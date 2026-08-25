Sense Bank первым в Украине запустил пакеты подписок на цифровые сервисы с возможностью экономить

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 августа 2026, 13:10 Читати українською

Sense Bank первым в Украине запустил пакеты подписок на цифровые сервисы с возможностью экономить

Sense Bank запустил в приложении Sense SuperApp пакеты подписок — сервис, объединяющий цифровые сервисы партнеров в одном банковском продукте.

Sense Bank запустил в приложении Sense SuperApp пакеты подписок — сервис, объединяющий цифровые сервисы партнеров в одном банковском продукте.

Клиенты могут выбрать один из трех типов пакетов с фиксированной стоимостью и сформировать собственный набор сервисов, получая выгоду по сравнению с отдельной оплатой таких сервисов.

Сервисы в пакетах разделены на три категории в зависимости от их формата и ценности для пользователя. Каждый из трех типов пакетов предусматривает определённое количество сервисов из каждой категории и имеет фиксированную ежемесячную стоимость.

После выбора пакета клиент самостоятельно определяет, какими сервисами из доступного списка хочет пользоваться. Поэтому пользователи одного пакета могут формировать разные наборы в соответствии со своими потребностями и интересами.

В пакеты входят цифровые сервисы для различных сфер повседневной жизни, в частности, передвижения, покупок, развлечений, обучения, развития, безопасности, спорта и семейных нужд.

«Мы видим будущее банковского дела не только в финансовых операциях. Человек не живет отдельно в мире денег, покупок, работы, учебы или отдыха — это одна жизнь. Поэтому и банк должен быть полезен в различных ситуациях его жизни. Развивая цифровую экосистему на базе приложения Sense SuperApp, мы хотим объединять вокруг клиента именно те сервисы, которые соответствуют его реальным потребностям. Пакеты подписок — шаг к модели, в которой клиент может выбирать нужные сервисы и получать от них дополнительную выгоду», — отметила Юлия Тур, руководитель направления розничного бизнеса Sense Bank.

Пакеты подписок стали новым элементом программы лояльности Sense Bank. Они дополняют традиционные механизмы вознаграждения — кэшбэк, бонусы и скидки — возможностью получать доступ к цифровым сервисам на выгодных условиях.

Источник: Sense Bank
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Shurik Linnik
Shurik Linnik
25 августа 2026, 14:32
#
Це для того щоб було застави легче збирати. Щоб так би мовити зразу пакетами
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами