Годовые ОВГЗ принесли бюджету более 1 млрд грн

Министерство финансов 8 сентября 2026 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 1,74 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Что предлагали инвестору

Облигации в гривне сроком обращения 1 год со ставкой 15,16% годовых обеспечили поступление 1,07 млрд гривен.

Облигации в гривне сроком обращения 2,5 года с доходностью 16,09% годовых привлекли в бюджет 669 млн гривен.

Сколько привлечено с начала года

С начала 2026 года государство уже привлекло более 336,12 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — почти 2,36 трлн.

Все средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку вооруженных сил Украины и усиление финансовой устойчивости государства.

Аукционы по размещению ОВГЗ проходят каждый вторник. Номинал одной облигации составляет 1000 грн, 1000 долларов США или 1000 евро.