упала на 31%, чистый убыток составил 22,3 млрд руб. против чистой прибыли в 1,8 млрд за первое полугодие 2025-го. Стоял-стоял годами и упал.

Так что не будем поддаваться когнитивным искажениям и сосредоточимся на реальном мире. И не забываем, что точка бифуркации — она не в нуле, да, «Самолет»?