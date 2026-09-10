Ребенок на заказ. Как генетический отбор становится новым бизнесом

Выбрать ребенку высокий IQ, идеальный рост и минимальный риск рака еще до беременности? Стартапы из Кремниевой долины превращают искусственное оплодотворение в новый премиальный рынок объемом $500 млрд. Состоятельные родители уже платят до $50 000 за «генетические резюме» эмбрионов, покупая не столько научные гарантии, сколько ощущение полного контроля над будущим. Разбираемся, как бизнес продает иллюзию «идеального ребенка» и почему венчурные инвесторы делают на нее огромные ставки.

От проверки на заболевания до выбора «лучшего» ребенка

Еще недавно генетический скрининг при ЭКО применяли прежде всего при наличии риска передать ребенку наследственное заболевание. Однако сегодня технология выходит за рамки исключительно медицинского применения и превращается в коммерческую услугу, доступную в сотнях клиник репродуктивной медицины в США.

Основой нового рынка стал полигенный скрининг PGT-P. В отличие от традиционного тестирования, которое ищет конкретную опасную мутацию, он анализирует тысячи вариантов ДНК и рассчитывает предрасположенность эмбриона к раку, диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям или шизофрении.

Стартапы пошли еще дальше и начали оценивать не только будущее здоровье, но и рост, IQ, телосложение, продолжительность жизни, цвет волос и глаз и даже вероятность раннего облысения. Американская компания Orchid заявляет, что считывает более 99% генома из биопсии нескольких клеток, а Nucleus и Herasight превращают полученные данные в своеобразное «генетическое резюме». Родители получают таблицу, в которой могут сравнить несколько эмбрионов по десяткам параметров и выбрать тот, у которого лучшие статистические прогнозы.

Хотя услуга остается дорогой и доступной лишь узкому кругу клиентов, MIT Technology Review уже назвал ее одной из десяти прорывных технологий года, а работающие в этой сфере стартапы начали привлекать многомиллионное финансирование.

Кремниевая долина делает ставку на генетический отбор

Кто готов вкладывать миллионы в возможность выбрать «лучшего» ребенка? Среди инвесторов уже есть фонд Питера Тиля, сооснователь Reddit Алексис Оганян и венчурное подразделение Samsung. Получившая их поддержку Nucleus привлекла $32 млн, хотя ее главный продукт все еще балансирует между медицинской технологией и спорным обещанием генетической оптимизации.

Не менее показателен состав инвесторов Orchid. В компанию вложились основатель Coinbase Брайан Армстронг, сооснователь Ethereum Виталик Бутерин и соосновательница сервиса генетического тестирования 23andMe Энн Воджицки. Для Кремниевой долины это не просто ставка на очередной медицинский стартап, а возможность первой занять рынок, на котором желание родителей дать ребенку «лучший старт» можно превратить в дорогой технологический продукт.

При этом генетический отбор является лишь наиболее заметной частью гораздо более масштабной ставки на всю индустрию репродуктивных технологий. По данным PitchBook, венчурные инвестиции в американские компании этого сектора почти удвоились с $254 млн в 2019 году до $496 млн в 2022-м. Средства направляют в сети клиник, автоматизацию лабораторий, страховые программы и сервисы, способные сделать ЭКО дешевле и повысить шансы на успех при меньшем количестве попыток.

Расчет инвесторов достаточно прост. Пока ЭКО остается дорогостоящей процедурой, к нему прибегают преимущественно из-за проблем с фертильностью, а спрос на дополнительный генетический скрининг ограничен. Если стоимость снизится, ЭКО могут начать выбирать не только ради наступления беременности, но и для контроля генетических рисков будущего ребенка. В таком случае каждая новая процедура будет создавать потенциального клиента для Nucleus, Orchid или Herasight.

Инвестор и бывший репродуктолог Дэвид Сейбл оценивает возможный объем всей индустрии репродуктивных технологий в $400−500 млрд в год. Речь идет не о нынешнем рынке генетических тестов, а о сценарии, при котором ЭКО станет значительно доступнее и постепенно превратится из способа лечения бесплодия в технологию планирования будущего ребенка.

Обещания опережают возможности науки

Хотя обещания скрининговых компаний звучат громко, реальное преимущество пока намного скромнее рекламы. Исследование, опубликованное в Cell, показало, что при использовании технологий 2019 года выбор лучшего из десяти эмбрионов обеспечивал медианный прирост прогнозируемого IQ примерно на три балла, а роста — на 2,9 сантиметра. Если пригодных эмбрионов меньше пяти, ожидаемый эффект резко снижается. При этом получить десять эмбрионов, пригодных для переноса, удается далеко не каждой паре.

Даже самый высокий генетический бал не гарантирует результата. На интеллект и большинство других сложных признаков влияют не только гены, но и здоровье, образование, питание, стресс и условия жизни. Кроме того, модели создавались преимущественно на данных людей европейского происхождения, поэтому для представителей других групп их прогнозы могут быть менее точными.

Существует и риск, которого не видно в красивом отчете. Эмбрион с более низкой предрасположенностью к одному заболеванию может иметь повышенный риск другого, которое компания не оценивает или не показывает клиентам. Из-за ограниченной точности моделей, отсутствия долгосрочных исследований и возможных скрытых последствий Американское общество репродуктивной медицины признало полигенный скрининг не готовым к применению в обычной клинической практике.

Когда преимущество становится требованием

Ограниченная точность прогнозов — лишь часть проблемы. Даже если генетические модели со временем станут надежнее, останется более сложный вопрос — по каким признакам вообще допустимо отбирать будущих детей. Европейское общество генетики человека назвало полигенный скрининг недоказанной и неэтичной практикой, способной усилить дискриминацию и стигматизацию людей с определенными заболеваниями или особенностями.

Именно здесь добровольный выбор начинает напоминать мягкую коммерческую форму евгеники. Но «желательные признаки» теперь определяет не государство, а рынок, реклама и финансовые возможности родителей. Если эмбрионы оценивают по интеллекту, росту или риску психических расстройств, любое отклонение постепенно превращается в недостаток, которого «ответственные» родители якобы должны были избежать. Это создает давление и на самого ребенка. Оплаченный прогноз впоследствии может превратиться в ожидания, которым он обязан соответствовать.

Пока услуга стоит десятки тысяч долларов, она дает состоятельным семьям еще одно потенциальное преимущество до рождения ребенка. Но массовое распространение не обязательно сделает выбор свободнее. Если генетический скрининг начнут оплачивать работодатели или страховые компании, возможность снизить риск заболевания может постепенно превратиться в скрытое требование. Тогда родителям придется объяснять, почему они не выбрали эмбрион с меньшей вероятностью будущих расходов на лечение.

Из-за этих рисков Великобритания уже заняла жесткую позицию. В феврале 2026 года государственный регулятор HFEA подтвердил, что полигенный отбор эмбрионов в стране незаконен. Британские клиники не могут использовать такие результаты, даже если пациенты заказали анализ в США. Ранее The Guardian сообщала, что некоторые пары уже передавали генетические данные американской Herasight, пытаясь обойти ограничения. Тем временем в США услугу продолжают продавать, хотя профильные медицинские организации не признают ее готовой к клиническому применению.

Разумеется, нынешний «ребенок на заказ» еще далек от фантазий о человеке с заранее заданными характеристиками. Стартапы продают снижение риска на несколько процентов, несколько баллов в прогнозе и дорогое ощущение контроля. Но если ЭКО подешевеет, а модели станут точнее, генетический выбор может быстро превратиться из привилегии богатых в новую норму. И тогда решающим станет уже не вопрос о том, работает ли технология, а о том, кто будет определять, какой ребенок считается «лучшим».