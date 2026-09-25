Смогут ли российские атаки уничтожить интернет в Украине

Лента новостей снова взрывается заголовками о том, что вражеские «шахеды» вот-вот оставят украинские города без интернета и мобильной связи. Возможен ли такой сценарий рассуждает СЕО dev.ua Стас Юрасов.

Как работает интернет в Украине

В лентах новостей бурлят сообщения о том, что московия может оставить киевлян без интернета и что зимой не будет связи. Вижу, что часто распространяется какой-то полный треш. Давайте пошагово разберёмся, что из этого правда, а что — ложь.

Начнём с того, что нужно понимать: существует очень разнообразная телекоммуникационная инфраструктура, которая подвергается ударам. Не стоит воспринимать её как единое целое, потому что задачи каждого звена этой инфраструктуры разные, как и уровень дублирования и резервирования систем — он сильно различается.

Во-первых — дата-центры, где хранятся и обрабатываются данные различных приложений и сервисов, которыми вы пользуетесь каждый день. Это такие крупные площадки, где в специальных стойках стоят серверы, обеспечивающие работу украинского облака.

Как мы знаем, несколько киевских дата-центров подверглись ударам. Но это не означает, что теперь все данные украинских приложений уничтожены. В большинстве случаев данные профессиональных интернет-сервисов хранятся в разных облаках (то есть физически «находятся» в разных дата-центрах) в Украине, а также за рубежом. Многие данные украинских интернет-сервисов хранятся в глобальных облаках AWS, Microsoft Azure, Google Cloud и т. д. Это означает, что «зеркала» или даже основные копии сервисов физически находятся где-то в дата-центре Польши, Литвы, Германии или в другом надежном месте. Туда не летают шахиды (пока что).

Если один из дата-центров пострадал, данные загружаются с другой площадки. И это незаметно для пользователя. Даже если вы заходите на сервис, который хранится во Франкфурте, вы не почувствуете задержки сигнала в подавляющем большинстве случаев.

Конечно, бывают исключения. Например, после разрушения старейшего украинского дата-центра Mirohost физически исчез доступ к некоторым старым форумам, которые там хранились и, скорее всего, не имели резервного копирования. Но такие случаи — единичные.

И, конечно, чем тяжелее файлы, тем эффективнее хранить их как можно ближе к пользователям. Например, большие видео или игры. Но в мире уже есть сервисы, которые непосредственно занимаются доставкой тяжелого контента в интернете без критической задержки сигнала. И вся эта система уже давно хорошо просчитана и стабильно работает.

Во-вторых — это узлы связи интернет-провайдеров. В Киеве довольно много относительно небольших компаний, которые обеспечивают доступ в интернет в квартиры. И да, если реактивный шахед попал в этот районный узел, то интернет может пропасть до тех пор, пока технические специалисты не подключат резервное или партнерское оборудование (если оно есть).

В киевских подъездах, как правило, есть по три-пять разных интернет-провайдеров. Каждый из них подключен к собственному узлу связи. Если в один узел попали, то из другого интернет всё равно будет работать.

В-третьих — есть узлы связи крупных телекоммуникационных компаний: «Киевстар», «Укртелеком», Vodafone и т. д. Эта инфраструктура зарезервирована. Дважды, а то и трижды. Попадание «шахида», конечно, доставит хлопот сотрудникам телекоммуникационных компаний, но они не перестанут предоставлять вам услуги. Это просчитано.

Четвёртое — есть базовые станции мобильных операторов, которые напрямую предоставляют всем нам мобильный интернет. И с ними, скорее всего, ничего критического не произойдёт. Это плохая, неэффективная цель. Только в Киеве таких станций в общей сложности более 10 тыс. Это небольшие, труднодоступные объекты. И даже если выйдут из строя 100 из них, на работу мобильного интернета в столице в целом это вряд ли повлияет.

Но да, когда вы пользуетесь мобильным интернетом во время блэкаута или при временном сбое вашего домашнего интернет-провайдера, качество связи может существенно ухудшаться (даже если на экране смартфона отображаются все 5 полосок LTE). Это не означает, что базовая станция мобильного оператора работает плохо. Это означает, что в определенный момент она просто перегружена запросами на подключение и скачивание файлов (от людей, которые вовремя не позаботились о своих интернет-резервных копиях).

Пятое — есть ещё точки обмена трафиком. Это довольно уязвимые места с точки зрения потенциальных перебоев. В этих точках обмена часто находится оборудование многих интернет-провайдеров и интернет-сервисов, и они служат своеобразным интернет-мостиком между украинскими сетями (и их пользователями). Но если в такую точку произошло вторжение — это не означает, что у вас теперь не будет интернета. Потому что есть другие точки, как в Украине, так и гигантские точки обмена трафиком в мире, через которые теперь пойдет ваш трафик.

Децентрализация спасает