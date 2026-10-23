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23 октября 2026, 17:00 Читати українською

В Украине готовят новые правила продажи лекарств на АЗС: что изменится

В Украине предлагают изменить правила продажи безрецептурного лекарства на автозаправочных станциях. Проект новых лицензионных условий предусматривает, что препараты можно будет продавать только через аптечные пункты, являющиеся структурными подразделениями лицензированных аптек. Документ также устанавливает требования к размещению аптечных пунктов и продаже лекарств через торговые автоматы.

В Украине предлагают изменить правила продажи безрецептурного лекарства на автозаправочных станциях.
АЗС могут лишиться права самостоятельно продавать лекарства
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На рассмотрение Государственной регуляторной службы Украины поступил проект постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Лицензионных условий производства хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов)». Документ еще обсуждается, поэтому окончательные требования могут измениться.

АЗС придется сотрудничать с аптеками

По проекту безрецептурные препараты на заправках можно будет продавать только через аптечные пункты, зарегистрированные в лицензионном реестре как структурные подразделения аптек.

Для этого операторам АЗС придется договариваться с лицензированными аптеками. Отдельный зал для покупателей оборудовать не обязательно: достаточно выделить специальную зону или отдельную часть помещения.

Какие требования установят для торговых автоматов

Проект позволяет продавать безрецептурные препараты через вендинговые автоматы, но только в пределах аптечного пункта. Автоматы должны быть оборудованы РРО или программными РРО, а условия хранения лекарства должны соответствовать требованиям производителя.

Также необходимо обеспечить контроль за получением и загрузкой препаратов. Продажа через автоматы детям до 14 лет должна быть невозможна с помощью технических или организационных мероприятий в случаях, предусмотренных законом.

Читайте также: В коммунальных аптеках Киева не хватает части лекарства: в «Фармации» объяснили причину

Кто сможет продавать лекарства

Отпускать препараты должны работники аптеки-лицензиата, а не сотрудники АЗС. В то же время, проект позволяет привлекать к этой работе работников без фармацевтического образования при условии прохождения внутреннего обучения.

Однако документ не определяет программу, продолжительность такого обучения и способ подтверждения его прохождения.

Ответственное лицо за розничную торговлю лекарством должно иметь по меньшей мере степень профессионального младшего бакалавра по специальности «Фармация». Требований к стажу работы нет.

Что изменится с 2027 года

Новые лицензионные условия связаны с введением Закона Украины № 2469-IX «О лекарственных средствах», который должен вступить в силу 1 января 2027 года. Он предусматривает продажу препаратов через аптеки и их структурные подразделения.

Потому торговля лекарствами на АЗС без аптечного пункта не будет соответствовать новой законодательной модели.

В то же время, введение новых лицензионных условий само по себе не означает автоматического прекращения ранее выданных лицензий. Однако их наличие не позволит продолжать деятельность, не отвечающую новым требованиям.

Если проект будет принят, аптеки смогут расширить продажу лекарств через пункты на АЗС, а операторы заправок лишатся возможности самостоятельно торговать препаратами.

Напомним

Кабмин ускоряет поставки импортных лекарств в аптеки и больницы. Кабинет Министров упростил процедуры контроля импортных лекарственных средств, чтобы ускорить их поступление непосредственно в аптеки и больницы. Решение было принято на фоне российских атак на склады с медикаментами.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
ololo trololo
ololo trololo
23 октября 2026, 18:31
#
Хєрня якась. Навіщо це ускладення? Там же безобідний ібупрофен продають
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