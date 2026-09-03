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3 сентября 2026, 19:16 Читати українською

Украинцам объяснили, когда за поврежденную недвижимость можно не платить налог

Владельцы недвижимости, пострадавшей в результате боевых действий, могут не платить налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Об этом говорится в сообщении ГНС.

Владельцы недвижимости, пострадавшей в результате боевых действий, могут не платить налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

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От чего зависит отмена налога

Условия зависят от характера повреждений, а ключевое значение имеет информация, внесенная в Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией россии против Украины (далее — Реестр).

Если имущество нуждается в капремонте или реконструкции

Налог не начисляется и не уплачивается за поврежденные жилые и нежилые объекты недвижимости, нуждающиеся в капитальном ремонте, реконструкции или реставрации.

Срок действия льготы:

  • Начало: с 1 числа месяца, в котором факт повреждения зафиксирован в Реестре.
  • Конец: до 1 числа месяца, следующего за тем, в котором объект отремонтирован и признан пригодным для проживания или использования по целевому назначению.
  • Важно для применения этой нормы факт повреждения должен быть зафиксирован именно в Реестре.

Порядок представления информации о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе определен постановлением Кабинета Министров Украины от 26 марта 2022 г. № 380. Он распространяется на физических и юридических лиц, чья недвижимость была повреждена или уничтожена в результате войны начиная с 19 февраля 2014 года.

Категории повреждения недвижимости

Законодательство различает поврежденное и уничтоженное имущество.

Поврежденным считается объект, который можно восстановить путем ремонта или реконструкции.

Уничтоженное имущество — объект, который стал непригодным для использования по назначению, а его восстановление невозможно или экономически нецелесообразно.

Отдельно определены категории повреждений:

  • I категория — объекты со степенью повреждения ориентировочно до 40%, нуждающиеся только в текущем ремонте;
  • ІІ категория — объекты со степенью повреждения ориентировочно 41−80 %, нуждающиеся в капитальном ремонте или реконструкции;
  • ІІІ категория — объекты со степенью повреждения 81−100%, непригодные для использования и требующие демонтажа (ликвидации).

Владельцы поврежденной недвижимости II или III категории имеют право на применение налоговой льготы при наличии соответствующих сведений в Реестре.

Для объектов ІІ категории также должна быть приостановлена их эксплуатация на время капитального ремонта, реконструкции или реставрации.

Что происходит после возобновления имущества

После возобновления имущества налоговая обязанность возобновляется.

Если недвижимость или ее часть отремонтирована и введена в эксплуатацию, владелец снова должен платить налог на недвижимое имущество.

Если повреждения незначительные

Для недвижимости, которая в результате боевых действий получила незначительные повреждения, но остается пригодной для проживания или использования по целевому назначению и требует только текущего ремонта, действует другой механизм.

В таком случае сельские, поселковые, городские советы, военные администрации или военно-гражданские администрации имеют право:

  • устанавливать ставку налога на недвижимое имущество в меньшем установленного размера для соответствующего типа недвижимости на этой территории;
  • полностью освобождать от уплаты налога.

То есть освобождение от налога или уменьшенная ставка не применяется автоматически.

Владельцу следует проверить решение соответствующего местного совета или военной администрации.

Налогоплательщики также могут обращаться в орган местного самоуправления или военную администрацию по установлению соответствующей ставки для поврежденного объекта.

Такие решения вступают в силу со дня их официального обнародования, если не установлен более поздний срок.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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IrishRepublican
IrishRepublican
3 сентября 2026, 21:47
#
Як завжди, власник має сам довести, що він не верблюд, і оббивати кабінети поважного панства, щоб воно з барського плеча його тимчасово не обілечувало. класека.
«а ти доведи, що воно пошкоджене», «його все одно можна використовувати», «чи ремонт потрібен поточний, чи капітальний, принеси стос розрахунків» і т.д.
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