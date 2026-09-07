Сможет ли Украина получить альтернативу Starlink для нанесения ударов по россиянам

Эволюция украинского беспилотного фронта привела к появлению нового эшелона поражения — управляемых ударов средней дальности (middle-strike) на оперативную глубину 50−150 км. В то же время уже возникает проблема с налаживанием стабильного, компактного и автономного канала связи. Почему Starlink не удовлетворяет эти потребности и существует ли альтернатива, рассказывает в колонке для nv.ua генеральный директор Rise Technologies Ukraine Александра Брисова.

Между тактическим FPV и дальнобойным ударным беспилотником долгое время оставался пробел. В 2026 году его начали системно закрывать с помощью middle strikes — управляемых ударов на оперативную глубину.

Единого официального определения этого термина пока нет. Для этой статьи middle range — это 50−150 км от точки запуска. По данным агентства Reuters, в апреле украинские силы нанесли более 160 ударов только на расстоянии 120−150 км. Президент Владимир Зеленский сообщал, что в мае их количество удвоилось по сравнению с мартом и выросло в четыре раза по сравнению с февралем.

Основные цели на такой глубине — радары, ПВО, узлы связи, командные пункты, склады и транспорт. Поражение ПВО открывает коридоры для deep strike, а удары по логистике вынуждают противника увеличивать радиус снабжения.

В статье о мидлстрайке на сайте Министерства обороны Украины упоминаются дроны Hornet, FP-2 и «Булава». Обычно оператор осуществляет идентификацию и наведение на цель. Некоторые из них действуют автономно на последних километрах полёта: сканируют местность и самостоятельно наводятся на цель. Радиус применения таких дронов — до 200 км.

Узкое место — стабильная связь

Автопилот может довести БПЛА в заданный район без постоянного управления. Но для разведки, выбора подвижной цели, оценки результата и изменения задачи оператору одновременно нужны видео, телеметрия и надёжный командный канал. Потеря любого из них превращает управляемый удар в полёт по заранее заданным координатам.

Сегодня значительная часть миссий среднего удара использует Starlink. Спутниковый канал обеспечивает большую пропускную способность и не требует прямой радиовидимости между оператором и дроном. Но доступность сервиса привязана к разрешённым зонам обслуживания — фактически к конституционной территории Украины. Чем дальше маршрут выходит за её пределы, тем менее предсказуемым становится канал. По заявлению SpaceX, Starlink в РФ не активен; в 2026 году компания также отключила неавторизованные терминалы российских войск в зоне боевых действий.

На оккупированных территориях ситуация не столь однозначна: украинские экипажи продолжают использовать Starlink, но противник уже пытается локально подавлять его. Украинские военные сообщали о комплексах «Волна-Купол-Гарант», которые создают мощные радиопомехи и могут дестабилизировать соединение в зоне площадью около 20 км². Это можно сравнить с DDoS-атакой на радиоканал: система «забивает» приемный тракт помехами, ухудшая соотношение полезного сигнала к шуму. Как следствие для оператора — «проседание» пропускной способности до 1,5 Мбит/с и ниже, падение качества видео, задержки команд или потеря управляемости. То есть зафиксирована сама тенденция целенаправленного противодействия Starlink, которая будет только нарастать.

Следующая проблема — задержка: сквозно через SATCOM она составляет 150−300 мс. При таких показателях оператор фактически пилотирует «в прошлое», и при маневре поражения это приводит к промаху и потере борта.

Следовательно, для системных ударов на расстоянии 50−150 км нужен независимый канал, работоспособность которого не определяется географической политикой стороннего SATCOM-оператора.

Что предлагает рынок

Мировой рынок тактической связи не пуст. Silvus и Persistent Systems создают защищенные MANET-сети для сложных радиоусловий; Rajant предлагает компактные mesh-модули; Radionor специализируется на дальнемагистральной авиационной связи с фазированными антеннами; Doodle Labs предлагает легкие OEM-решения для беспилотников. Herelink в одном комплекте обеспечивает передачу управления, телеметрии и видео, но его заявленная дальность составляет до 20 км в конфигурации FCC.

Каждая система решает часть задачи, но не всю необходимую комбинацию. Решение для дальних расстояний может быть тяжелым или требовать большой антенны; компактный модуль — иметь недостаточную дальность. Mesh не обязательно предполагает широкую перестройку частоты, а военный терминал — быструю OEM-интеграцию.

По совокупности открытых спецификаций не обнаружено серийного OEM-решения, которое одновременно сочетало бы дальность до 120 км, FHSS в широкой полосе, управление, телеметрию и HD/сжатый 4K-видеопоток, малую массу бортового оборудования и пригодность к масштабированию на расходных ударных платформах. Это не доказывает отсутствия закрытых разработок, характеристики которых не публикуются.

Важно, что стоимость западных систем цифровой связи существенно выше отечественных. Из открытых источников: цена на воздушные модули военных MANET-систем оценивается в €5−12 тыс., наземные комплекты — в €6−18 тыс.

Есть варианты и в Украине. Например, систему связи Nakande создавали как канал для быстрой интеграции в ударную платформу. Воздушный модуль массой 160 г поддерживает Ethernet и MAVLink и объединяет управление, телеметрию и видео. Скорость до 5,2 Мбит/с при соответствующем кодеке позволяет передавать сжатый 4K-поток.

Система отслеживает каналы в диапазоне перестройки до 1 ГГц, находит более свободный участок спектра и автоматически переключается на него. Таким образом, FHSS становится инструментом обеспечения работоспособности канала без ручного вмешательства оператора. Данные защищены с помощью AES-256.

Отдельный параметр — задержка. В самом радиоканале она составляет 2,6 мс, а сквозное время, с учётом камеры и наземной станции, — до 30 мс. Это значительно меньше типичных для спутниковых систем 150−300 мс — и именно этот показатель определяет, способен ли оператор навести аппарат на движущуюся цель вручную.

Компактная наземная антенна снижает заметность позиции. Развертывание занимает менее пяти минут. Технология TDoA измеряет расстояние с точностью до 15 м, что может служить дополнительным источником навигационных данных в условиях подавленного или искажённого сигнала GPS.

Стандартная IP-архитектура позволяет разнести оператора, антенну и пункт управления через Ethernet, оптоволокно или VPN, а Starlink использовать в качестве дополнительного канала передачи. Текущая воздушная архитектура — point-to-point; ретранслятор и mesh заявлены как следующие этапы. Такие характеристики прошли стендовые, полевые и боевые испытания.

Таким образом, сочетание дальности, автоматической работы со спектром, компактности, быстрого развертывания и более низкой стоимости по сравнению с западными военными системами сейчас формирует нишу для подобных систем.

Middle strike уже стал отдельным эшелоном поражения. Его масштабирование зависит от способности дрона оставаться управляемым в условиях РЭБ и за пределами гарантированной зоны спутниковой связи. Поэтому дальнейшая конкуренция платформ будет разворачиваться вокруг канала связи — его дальности, адаптивности и массы.