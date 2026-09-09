Министерство финансов 8 сентября 2026 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 1,74 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Годовые ОВГЗ принесли бюджету более 1 млрд грн
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Что предлагали инвестору
- Облигации в гривне сроком обращения 1 год со ставкой 15,16% годовых обеспечили поступление 1,07 млрд гривен.
- Облигации в гривне сроком обращения 2,5 года с доходностью 16,09% годовых привлекли в бюджет 669 млн гривен.
Сколько привлечено с начала года
С начала 2026 года государство уже привлекло более 336,12 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — почти 2,36 трлн.
Все средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку вооруженных сил Украины и усиление финансовой устойчивости государства.
Аукционы по размещению ОВГЗ проходят каждый вторник. Номинал одной облигации составляет 1000 грн, 1000 долларов США или 1000 евро.
Источник: Минфин
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