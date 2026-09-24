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24 сентября 2026, 16:10 Читати українською

$5000 и возможность презентовать свой стартап: в Украине проведут два Demo Day к Crypto World’s Fair от Colosseum

Superteam Ukraine проводит два Demo Day для украинских технологических команд в рамках глобального хакатона Crypto World’s Fair от Colosseum. В этом году к участию впервые приглашают не только Web3-проекты, но и стартапы из других технологических сфер.

Superteam Ukraine проводит два Demo Day для украинских технологических команд в рамках глобального хакатона Crypto World’s Fair от Colosseum.

Регистрация на Online Demo Day — 9 октября
Регистрация на офлайн-встречу в Киеве — 10 октября

9 октября Demo Day пройдёт онлайн, а 10 октября — офлайн в Киеве. Команды смогут презентовать свои продукты перед жюри, получить профессиональный фидбек, познакомиться с представителями Web3-экосистемы и побороться за дополнительные денежные призы.

Возможность для стартапов вне Web3

Главное новшество Demo Day этого года — Open Track, открытый для проектов на других блокчейнах, кросчейн-решений и продуктов, которые вообще не работают с Web3.

Для таких команд это возможность выйти на новую аудиторию и напрямую познакомиться с Web3-миром и цифровыми активами — без необходимости уже иметь блокчейн-продукт. Стартапы смогут получить профессиональный фидбек и проверить, могут ли технологии блокчейна быть полезны для их бизнеса.

Для участия необходимо иметь готовое MVP, подготовить pitch deck и презентовать продукт на английском. Также команда должна подать свой проект на Crypto World’s Fair от Украины.

Призовой фонд в $5000

Участники будут соревноваться в двух категориях. В Solana Demo предусмотрено $1000 за первое место, $500 — за второе и $200 — за третье.

Для Open Track призы составляют $500, $200 и $100 соответственно.

Общий призовой фонд двух украинских Demo Day — по $5000.

Crypto World’s Fair продлится с 14 сентября по 12 октября. В этом году глобальный хакатон впервые объединяет разные блокчейн-экосистемы. Solana и Tempo анонсировали по $100 000 призовых, Base и Robinhood — по $25 000. Сильнейшие проекты также смогут претендовать на венчурное финансирование.

Помимо участия в Demo Day, украинские команды получат доступ к менторским сессиям, воркшопам, фидбеку и коворкингу в Киеве.

Подробности — в соцсетях Superteam Ukraine.

Справка

Crypto World’s Fair от Colosseum — глобальный онлайн-хакатон, где фаундеры и разработчики создают продукты с использованием блокчейна: от финансовых сервисов и международных платежей до решений для бизнеса, приватности и AI.

В этом году хакатон впервые объединит разные блокчейн-экосистемы с отдельными призовыми треками. Solana и Tempo уже анонсировали по $100 000, а Base и Robinhood — по $25 000. Сильнейшие проекты также смогут претендовать на венчурное финансирование.

Хакатон продлится онлайн с 14 сентября по 12 октября 2026 года.

Детали участия — на странице Superteam Ukraine.

Источник: Минфин
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