ОПК прошел проверку критичности: большинство предприятий сохранили статус

Минобороны Украины завершило пересмотр решений по определению предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) критически важными. Для подтверждения такого статуса они должны были подать документы до 10 августа . Об этом говорится в сообщении Минобороны.

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По состоянию на 1 сентября 2026 года 86% проходивших пересмотр предприятий ОПК подтвердили статус критически важных.

Как работало упрощенное подтверждение критичности

Пересмотр касался решений об определении предприятий критически важными, принятыми до 7 июля 2026 года. Для большинства предприятий действовала упрощенная процедура без необходимости повторно подавать полный пакет документов.

В частности, ею могли воспользоваться:

исполнители и соисполнители оборонных контрактов, в которых оборонная деятельность составляет более 50% от общего объема производства;

резиденты Defence City;

отдельные изготовители взрывчатых веществ и боеприпасов;

предприятия ОПК, авиастроительной и космической отраслей, ранее получивших статус по совокупности критериев.

Эти предприятия для подтверждения статуса представляли документы, подтверждающие актуальное соответствие критерию, на основании которого Минобороны ранее определило их критически важными.

Предприятия, успешно прошедшие пересмотр, сохранили статус критически важных и возможность бронировать военнообязанных работников в соответствии с законодательством.

Что делать предприятиям, не подтвердившим статус

По результатам пересмотра 14% предприятий не подтвердили статус критически важных. Для его получения они могут подать в Министерство обороны Украины полный пакет документов в соответствии с действующей процедурой.

Минобороны проверит соответствие предприятия установленным критериям и по результатам рассмотрения примет соответствующее решение.

Напомним

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