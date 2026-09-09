Новый Volkswagen ID. Polo раскупили еще до появления в салонах: очередь уже на 10 месяцев

Компания Volkswagen зафиксировала высокий спрос на новый доступный электрохэтчбек ID. Polo в Европе. Автопроизводитель уже собрал более 30 тысяч заказов на модель. Об этом сообщает «Укравтопром».

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Квоты раскупили

Спрос на новинку оказался таким высоким, что все доступные квоты на все комплектации были распроданы. Очередь на доставку Volkswagen ID. Polo растянулось по меньшей мере на 10 месяцев.

Покупатели активно бронировали электромобиль до тест-драйвов и даже до появления модели в автосалонах.

Что привлекло покупателей

Одним из основных стимулов спроса стала стоимость.

Базовая версия Trend стартует от 24 995 евро, что делает ID. Polo одним из наиболее доступных электромобилей Volkswagen для европейского рынка.

Характеристики базовой версии

В начальной комплектации электромобиль оснащается батареей емкостью 37 кВтч.

Заявленный запас хода составляет до 334 км.

Где производят Volkswagen ID Polo

Volkswagen ID. Polo производят на испанском заводе в Марторелле.

Модель построена на платформе MEB+, используемой Volkswagen для нового поколения электромобилей.