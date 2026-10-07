Кому в ИТ сейчас сложнее всего найти работу и кого массово нанимает DefTech

Конкуренция на ИТ-рынке резко выросла: кому сейчас сложнее найти работу, что происходило с вакансиями в секторе в ІІІ квартале, отзывами на них и активностью компаний, проанализировал профильный портал DOU. «Минфин» выбрал для своих читателей самое интересное.

Больше всего просило количество вакансий для Marketing, Design, Front-end

Сильнее всего сократилось количество вакансий в Marketing, Design и Front-end

В сентябре компании опубликовали на DOU 6340 вакансий. После пикового роста в марте, когда их было почти 8 тысяч, количество вакансий постепенно сокращается.

В третьем квартале их было в общей сложности на 6% меньше, чем во втором. В прошлом году, напротив, в третьем квартале наблюдался небольшой рост количества вакансий по сравнению со вторым.

Общее количество вакансий на jobs.dou.ua (по кварталам)

Сильнее всего в III квартале сократилось количество вакансий в маркетинге. Вероятно, это связано с ограничением найма из-за иска FTC в экосистеме Genesis и сокращениями в некоторых компаниях: Genesis, OBRIO, SKELAR, Universe и Headway уменьшили количество позиций для маркетологов. Несмотря на это, маркетинг остается категорией с наибольшим количеством вакансий в III квартале.

Также сократилось количество вакансий для дизайнеров, Front-end-инженеров, HR-специалистов, специалистов поддержки, Node.js-разработчиков и проектных менеджеров.

Стремительно сокращается и количество вакансий для разработчиков: позиций для Ruby стало на 58% меньше, для iOS — на 49%, React Native — на 33%, Android — на 23%.

Среди направлений, показавших рост в III квартале, — Legal, Security, Hardware и Architect.

Python сейчас занимает первое место по количеству вакансий для разработчиков — в сентябре их было 143.

Для Front-end в сентябре была опубликована 91 вакансия, тогда как в январе — 302.

В сегменте Java резкого падения не наблюдается — 89 вакансий в сентябре.

Количество вакансий для Embedded в сентябре составило 146. Высоким остается и спрос на Hardware-специалистов — 274 вакансии.

В Security зафиксировано рекордное количество вакансий — 134 в сентябре.

Количество вакансий в DefTech продолжает расти. В сентябре был установлен рекорд — 1395 открытых позиций. Одновременно увеличивается и количество откликов на DefTech-вакансии: в сентябре их было 12,7 тыс. В среднем на одну вакансию приходится 9 откликов кандидатов.

Front-end, Node.js и QA — лидеры по уровню конкуренции

В третьем квартале среднее количество откликов на одну вакансию на DOU начало стремительно расти и в сентябре достигло 38.

Увеличилось и количество специалистов, ищущих работу. Если в июне число кандидатов, откликавшихся на вакансии на DOU, держалось на уровне 22 тыс., то в июле-августе оно выросло до 24 тыс., а в сентябре — до 27 тыс. соискателей.

Конкуренция среди разработчиков стремительно усиливается. Среди направлений разработки наибольшее среднее количество откликов на одну вакансию сейчас приходится на Front-end — 275 откликов, Node.js — 185, PHP — 110 и React Native — 110.

Более благоприятная ситуация складывается для C++ — в среднем 14,5 отклика на вакансию.

Помимо разработчиков, значительно выросла конкуренция среди QA-специалистов — 113 откликов на вакансию, Project Manager — 70, Design — 63, HR — 44, Product Manager — 42, DevOps — 38, AI/ML — 34.

Наиболее благоприятная ситуация на рынке сейчас складывается для специалистов Hardware — 274 вакансии в сентябре и в среднем 3,5 отклика на одну вакансию; Embedded — 160 вакансий и 6 откликов; Security — 134 вакансии и 8 откликов; SysAdmin — 116 вакансий и 12 откликов.

Самые активные работодатели — военные и DefTech-компании

Тройка компаний и организаций, разместивших наибольшее количество вакансий на DOU в III квартале, связана с Силами обороны и DefTech.

Среди IT-компаний наиболее активными работодателями были SKELAR, Boosta и Ciklum.

20 самых активных компаний по количеству размещенных вакансий (за квартал)