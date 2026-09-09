В Украине вступил в силу закон об обязательных укрытиях в новостройках

Во вторник, 8 сентября, в Украине вступил в силу закон № 4778-IX , усиливающий требования к гражданской защите, среди прочего — и по укрытиям в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

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Что это значит

Согласно новому закону, новые многоквартирные дома, учебные заведения, больницы и некоторые другие объекты нельзя будет ввести в эксплуатацию без укрытий.

Сооружения гражданской защиты и сооружения двойного назначения должны обязательно предусмотреться в градостроительной документации на всех уровнях. Также все новые спроектированные укрытия должны быть доступны маломобильным группам населения.

Закон также предусматривает установку первичных мобильных укрытий в местах массового пребывания людей: на остановках транспорта, в парках, на производствах и т. д.

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Отдельно в документе говорится о строительстве модульных противорадиационных укрытий: их можно проектировать вместимостью до 50 человек, а конструкция должна обеспечивать возможность пребывания в укрытии не менее 48 часов.

Органы власти должны определять потребность общин в защитных сооружениях, а балансодержатели — вести их учет. Также предусмотрена дальнейшая цифровизация учета аварийно-спасательных служб и пожарно-спасательных подразделений.

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Также в общинах будут создавать единые центры безопасности, а в школах — специальные классы, где детей будут обучать гражданской и минной безопасности.