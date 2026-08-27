Украинский рынок установок хранения электроэнергии быстро развивается из-за дефицита генерации, волатильности цен на электроэнергию и потребности энергосистемы в балансировке. Об этом во время выступления «Окно возможностей в энергетике: как не упустить шанс и деньги» на онлайн-конференции InvestFest 2026 рассказала CEO Ecotech Invest Татьяна Духова.

По ее словам, энергетика сегодня является одним из направлений, к которому активно присматриваются инвесторы, однако не все понимают, где именно на этом рынке формируется доход.

Почему рынок хранения электроэнергии растет

Духова отметила, что мир переходит к зеленой энергетике — солнцу, ветру и биогазовым станциям. Это создает дополнительную нагрузку на энергосистемы, ведь такая генерация не стабильна в течение суток.

В Украине, по ее словам, ситуацию дополнительно усложняет война. Страна потеряла почти 50% генерирующих мощностей, имеет дефицит электроэнергии в вечерние, ночные часы и зимой, а днем может сталкиваться с профицитом.

В то же время, оборудование для хранения электроэнергии за последние годы подешевело примерно в три раза, а тарифы на электроэнергию в Украине выросли ориентировочно на 450%. Именно это, по словам Духовой, создает возможности для заработка на рынке.

Как работает установка хранения электроэнергии

Духова объяснила, что установку хранения электроэнергии можно упрощенно описать как крупный павербанк.

Такой объект может покупать электроэнергию, когда она дешевая, и продавать ее, когда цена растет. Эта модель работает как арбитраж на разнице цен.

«Покупаем дешево, продаем дорого и зарабатываем именно на этом спреде, на этой разнице цены», — пояснила CEO Ecotech Invest.

По ее словам, установка заряжается в часы профицита электроэнергии и разряжается в пиковые часы. На рынке есть прайс-кепы, но даже в таких условиях спреда достаточно, чтобы строить подобные проекты и оккупировать их примерно до пяти лет.

Доход формируется не только на арбитраже

Кроме торговли электроэнергией такие установки могут предоставлять вспомогательные услуги для «Укрэнерго».

Духова объяснила, что энергосистема нуждается в балансировке, ведь солнечная и ветровая генерация нестабильны. Если частота сети падает или растет, оператору нужно ее выравнивать.

По ее словам, Ecotech Invest фактически предоставляет свои установки хранения электроэнергии в аренду «Укрэнерго». Пока система пользуется батарейкой как резервом, компания получает плату за «чередование».

Сигналы на заряд или разряд батарейки могут поступать в зависимости от потребностей энергосистемы, когда есть недостаток электроэнергии или, наоборот, избыток.

Почему розничному инвестору сложно зайти самостоятельно

По словам Духовой, энергетика — сложный бизнес с высоким порогом входа.

Чтобы проект был окупаемым и мог работать на рынке «Укрэнерго», он должен обладать определенной мощностью и емкостью. Средний чек для самостоятельного запуска такого проекта стартует примерно от $2 млн, а лучше от $3 млн.

Кроме капитала, необходима техническая экспертиза. Духова подчеркнула, что не все завозимое в Украину оборудование проходит сертификацию или соответствует заявленным характеристикам. Если сэкономить на оборудовании, оно может быстро деградировать, что поставит под риск бизнес-модель проекта.

Также важно иметь команду, которая работает с регуляторами, облэнерго, Укрэнерго, договорами, перетоками и трейдингом электроэнергии.

Что предлагает Ecotech Invest

Духова заявила, что Ecotech Invest позволяет инвесторам приобщиться к энергетическим проектам пассивно — без самостоятельного поиска участков, получения технических условий, импорта оборудования, монтажа, пусконаладочных работ и выхода на рынок.

По ее словам, инвестор вкладывает средства, ожидает реализации проекта, а затем получает дивиденды от операционной деятельности батарейки.

Минимальный чек для участия в проектах Ecotech Invest составляет $25 000. В год компания привлекла более 300 инвесторов на общую сумму $11 млн.

Первые выплаты инвесторам

В мае 2026 Ecotech Invest запустил первый проект первой очереди инвестирования. По словам Духовой, таких проектов уже четыре, еще три строятся.

Первый проект находится на западе Украины. Его емкость составляет 9 МВт, а мощность — 4 МВт. За неполные 39 дней работы инвесторы уже получили первые выплаты. В пересчете на валюту доходность составила 22,4%.

В целом, по словам Духовой, инвесторы первого проекта получили 3,7 млн грн за 39 дней.

Ожидаемая доходность

Духова сообщила, что среднегодовая доходность проектов Ecotech Invest составляет 19% в горизонте до 10 лет. Проекты рассчитаны именно на долгосрочное участие инвесторов.

В то же время она уточнила, что это средний показатель за 10 лет. В первые годы доходность может быть выше — 22−25%, но в дальнейшем будет постепенно снижаться из-за возможного насыщения рынка, изменения роли вспомогательных услуг и деградации батарей.

По словам CEO Ecotech Invest, компания закладывает в финансовые модели текущие цены, а не прогнозный ежегодный рост тарифов. Она назвала это консервативным подходом к расчетам.

Второе направление — энергонезависимость для бизнеса

Кроме standalone-батарей компания развивает другой проект — финансирование солнечных электростанций и установок хранения электроэнергии для предприятий.

По этой модели инвесторы финансируют оборудование, Ecotech Invest устанавливает его для бизнеса, а предприятие покупает электроэнергию, производимую солнцем или закупленную на рынке в дешевые часы и использованную в вечерние пики.

Для предприятия это выгодно, поскольку оно не вкладывает собственные средства в энергонезависимость, а может направить сэкономленный капитал на развитие производства, складов или модернизацию оборудования.

Как компания снижает военные риски

Отдельно Духова ответила на вопрос страхования батарей от военных рисков.

По ее словам, Ecotech Invest строит проекты на западе Украины — в небольших селах или в поле, у малых подстанций, вдали от крупных промышленных объектов и магистральных линий, которые могут быть более интересными целями для российских атак.

Первый объект компании пока не застрахован. Вопросы страхования планируют решать вместе с инвесторами после строительства объектов, поскольку страхование может существенно увеличить операционные расходы.

Также компания ограничивает мощность отдельных проектов и делает ставку на локационную диверсификацию. По словам Духовой, во время войны компания планирует и дальше разделять проекты между разными локациями.

Что это значит для инвесторов

Энергетика в Украине остается сложным, капиталоемким, но потенциально высокодоходным направлением.

По словам Духовой, инвесторам с большим капиталом следует разбираться на этом рынке, искать опытного девелопера и профессиональную команду. Если же самостоятельный запуск проекта с чеком $2−3 млн слишком сложный, розничный инвестор может рассматривать участие в готовых энергетических проектах с меньшим порогом входа.

Главный вывод для инвестора — заработок в энергетике формируется не только на росте тарифов, но, прежде всего, на способности проекта ежедневно работать на рынке электроэнергии, балансировать систему, использовать ценовые спреды и иметь профессиональное операционное управление.

Выступление экспертки (6:10:22 — Окно возможностей в энергетике: как не упустить шанс и деньги)