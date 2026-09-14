Дискуссия о возможном предоставлении Киеву статуса прифронтовой территории вызывает опасения относительно новых ограничений, однако его последствия могут быть гораздо шире. Управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько объясняет, как изменение статуса столицы может повлиять на транспорт, образование, компенсации за поврежденное жилье, недвижимость и работу бизнеса.
Прифронтовая зона: зачем Киеву новый статус и что он будет означать
В последнее время в публичном пространстве все чаще обсуждают, не стоит ли предоставить Киеву официальный статус территории возможных или активных боевых действий. Проще говоря, признать город прифронтовым. С одной стороны, регулярные массированные атаки дронов и ракет, повреждения жилого фонда и критической инфраструктуры создают реальность, которая мало чем отличается от прифронтовой. С другой — Киев остается главным финансовым, административным и логистическим центром страны.
Так что на самом деле будет означать изменение юридического статуса для каждого киевлянина на бытовом уровне, в сфере транспорта, образования, восстановления жилья и бизнеса?
Главное опасение горожан — возможное резкое усиление ограничений на передвижение. Однако предоставление городу прифронтового статуса автоматически не означает введения круглосуточного комендантского часа. При этом изменения в логистике точно будут ощутимыми.
Во-первых, изменение статуса Киева даст основания для еще более жестких регламентов безопасности в работе общественного транспорта и метро.
Может быть пересмотрен порядок движения наземного транспорта во время воздушных тревог, а также режим работы мостов через Днепр.
Во-вторых, возможно увеличение количества мобильных блокпостов в пределах города и на въездах и выездах, а также расширение полномочий военных при проверке документов и транспорта.
В-третьих, отдельные ограничения могут коснуться ночного передвижения грузового транспорта, что потенциально изменит графики доставки товаров в супермаркеты и так далее.
Очевидно, изменения затронут и образование. Об офлайн-обучении можно будет забыть. Для родителей школьников и студентов это один из самых болезненных вопросов. Формальное признание территории прифронтовой существенно усиливает юридическую ответственность руководителей учебных заведений за безопасность детей.
В частности, базовым требованием к учебным заведениям, в том числе детским садам, станет наличие укрытий, соответствующих гораздо более строгим нормативам, чем сейчас.
Учреждения, которые работали в смешанном формате без надлежащей защиты, будут вынуждены полностью перейти на дистанционное обучение.
Что касается социальной сферы, то статус прифронтовой территории гарантирует сохранение и расширение отдельных социальных льгот. Кроме того, в таких условиях надбавки получают работники бюджетной сферы — медики, спасатели и коммунальщики, — которые работают в условиях повышенного риска.
В интернете можно встретить опасения и относительно получения компенсаций за поврежденное жилье, а также работы городских и государственных программ вроде «єВідновлення». Мол, если город станет прифронтовым, выплаты будут задерживать. На самом деле изменение статуса столицы здесь может иметь как положительные последствия, так и сложный бюрократический характер.
С одной стороны, признание столицы прифронтовой зоной может открыть киевлянам доступ к дополнительным льготным программам и ускоренным механизмам выплат по программе «єВідновлення», а также способствовать привлечению средств международных доноров для восстановления поврежденных домов.
С другой — процедура фиксации разрушений также может измениться. Акты обследования будут составляться по процедурам, предусмотренным для зон боевых действий, что потребует четкого соблюдения юридических формальностей. В отдельных случаях это ускоряет получение средств.
Юридический статус прифронтового города неизбежно повлияет на рынок недвижимости.
Это может спровоцировать корректировку стоимости аренды и изменение условий страхования имущества. Большинство страховых компаний откажутся страховать недвижимость от военных рисков либо существенно повысят стоимость полисов.
Бизнесу также стоит знать, что нормативно-правовая база для прифронтовых территорий предусматривает возможность освобождения от отдельных местных налогов или снижения их ставок. В частности, это касается налога на недвижимое имущество и платы за землю в отношении объектов, которые были повреждены или находятся в зоне риска. Кроме того, прифронтовый статус упрощает подтверждение обстоятельств непреодолимой силы, или форс-мажора, перед контрагентами и банками, что важно для многих предпринимателей.
Однако главный минус заключается в том, что юридическое закрепление статуса прифронтового города повышает риски для международных партнеров и инвесторов, у которых действуют внутренние ограничения на работу в зонах боевых действий.
Таким образом, в целом предоставление Киеву статуса прифронтового города не стоит воспринимать как апокалиптический сценарий или призыв «собирать чемоданы». Однако важно понимать, что появятся новые правила, к которым придется адаптироваться. В конце концов, со статусом прифронтового города или без него столица жила и продолжает жить в условиях полномасштабной войны.
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