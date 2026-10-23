В Украине открыли предзаказ iPhone Duo: цены стартуют от 119 999 грн

Первый складной смартфон Apple iPhone Duo уже можно заказать в украинских магазинах: предзаказ открыли без подписки, а официальные продажи стартуют 30 октября. В зависимости от магазина и объема памяти за новинку просят от 119999 до 213999 грн. Об этом пишут РБК-Украина и 24 канал .

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Покупателям предлагают два цвета: белый Star White и темно-синий Night Sky. Смартфон доступен в четырех вариантах встроенного хранилища.

Цены, по данным СМИ, зависят от магазина:

256 ГБ: от 119 999 грн., в других магазинах 132 999 или 133 999 грн.;

от 119 999 грн., в других магазинах 132 999 или 133 999 грн.; 512 ГБ: от 132 999 до 146 999 грн;

от 132 999 до 146 999 грн; 1 ТВ: от 159999 до 173999 грн;

от 159999 до 173999 грн; 2 ТВ: от 198 999 до 213 999 грн.

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Предзаказ на iPhone Duo открыли сразу несколько больших сетей. Магазины уже принимают заявки без внесения предоплаты. На одном из сайтов у моделей стоит отметка «В продаже с 30.10».

Ритейлеры отмечают, что предзаказ гарантирует приоритет при выдаче устройств после поступления на склады. Но точные сроки будут зависеть от графиков снабжения.

Сразу после анонса первый складной смартфон Apple столкнулся с аномально высоким спросом. Поэтому сроки отгрузки отдельных конфигураций во многих странах уже сместились на январь 2027 года. Ввиду глобального дефицита первая официальная партия iPhone Duo для украинского рынка может оказаться очень ограниченной.