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13 сентября 2026, 14:23 Читати українською

В Чехии одобрили новый закон о пребывании иностранцев: что изменится

Палата депутатов Чехии 11 сентября единогласно приняла новый закон о пребывании иностранцев. Он должен перевести значительную часть процедур с видами на жительство в цифровой формат, изменить систему учета иностранцев и расширить возможности государства отменять пребывание лиц, совершивших преступления или представляющих угрозу безопасности, пишет Сzechia-online.

Палата депутатов Чехии 11 сентября единогласно приняла новый закон о пребывании иностранцев.

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Итог голосования подтвердило Министерство внутренних дел Чехии. Следующий этап — рассмотрение документа Сенатом. Ожидаемая дата вступления в силу основной части закона — 1 января 2029 года.

Одна из главных частей реформы — цифровизация бытовой и миграционной администрации для иностранцев.

Что изменит новый закон

Одна из главных частей реформы — цифровизация бытовой и миграционной администрации для иностранцев.

Новый информационный механизм должен разрешить подавать заявления, получать документы и общаться с органами власти электронно. По информации ČTK, с 2029 года МВД должно создавать иностранцам специальные учетные записи, через которые они смогут общаться с административными органами и подавать заявления о пребывании.

МВД также ожидает, что новая цифровая система позволит государству быстрее проверять выполнение условий пребывания и обмениваться информацией между соответствующими государственными базами.

Закон усиливает возможности отменить вид на жительство людям, совершившим уголовные правонарушения или представляющим угрозу общественному порядку или внутренней безопасности.

Что это значит для украинцев

Самое важное — различать разные типы пребывания.

Для украинцев, находящихся в Чехии на основании временной защиты, этот закон сам по себе не меняет правил. МВД прямо отмечает, что вопросы временной защиты и убежища в этот законопроект не входят.

Другая ситуация — у украинцев, живущих в Чехии по стандартным миграционным режимам: например, имеют долгосрочный или постоянный вид на жительство, учатся, работают или в будущем будут переходить на другой тип пребывания. Для них после вступления закона в силу новая цифровая система может напрямую изменить способ подачи заявлений и коммуникации с МВД.

Для граждан ЕС регистрация станет обязательной

Отдельное изменение касается граждан других стран Европейского Союза, проживающих в Чехии более 90 дней.

Сейчас такая регистрация для граждан ЕС добровольна. Новый закон предполагает сделать его обязательным.

Но здесь важна дата: хотя основная часть закона должна заработать с 1 января 2029, обязательную регистрацию граждан ЕС планируют ввести только с 2030 года. В 2029 году она еще должна оставаться добровольной.

В пояснительных документах к законопроекту это объясняют необходимостью сначала запустить новую систему и подготовить достаточное количество работников для резкого увеличения количества регистраций.

Изменяется и ответственность приглашающих иностранцев

Проект также расширяет роль так называемых гарантов — например, работодателей, учебных заведений или спортивных клубов, подтверждающих цель пребывания граждан третьих стран.

Отдельно меняется система, по которой правительство может регулировать трудовую и другую миграцию из третьих стран — определять страны, цель пребывания и приемы иностранцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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