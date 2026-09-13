Нафтогаз договорился о поставках газа из Канады

Группа «Нафтогаз» и канадская Kino Aski LNG подписали меморандум о взаимопонимании относительно потенциального сотрудничества по поставкам низкоуглеродистого сжиженного природного газа из Канады на европейский рынок, сообщили в компании.

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Что предполагает меморандум

Документ создает рамку для проработки возможности будущих долгосрочных поставок канадского газа для «Нафтогаза» из запланированного терминала Kino Aski LNG.

«Мы расширяем круг международных партнеров, чтобы иметь больше возможностей для закупки газа на конкурентных условиях. Сотрудничество с Kino Aski LNG позволит оценить перспективы привлечения канадского сжиженного газа в наш портфель поставки», — отметил и. о. председателя правления группы «Нафтогаз» Сергей Федоренко.

Для Украины важно иметь выбор источников и маршрутов снабжения, чтобы гибко реагировать на нужды страны, добавил Федоренко.

Потенциальные объемы канадского LNG могут быть согласованы с долгосрочными мощностями Нафтогаза на LNG-терминале в Клайпеде на 2033−2044 годы — именно эти мощности Нафтогаз впервые забронировал раньше.

Также могут быть задействованы дополнительные мощности регазификации на других европейских терминалах.