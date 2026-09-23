Новый экономический кризис в Украине: какие отрасли под ударом

Промышленное производство сокращается, экспорт через морские порты обвалился, деловые ожидания ухудшаются, а налоговая задолженность предприятий за два года почти удвоилась. Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ объясняет , почему эти тенденции могут свидетельствовать о начале системного кризиса, какие отрасли пострадают больше всего и предусматривает ли проект бюджета на 2027 год достаточный запас прочности.

Экономическая система Украины второй раз за время войны оказалась перед системным вызовом структурной перестройки.

Первый такой вызов возник в начале войны в 2022 году. Тогда это стоило нам падения ВВП на 29% и промышленного производства — более чем на 30%. К этому добавились девальвация гривны и инфляция на уровне 26%.

После 2022 года нас ожидала перезагрузка экономической модели. Что ж, у меня две новости: плохая и относительно позитивная.

Относительно позитивная — экономика нашла точку опоры во внешней помощи, секторе услуг и сырьевом экспорте. Этот процесс формирования устойчивости к шокам войны позволил в 2023 году оттолкнуться от дна — ВВП вырос на 5% на низкой статистической базе сравнения — и продолжить расти на 2−3% в следующие два года, 2024−2025.

Плохая новость — экономика так и не перешла к структурной перестройке и формированию устойчивости к токсичным вызовам войны. Для этого просто не хватило внутренних кредитных ресурсов из-за сверхжесткой политики НБУ, направленной на создание тепличных условий для группы банковского лобби.

Экономика, которая не адаптировалась к условиям войны и просто «купила» себе несколько лет условно стабильного развития за счет внешней помощи, обречена постоянно погружаться в ледяную купель структурного кризиса каждый раз, когда меняются базовые условия внешнего финансирования или характер физических разрушений во время войны.

Проще говоря, нынешний кризис — это невыполненное «домашнее задание» всех предыдущих правительств Дениса Шмыгаля и Юлии Свириденко.

Фактически это были не правительства структурных изменений экономики и ее адаптации к условиям войны, а лишь «ложа чиновников», выполнявших функции финансового дирижизма.

Степень подготовки экономики к новым вызовам иллюстрирует законопроект о государственном бюджете на 2027 год.

В пояснительной записке к законопроекту правительство уже признает угрозу рецессии, отмечая, что экономическая динамика в начале 2026 года впервые с I квартала 2023 года стала отрицательной. В частности, «в июле-августе 2026 года условия работы предприятий в очередной раз усложнились. Усиление ударов по производственной, складской, почтовой и транспортной инфраструктуре нарушило отдельные цепочки поставок, а существенное ограничение работы черноморских портов сузило возможности реализации продукции на внешних рынках на неопределенный срок».

Самый глубокий кризис на фоне засилья импорта наблюдается в промышленном секторе: в январе-июле 2026 года объем промышленного производства сократился на 0,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

При этом в проекте госбюджета на 2027 год на обслуживание государственного материального резерва предусмотрены расходы в размере 69,4 млн грн, в том числе 26,6 млн грн из общего фонда и 42,8 млн грн из специального фонда для «проведения расчетов с субъектами хозяйствования за обслуживание запасов государственного материального резерва за счет реализации материальных ценностей в порядке освежения».

Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке отраслей национальной экономики предусмотрены по общему фонду в размере 144,4 млн грн.

Для сравнения, по бюджетной программе «Реализация Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления» предусмотрены расходы в размере 960,3 млн грн. Эта сумма вдвое превышает расходы государства на формирование материального резерва и мобилизационную подготовку отраслей национальной экономики.

Таким образом, в условиях, когда необходимо максимально накапливать государственные резервы накануне чрезвычайно тяжелой зимы — запасы топлива, продовольствия, лекарств и прочего, — правительство планирует потратить на пополнение стратегического резерва лишь… 69 млн грн, то есть до 1,5 млн долл. Такого пополнения резерва не хватит даже на средний областной центр. А на мобилизационные мероприятия в экономике на пятом году войны будет потрачено лишь 144 млн грн, что является сугубо символической суммой.

Дополняет картину и НБУ в своем Макроэкономическом и монетарном обзоре за сентябрь 2026 года.

Об инфляции: «В июле промышленная инфляция ускорилась до 42,5% в годовом измерении (г/г). Определяющим фактором оставался дальнейший рост цен в сфере поставок электроэнергии, газа и пара — до 83,7% г/г — из-за более высокой, чем в прошлом году, оптовой цены на электроэнергию, в частности на фоне повышения прайс-кэпов и импорта из ЕС».

Отдельно НБУ отмечает, что рост цен в перерабатывающей промышленности ускорился до 14,2% г/г на фоне высоких расходов бизнеса на энергоресурсы, логистику и оплату труда. Дополнительным негативным фактором в июле стали массированные российские атаки на складскую, логистическую и производственную инфраструктуру бизнеса.

О деловых ожиданиях НБУ сообщает, что настроения предприятий ухудшились в большинстве видов деятельности на фоне масштабных разрушений объектов логистики и бизнеса, а также блокирования морского коридора. Деловые настроения ослабли в промышленности, торговле и строительстве. Сократилось и количество регистраций компаний и ФОП, что дополнительно свидетельствовало об ослаблении экономической активности.

Об экспорте: «…экспорт сельскохозяйственной продукции в августе сократился до 1,5 млн тонн — на 60% г/г и на 49% м/м». Это обусловлено прежде всего сокращением морского экспорта через порты Большой Одессы на 95% г/г, тогда как «экспортные перевозки через порты Дуная выросли в 6,5 раза, по железной дороге — в 2,9 раза, автомобильным транспортом — на 10%».

О промышленном производстве говорится, что в целом оно сократилось на 1,7% г/г. При этом рост добывающей промышленности замедлился до 0,3% г/г, а перерабатывающая промышленность сократилась на 0,2% г/г из-за возобновления спада в пищевой промышленности и металлургии на фоне блокирования портов. И только машиностроение ускорилось благодаря оборонным заказам.

Хотя НБУ фиксирует рост розничной торговли в июле на 8,7% г/г по данным Госстата, «в августе оперативные индикаторы свидетельствовали о замедлении ее роста — до 10,8% г/г против 17,7% г/г в июле по данным ДПС о расчетах через РРО — на фоне разрушения объектов торговой логистики и обстрелов ТРЦ».

Что касается вакансий, стоит обратить внимание на то, что количество новых предложений работы впервые с начала года оказалось ниже прошлогоднего показателя. По данным Work.ua, количество резюме в августе выросло на 24% г/г, тогда как количество вакансий несколько сократилось — на 0,3% г/г. Однако за последнюю неделю августа новых вакансий уже было на 6% меньше, чем годом ранее. «Причинами снижения спроса на труд стали массированные атаки на инфраструктуру в августе и рост неопределенности относительно экономической активности. От атак значительно пострадали торговые сети, поэтому сильнее всего сократилось количество вакансий в розничной торговле — на 17% г/г в августе — и сфере обслуживания — на 4%».

Данные Опендатабот позволяют оценить и другие аспекты надвигающегося кризиса.

С июля 2024 года налоговая задолженность украинских предприятий увеличилась со 132 млрд до 263 млрд грн. При этом 92% должников — малые и средние компании.

Эпицентр кризиса сформировался в горно-металлургическом комплексе. По данным Опендатабот, экспорт черных металлов из Украины за январь-май 2026 года принес лишь 1,7 млрд долл. — «это почти столько же, сколько Украина получила за пиковый месяц экспорта металла в 2021 году». Для понимания: в 2021 году экспорт черных металлов принес 15,7 млрд долл., а в 2025-м — 4,7 млрд долл. Причины падения — удары по металлургическим комбинатам, портовый кризис и введение Евросоюзом механизма CBAM, специальной пошлины на «углеродный след».

Сейчас кризис распространяется на сектор услуг вследствие ударов РФ по логистическим складам и ТРЦ. Чтобы понять его значение, снова обратимся к данным Опендатабот: «Совокупный доход десяти компаний-лидеров в сфере оптовой торговли по данным Индекса Опендатабот-2026 достиг 697,27 млрд грн. Это на 23% больше совокупного дохода лидеров Индекса-2025. За год увеличить доход удалось всем компаниям, а прибыль — нет. В топ вошли три компании, торгующие топливом, по две компании из табачного бизнеса, фармацевтики и металлургии, а также одна продовольственная компания. „Входной билет“ в список лучших в этом году составил 43 млрд грн дохода».

Подводя итоги, можно сказать, что экономика входит в полосу системного охлаждения. Рецессия в ближайшее время более чем реальна. Эпицентр кризиса — логистика, транспорт, экспорт аграрного сырья, ГМК, торговля и сектор услуг. Кризис будет сопровождаться сокращением количества вакансий, налоговых поступлений в бюджет и деловой активности в целом. Экономика должна либо структурно измениться — стать менее концентрированной и перейти к другим формам ведения бизнеса, — либо надеяться на завершение войны в 2027 году. Иначе — кризис.