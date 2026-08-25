Тайвань планирует выплатить каждому жителю по $314 на фоне бума искусственного интеллекта

Администрация Тайваня планирует включить в бюджет на 2027 год 235,7 млрд новых тайваньских долларов , или около $7,4 млрд, на единовременные выплаты населению. Каждый получатель должен получить по 10 тыс. тайваньских долларов или примерно $314, сообщил глава администрации острова Лай Цинде.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Лай назвал эти выплаты возможностью поделиться с населением «дивидендами от искусственного интеллекта». При этом речь идет не о дивидендах от компаний или специальном налоге на ИИ, а о бюджетной выплате, которую власти связывают с резким ускорением экономики благодаря спросу на полупроводники, вычислительное оборудование и другую продукцию для искусственного интеллекта.

Важно, что речь пока идет о предложении в проекте центрального бюджета на 2027 год, а не об окончательно утвержденной парламентом выплате. Лай объявил об этом 17 августа после рассмотрения проекта бюджета исполнительной властью.

План предусматривает увеличение расходов на NT$235,7 млрд при сохранении сбалансированного бюджета и, по словам главы администрации, практически без новых чистых заимствований.

Сильные финансовые показатели Тайваня позволяют властям пойти на такой шаг. Прогноз доходов центрального бюджета на 2027 год был повышен до NT$3,9266 трлн.