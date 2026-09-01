«Желтый» и «красный» уровни опасности: как могут изменить тревоги в столице

Украинские власти рассматривают варианты, чтобы тревоги не прерывали работу всех заведений в Киеве. Об этом сообщает народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

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По ее словам, во время заседания фракции СН премьер Сергей Корецкий рассказал, что Кабмин готовит отдельный план по режиму работы заведений во время тревог. Главная идея состоит в том, чтобы жизнедеятельность города и экономики продолжалась даже при непрерывных атаках.

Два вида тревог

Василевская-Смаглюк уточнила, что предлагается разделить виды тревог на «желтую» и «красную».

«Желтая» тревога будет объявляться во время атак дронов. При ее действии работа заведений может продолжаться или прекращаться — все по усмотрению руководства конкретного заведения.

«Красная» тревога будет объявлена во время ракетной опасности. Все заведения будут обязаны прекратить работу.

«Также предлагается ограничить тарифы такси во время тревог, разблокировать мосты, сохраняется наземное сообщение», — подчеркнула она.

Нардеп уточнила, что, по словам Корецкого, новые регламенты еще не приняты. Вопросы должны быть решены в ближайшие дни.