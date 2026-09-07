В Украине на АЗС начали устанавливать новый тип защиты от БПЛА. Об этом сообщил советник президента военный специалист в области радиотехнологий и внештатный советник президента Сергей Флеш Бескрестнов.

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По его словам, автомобилям эта защита не мешает, но сможет оградить от FPV на оптоволокне и радиоуправлении.

Также он может быть эффективен против небольших крылатых БпЛА.

А вот от Шахедов, по словам Флеша, такая защита не поможет.