ЕС усилит контроль за ChatGPT, Reddit и Roblox: в чем причина

Еврокомиссия предоставила ChatGPT статус «очень большой онлайн-поисковой системы», а Reddit и Roblox — «очень большие онлайн-платформы» в соответствии с Законом Е С о цифровых услугах (DSA). Теперь на эти сервисы будут распространяться самые строгие требования по цифровой безопасности. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

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В чем причина

Основанием для такого решения стало то, что количество среднемесячных пользователей этих сервисов в ЕС превысило 45 млн. Компании будут четыре месяца — до конца декабря 2026 года — чтобы привести свою деятельность в соответствие с дополнительными требованиями DSA.

В частности, они должны оценивать и минимизировать системные риски, связанные с работой сервисов и алгоритмов. Речь идет, в частности, о распространении незаконного контента, рисках для несовершеннолетних, физического и психического здоровья пользователей, защите фундаментальных прав, избирательных процессах и общественной безопасности.

Новый статус также дает Еврокомиссии право проводить расследование работы этих сервисов и связанных с ними систем.

В Брюсселе объяснили, что ChatGPT отнесли к категории поисковых систем из-за его гибридного характера и способности отвечать на запросы пользователей, в том числе посредством поиска информации в интернете. Reddit и Roblox получили статус онлайн-платформ, поскольку позволяют пользователям распространять контент, созданный третьими лицами.

Контроль соблюдения новых правил Еврокомиссия будет осуществлять вместе с национальными регуляторами.

За ChatGPT и Reddit будет отвечать ирландский Coimisiún na Meán, а за Roblox — нидерландское Управление по делам потребителей и рынков (ACM).