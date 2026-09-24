Як ШІ стає ближчим до людини. Пояснюємо на прикладі Lenovo

Ще 2−3 тому штучний інтелект жив переважно у величезних дата-центрах і працював лише тоді, коли поруч був швидкий інтернет. Так була влаштована технологія. У 2026 році картина змінюється. Частина обчислень переходить із хмари прямо на пристрій, яким ви користуєтесь щодня: ноутбук, планшет чи смартфон. Ринок називає це гібридною моделлю, і вона поступово стає новим стандартом. Свіжий фінансовий звіт Lenovo за перший квартал 2026/27 фінансового року демонструє, як цей перехід виглядає на практиці. Квартал вийшов рекордним для компанії, загальна виручка зросла на 43% до $26,9 млрд, і головним двигуном цього зростання став саме штучний інтелект.

Хмара вперлася у власну стелю

У ідеї тримати весь ШІ у хмарі було просте пояснення. Обробка запитів до великих моделей потребує величезних потужностей, і зібрати їх в одному місці було легше, ніж роздати мільйонам пристроїв. Але у цієї моделі виявилися три слабких місця. Вона:

коштує дорого, бо за кожен запит хтось платить за хмарні обчислення;

буває повільною, коли відповідь потрібна миттєво;

ризикована з погляду приватності, адже дані доводиться відправляти назовні.

Аналітики фіксують чіткий зсув. За оцінками Gartner, 2026 рік уперше став тим, коли світ витрачає на інференс (роботу вже навченої ШІ-моделі) більше, ніж на навчання моделей. А за прогнозом IDC, якщо ще торік edge-обчислення, тобто ШІ безпосередньо на пристроях і поряд із ними, використовували близько 10 відсотків компаній, то до 2029 року так робитимуть уже понад дві третини. Хмара при цьому нікуди не зникає, вона просто бере на себе іншу роль. Так виникає гібридна схема, де просте і термінове рахує пристрій, а складне і масштабне залишається хмарі.

Комп'ютер, який навчився думати сам

Головним героєм цього переходу став звичайний комп'ютер. Нове покоління пристроїв отримало окремий чип для штучного інтелекту, так званий NPU, який дозволяє запускати ШІ прямо на ноутбуку без підключення до мережі. Такі пристрої назвали AI PC, і саме на них тримається та частина гібридної моделі, що працює прямо на боці користувача. Якщо колись комп'ютер був вікном у цифровий світ, то тепер він поступово перетворюється на щось на кшталт другого мозку, який розуміє власника і навіть передбачає його потреби.

Швидкість, з якою ринок рухається в цей бік, добре видно на прикладі Lenovo: за підсумками кварталу компанія залишається світовим лідером на ринку AI PC з часткою 25,1%. Сьогодні пристрої зі штучним інтелектом складають уже понад 30% усіх комп'ютерів, які продає компанія.

Що ці комп'ютери вміють без хмари? Локальний помічник Lenovo AI Now відповідає на запитання за файлами користувача повністю офлайн. Чип обробляє шумозаглушення, живі субтитри і переклад під час дзвінків, покращує зображення на льоту. Разом із Microsoft компанія навіть перенесла систему безпеки контенту прямо на пристрій. Раніше така перевірка працювала лише через хмару, тепер вона відбувається приблизно за чверть секунди локально, майже не навантажує процесор і працює навіть без інтернету. Саме на цій хвилі Lenovo вийшла на перше місце у світі серед комп'ютерів на Windows зі штучним інтелектом, зайнявши близько 31% цього сегмента.

Дата-центр нікуди не зник, він змінив роботу

Щодо хмари, то вона просто перемикається з одного завдання на інше. Раніше головним було навчати моделі, тепер акцент зміщується на інференс, тобто на щоденну роботу вже навчених моделей, яких стає дедалі більше. Бізнес переходить від етапу експериментів до реального використання, і саме тут криється новий великий попит.

У звіті Lenovo це добре видно за групою інфраструктурних рішень. Її виручка майже подвоїлася і зросла на 98% до рекордних $8,5 млрд. Портфель потенційних замовлень на сервери зі штучним інтелектом, тобто накопичені майбутні замовлення, злетів до $54 млрд і лише за один квартал побільшав на 157%. Це прямий сигнал, що компанії готові вкладати у власну ШІ-інфраструктуру, а не тільки орендувати чужу. Це підтверджують і опитування, за даними дослідження Lenovo CIO Playbook 2026, збільшити інвестиції в штучний інтелект наступного року планують 94% організацій.

Причина такого попиту проста, і вона знову впирається у гроші. За розрахунками Lenovo, запуск інференсу на власному обладнанні або на локальному сервері здешевлює обробку запитів у вісім разів порівняно з орендою хмарної інфраструктури і до вісімнадцяти разів порівняно з готовими хмарними сервісами. Наочний приклад дала співпраця з Onetera, технологічною компанією, що робить ШІ-рішення для міських адміністрацій. Вона розгорнула великі мовні моделі на серверах Lenovo для міських служб. Під час сорокаденного пілота задіяли лише один із восьми графічних процесорів сервера, а витрати на найважчі завдання вдалося зрізати майже на 98%. Для міських бюджетів це різниця між тим, чи можна взагалі дозволити собі штучний інтелект.

Один інтелект на всі пристрої

Сенс гібридної моделі не в тому, щоб протиставити пристрій і хмару, а в тому, щоб вони працювали разом. Lenovo назвала свій персональний ШІ Qira і зробила його наскрізним для всіх пристроїв людини. Через єдиний профіль помічник переходить із ноутбука на планшет і смартфон, наче один спільний асистент, який усюди пам'ятає контекст власника.

Розподіл обчислень тут працює автоматично. Усе, що стосується приватних даних і швидкої реакції, рахує сам пристрій. Коли завдання складніше, ніж під силу ноутбуку, помічник тихо підключає захищену хмару, але спершу прибирає із запиту особисте, імена, паролі і конфіденційні файли. Людина навіть не помічає, де саме відбулися обчислення, і в цьому вся ідея.

Те, що така модель приносить гроші, підтверджує ще один напрям Lenovo — група рішень та послуг (SSG). Її виручка досягла рекордних $2,9 млрд, а доходи від ШІ-сервісів зросли тризначними темпами. Загалом виручка, пов'язана зі штучним інтелектом, за квартал додала 60% і склала $9,3 млрд. Це вже 35% усіх доходів групи, тобто кожен третій зароблений долар так чи інакше пов'язаний зі штучним інтелектом.

Що з цього має український бізнес

Українські компанії придивляються до цього тренду не з цікавості, а з практичних причин. «Першими локальний ШІ в Україні впроваджують ІТ-компанії, фінтех, агрохолдинги, ритейл і логістика, а серед головних сценаріїв обробка даних у режимі офлайн, автоматизація підтримки клієнтів і робота з великими обсягами внутрішніх документів без постійного швидкого інтернету», — каже Ольга Шиян, менеджерка з роботи з партнерами напрямку серверних рішень Lenovo в Україні.

Ключовим аргументом залишається безпека. «Безпека та суверенітет даних сьогодні є пріоритетом номер один для українських підприємств. Ризик витоку внутрішньої фінансової, юридичної чи клієнтської інформації через публічні хмарні ШІ-сервіси змушує бізнес переглядати політики безпеки. Рішення на кшталт Lenovo AI Now, де алгоритми обробляють файли всередині пристрою і дані ніколи не залишають компанію, знімають частину бар'єрів і відкривають шлях до безпечного масштабування», — пояснює Ольга Шиян, менеджерка з роботи з партнерами напрямку серверних рішень Lenovo в Україні.

Особливості тренду

Значну частину попиту на комп'ютери зараз штовхає не жага до штучного інтелекту, а більш банальна причина — завершення підтримки Windows 10. Просто оновлення парку техніки і перехід на AI PC збіглися в часі, і одне тягне за собою інше. За прогнозами Lenovo, вже до 2027 року близько половини корпоративних закупівель комп'ютерів включатимуть моделі з вбудованими ШІ-помічниками, тобто ці два процеси майже злилися в один.

Саме тому підхід до вибору техніки має змінитися. «Обирати техніку варто не за старими метриками процесора і пам'яті, а з огляду на готовність до гібридної ШІ-архітектури. Не варто чекати ідеального моменту, краще починати з кількох пілотних робочих місць і привчати команду до локальних ШІ-інструментів уже сьогодні», — радить Ольга Шиян, менеджерка з роботи з партнерами напрямку серверних рішень Lenovo в Україні.

Є й цінове питання. Пам'ять дорожчає, і це б'є насамперед по пристроях, адже виробники змушені піднімати ціни на комп'ютери. До того ж багато компаній, які вже почали впроваджувати автономних ШІ-агентів, визнають, що витрати виявилися вищими за очікувані, про перевищення бюджету говорять понад 90 відсотків таких організацій. Тренд реальний, але рівний він не для всіх, і рухається радше поступово, ніж вибухово.

Куди все це рухається

Гібридний штучний інтелект стає буденною інженерією. Він більше не прив'язаний до одного місця, а розподіляється між хмарою і пристроєм, і межа між ними стає дедалі гнучкішою. А головне питання найближчих років не в тому, чи переїде штучний інтелект ближче до людини, а в тому, як швидко це станеться і хто краще скористається моментом.