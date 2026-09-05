В Украине работает почти миллион компаний и ФЛП: где сосредоточен бизнес

По состоянию на 1 сентября 2026 г. в Украине насчитывалось 965 195 компаний и ФЛП, которые не находились в процессе прекращения. Данные YC.Market свидетельствуют об очень неравномерном распределении предпринимательской активности между регионами.

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Абсолютным лидером остается Киев — 329 528 субъектов, или около 34% от общего количества. То есть, примерно каждый третий зарегистрированный бизнес приходится на столицу.

Дальше с большим отрывом расположились Днепропетровская, Одесская, Харьковская и Киевская области. Вместе с Киевом на эти пять регионов приходится около 59% всех компаний и ФЛП.

Разница между регионами остается огромной: в столице зарегистрировано почти в 4,5 раза больше бизнесов, чем на Днепропетровщине, и примерно в 37 раз больше, чем в Черновицкой области.

К крупнейшим бизнес-регионам также относятся Львовщина — 51 323 субъекта, Донетчина — 39 464 и Запорожская область — 31 233.

Меньше всего компаний и ФЛП зарегистрировано в Черновицкой области — около 8,8 тыс, Тернопольской — 10 тыс, Черниговской — 11,7 тыс, Волынской и Сумской — примерно по 12,3 тыс.

Новый бизнес: Львовщина поднялась на второе место

За первые восемь месяцев 2026 года в Украине появилось около 20,1 тыс новых компаний и ФЛП.

Больше новых регистраций пришлось на Киев — 6861. Второе место заняла Львовская область с 1759 новыми бизнесами, третье — Днепропетровска с 1636.

В пятерку также вошли Киевская область (1403 год) и Одесская (1244 год).

По сравнению с аналогичным периодом 2025 состав лидеров практически не изменился, но произошла важная перестановка: Львовщина опередила Днепропетровщину и поднялась с третьего на второе место.

В то же время, главная тенденция заключается не столько в смене лидеров, сколько в резком сокращении количества новых регистраций. В Киеве их стало на 80% меньше, на Львовщине — почти на 90%, а на Днепропетровщине, Киевщине и Одесщине — более чем на 91%.

Меньше новых бизнесов зарегистрировано в регионах, наиболее пострадавших от войны: 26 в Донецкой области и 71 в Херсонской области.

Эти характеристики отражают влияние боевых действий, оккупации части территорий и релокации компаний на деловую активность.

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Киев концентрирует более половины публичных расходов

Еще более сильная региональная концентрация проявляется в сфере публичных финансов.

За период с 1 января 2023 года по 1 сентября 2026 года общий объем публичных расходов составил около 2,39 трлн грн. В соответствующих транзакциях фигурировали около 78 тыс субъектов.

Более половины этой суммы пришлось на столицу — 1,32 трлн. грн., или более 55% всех расходов.

Вторую позицию заняла Днепропетровская область — почти 130 млрд грн, то есть примерно в десять раз меньше Киева. Далее следуют Одесская область (106 млрд грн), Киевская и Львовская — примерно по 96 млрд грн.

Таким образом, на Киев, Днепропетровщину, Одесскую, Киевскую и Львовскую приходится около 73% всех публичных расходов за исследуемый период.

Деньги распределяются неравномерно даже внутри регионов

Следующими по объему публичных расходов стали Харьковская (84 млрд грн) и Винницкая (76 млрд грн) области.

При этом количество субъектов, получавших или привлеченных к соответствующим транзакциям, существенно отличается. В Харьковской области их почти 5 тыс, тогда как в Винницкой области — около 2,5 тыс.

Львовщина также демонстрирует интересную особенность: она занимает пятое место по объему публичных расходов — около 96 млрд грн, но по количеству привлеченных субъектов входит в лидеры с показателем почти 6 тыс. грн.

Киев объединяет оба рекорда — наибольший объем средств и наибольшее количество субъектов, почти 17 тыс.

Война сменяет не лидеров, а темпы развития бизнеса

Данные YC.Market показывают, что украинская предпринимательская карта в 2026 году остается сильно сконцентрированной вокруг столицы и крупнейших экономических центров.

В то же время динамика новых регистраций демонстрирует другую тенденцию: бизнес открывается гораздо медленнее, чем годом ранее. Укрепление позиций Львовщины в рейтинге новых регистраций пока не означает масштабного перенесения бизнес-активности из центра и востока на запад.

В то же время наиболее заметное изменение — резкое падение количества новых предпринимателей почти во всех крупнейших бизнес-регионах.

Параллельно война продолжает определять географию экономической активности. Донецкая и Херсонская области имеют одни из самых низких показателей новых регистраций и публичных расходов, тогда как Киев и несколько крупнейших экономических центров концентрируют основную часть бизнеса и финансовых потоков.

Итак, по состоянию на сентябрь 2026 года украинская бизнес-карта остается чрезвычайно неравномерной: столица концентрирует треть зарегистрированных компаний и ФЛП и более половины публичных расходов, в то время как военные регионы демонстрируют значительно более слабую новую предпринимательскую активность.