Прифронтовая зона: зачем Киеву новый статус и что он будет означать

Дискуссия о возможном предоставлении Киеву статуса прифронтовой территории вызывает опасения относительно новых ограничений, однако его последствия могут быть гораздо шире. Управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько объясняет , как изменение статуса столицы может повлиять на транспорт, образование, компенсации за поврежденное жилье, недвижимость и работу бизнеса.

В последнее время в публичном пространстве все чаще обсуждают, не стоит ли предоставить Киеву официальный статус территории возможных или активных боевых действий. Проще говоря, признать город прифронтовым. С одной стороны, регулярные массированные атаки дронов и ракет, повреждения жилого фонда и критической инфраструктуры создают реальность, которая мало чем отличается от прифронтовой. С другой — Киев остается главным финансовым, административным и логистическим центром страны.

Так что на самом деле будет означать изменение юридического статуса для каждого киевлянина на бытовом уровне, в сфере транспорта, образования, восстановления жилья и бизнеса?

Главное опасение горожан — возможное резкое усиление ограничений на передвижение. Однако предоставление городу прифронтового статуса автоматически не означает введения круглосуточного комендантского часа. При этом изменения в логистике точно будут ощутимыми.

Во-первых, изменение статуса Киева даст основания для еще более жестких регламентов безопасности в работе общественного транспорта и метро.

Может быть пересмотрен порядок движения наземного транспорта во время воздушных тревог, а также режим работы мостов через Днепр.

Во-вторых, возможно увеличение количества мобильных блокпостов в пределах города и на въездах и выездах, а также расширение полномочий военных при проверке документов и транспорта.

В-третьих, отдельные ограничения могут коснуться ночного передвижения грузового транспорта, что потенциально изменит графики доставки товаров в супермаркеты и так далее.

Очевидно, изменения затронут и образование. Об офлайн-обучении можно будет забыть. Для родителей школьников и студентов это один из самых болезненных вопросов. Формальное признание территории прифронтовой существенно усиливает юридическую ответственность руководителей учебных заведений за безопасность детей.

В частности, базовым требованием к учебным заведениям, в том числе детским садам, станет наличие укрытий, соответствующих гораздо более строгим нормативам, чем сейчас.

Учреждения, которые работали в смешанном формате без надлежащей защиты, будут вынуждены полностью перейти на дистанционное обучение.

Что касается социальной сферы, то статус прифронтовой территории гарантирует сохранение и расширение отдельных социальных льгот. Кроме того, в таких условиях надбавки получают работники бюджетной сферы — медики, спасатели и коммунальщики, — которые работают в условиях повышенного риска.

В интернете можно встретить опасения и относительно получения компенсаций за поврежденное жилье, а также работы городских и государственных программ вроде «єВідновлення». Мол, если город станет прифронтовым, выплаты будут задерживать. На самом деле изменение статуса столицы здесь может иметь как положительные последствия, так и сложный бюрократический характер.

С одной стороны, признание столицы прифронтовой зоной может открыть киевлянам доступ к дополнительным льготным программам и ускоренным механизмам выплат по программе «єВідновлення», а также способствовать привлечению средств международных доноров для восстановления поврежденных домов.

С другой — процедура фиксации разрушений также может измениться. Акты обследования будут составляться по процедурам, предусмотренным для зон боевых действий, что потребует четкого соблюдения юридических формальностей. В отдельных случаях это ускоряет получение средств.

Юридический статус прифронтового города неизбежно повлияет на рынок недвижимости.

Это может спровоцировать корректировку стоимости аренды и изменение условий страхования имущества. Большинство страховых компаний откажутся страховать недвижимость от военных рисков либо существенно повысят стоимость полисов.

Бизнесу также стоит знать, что нормативно-правовая база для прифронтовых территорий предусматривает возможность освобождения от отдельных местных налогов или снижения их ставок. В частности, это касается налога на недвижимое имущество и платы за землю в отношении объектов, которые были повреждены или находятся в зоне риска. Кроме того, прифронтовый статус упрощает подтверждение обстоятельств непреодолимой силы, или форс-мажора, перед контрагентами и банками, что важно для многих предпринимателей.

Однако главный минус заключается в том, что юридическое закрепление статуса прифронтового города повышает риски для международных партнеров и инвесторов, у которых действуют внутренние ограничения на работу в зонах боевых действий.

Таким образом, в целом предоставление Киеву статуса прифронтового города не стоит воспринимать как апокалиптический сценарий или призыв «собирать чемоданы». Однако важно понимать, что появятся новые правила, к которым придется адаптироваться. В конце концов, со статусом прифронтового города или без него столица жила и продолжает жить в условиях полномасштабной войны.