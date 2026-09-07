Топ-10 самых прибыльных банков Украины за 7 месяцев 2026 года

По итогам января-июля 2026 года самым прибыльным банком Украины остается Приватбанк с чистой прибылью 27,76 млрд грн. В первую тройку также вошли Универсал Банк вместе с monobank и Райффайзен Банком. За семь месяцев украинские банки заработали 62,49 млрд грн — на 32,6% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Топ-10 украинских банков

ПриватБанк 27,76 млрд грн (-28,6% пер/пер)

Универсалбанк + monobank 4,59 млрд грн (+39,4%)

Райффайзен Банк 4,27 млрд грн (-22,7%)

ПУМБ 3,72 млрд грн (+1,2%)

Ощадбанк 3,45 млрд грн (-71,5%)

Укрэксимбанк 2,50 млрд грн (-54,4%)

ОТП Банк 2,33 млрд грн (-24,7%)

Укрсиббанк 2,19 млрд грн (-28,2%)

Ситибанк 2,12 млрд грн (-14,7%)

Укргазбанк 1,83 млрд грн (-35,9%)

«Всего за 7 месяцев 2026 года банки сократили чистую прибыль на 32,6% до 62,49 млрд грн (за 6 месяцев показатель составлял 54,07 — в июле прибавилось 8,42 млрд). Тенденция такая же, как и на 5-м и 6-м месяцах — наблюдается замедление (-31,3% и -32,0% соответственно)», — пишет Шевчишин.

По его словам, среди топовых банков снова практически все в минусе, кроме двух:

Универсалбанк + monobank +39,4% до 4,59 млрд грн (в прошлом году был 3,29 млрд) — темп роста немного замедлился по сравнению с 6 м (+59,7%), но это и дальше единственный стабильный лидер роста.

ПУМБ вышел в небольшой плюс: +1,2% до 3,72 млрд грн (был в минусе -12,5% за 6м) — июль 2026-го явно был для него сильнее июля 2025-го.

Наибольшее сокращение среди топов:

Озадбанк -71,5% до 3,45 млрд грн (это даже хуже, чем -65,2% за 6м — июль 2025-го был у Ощада очень сильным месяцем, поэтому база высокая).

Укрэксимбанк -54,4% до 2,50 млрд грн.

Сенс банк -52,3% до 0,98 млрд грн.

Почему такие слабые показатели

Как отмечает Шевчишин, для большинства (особенно Приват, ПУМБ, Универсал) главный фактор — просто удвоение ставки налога на прибыль (было 25% в 2025 году, стало 50% в 2026 году).

Для госбанков (особенно Укрэксим и Сенс) добавляется запрет на перенос убытков прошлых лет, который обнулил их предварительную налоговую льготу.

Для Ощада отдельно добавляем понижение результата из-за значительного наращивания резервов.