DCA (Dollar Cost Averaging): работает ли эта стратегия на любом рынке

Стратегия DCA (Dollar Cost Averaging) — это инвестиционная стратегия, предполагающая покупку определенного актива не сразу на всю запланированную сумму (lump sum investing), а равными частями через одинаковые промежутки времени. Такой подход позволяет распределить инвестиции во времени и не зависеть от выбора конкретного момента для входа на рынок.

Если цена актива растет, на запланированную сумму можно приобрести меньшее количество акций, а если цена снижается — большее. В результате формируется пул ценных бумаг, приобретенных по усредненной цене. В то же время эффективность DCA может варьироваться в зависимости от рыночной ситуации. О том, как эта стратегия работает на практике и действительно ли она может быть эффективной на разных рынках, подробнее расскажет инвестиционный экспертка Анна Гапа.

Что выгоднее: инвестировать постепенно или всю сумму сразу?

Рассмотрим на примере: инвестируем по $1000 ежемесячно в ETF SPYM, который отслеживает индекс S&P 500 (до октября 2025 года торговался на бирже под тикером SPLG). Это самый дешевый ETF на индекс S&P 500, представленный на рынке США. Под самым дешевым подразумевается не только стоимость акции фонда, что важно в контексте демонстрации работы стратегии DCA при небольших суммах инвестирования. SPYM также имеет, пожалуй, самый низкий expense ratio на рынке — 0,02%.

Итак, моделируется ситуация покупки SPYM в первый рабочий день месяца по цене закрытия (поскольку в расчетах необходимо привязаться к конкретной цене) на сумму $1000. Покупка акций частями не применяется: приобретается доступное целое количество акций, а остаток используется в следующем периоде. Дополнительно доходность корректируется на сумму полученных дивидендов. Модель не учитывает комиссионных расходов, налогообложения дивидендов и инвестиционной прибыли, а также реинвестирования дивидендов. Однако даже такая упрощенная модель позволяет оценить финансовый результат.

В отличие от подхода DCA, рассчитывается покупка актива единовременно (LSI — Lump Sum Investing) 2 сентября 2025 года на всю плановую сумму $12 000. Результат оценивается по стоимости активов на момент подготовки статьи — на момент закрытия дня 10 августа 2026 года. Также производится корректировка с учётом размера полученных дивидендов.

Результаты ежемесячного инвестирования по стратегии DCA в 2025—2026 годах

Источники: Google Finance

https://stockanalysis.com/etf/spym/dividend/

Расчёты показывают, что при применении стратегии DCA доходность составила 11,05%, а LSI — 20,75%. После корректировки на сумму полученных дивидендов доходность составила 11,56% против 21,95% соответственно.

Если проанализировать динамику SPYM за 2025−2026 годы, то очевидно, что ETF практически постоянно рос в цене. И в целом индекс S&P 500 обычно находится в фазе роста. Однако если бы инвестиции осуществлялись в течение 2022 года, когда рынок корректировался, был бы получен инвестиционный убыток вместо прибыли. Причем размер убытка по LSI по состоянию на январь 2023 года составил бы -18,9% (с учётом дивидендов) против -6,78% по DCA. Сформированные таким образом портфели в 2022 году по состоянию на август 2026 года показали бы доходность +94,58% для DCA (с учётом полученных дивидендов) против +68,51% для LSI.

DCA в период коррекции рынка: результаты инвестирования в 2022—2026 годах

Джерела: Google Finance

https://stockanalysis.com/etf/spym/dividend/

DCA или LSI — какая стратегия сработает лучше?

Точно сказать, какая из стратегий будет эффективнее, невозможно, ведь результат будет зависеть от будущей динамики цены актива. Её можно пытаться прогнозировать, но точно предсказать будущее движение рынка невозможно. Для формирования ожиданий можно опираться на исторические данные.

Компания по управлению активами Vanguard проанализировала применение DCA и LSI на рынках США, Великобритании, Канады, Европы, Австралии и развивающихся стран за период с 1976 по 2022 год (через индекс; например, рынок США оценивался по индексу Russell 3000). Сравнивалась доходность через 1 год при разовой инвестиции (LSI) с доходностью при усреднении долларовой стоимости (DCA) в течение 3, 4, 5 и 6 месяцев. В исследовании использовалась симуляция инвестирования в различные портфели: акции, акции/облигации 60/40 и акции/облигации 40/60. В зависимости от рынка и периода в 61,6−73,6 % случаев однократное инвестирование (LSI) превосходило DCA по доходности.

Таким образом, исторически примерно в двух из трёх случаев более прибыльным оказывалось инвестирование сразу всей суммы в выбранный актив, чем инвестирование по стратегии DCA. Такие результаты можно объяснить тем, что фондовый рынок большую часть времени находится в восходящем тренде, а при хранении средств в наличной форме инвестор недополучает премию за риск.

На практике выбор между применением LSI и DCA возникает не так часто, ведь для LSI необходимо иметь значительную сумму свободных средств, например, полученных от продажи бизнеса или недвижимости, в наследство или выигранных в лотерею. Тогда применение стратегии покупок частями будет иметь смысл в ожидании коррекции на рынке или при необходимости снизить эмоциональное напряжение при принятии решений в условиях неопределенности.

Регулярное инвестирование как способ накопления капитала

Гораздо чаще возникает другая задача — накопление капитала путем небольших инвестиций в течение длительного времени. И здесь стратегия DCA демонстрирует свои существенные преимущества:

не требует усилий для поиска наиболее удачного момента для открытия позиции (market timing),

снижает эмоциональное напряжение, связанное с попытками угадать дно,

закрепляет поведенческую привычку регулярного инвестирования для накопления капитала,

максимально упрощает сам процесс инвестирования — достаточно настроить регулярное списание средств со счета и автоматическую покупку активов по графику.

При использовании DCA нужно обратить внимание на несколько нюансов:

Применение DCA само по себе не гарантирует получения инвестиционного дохода и не защищает от падения рынка. Подбор активов в портфель остается ключевой задачей инвестора. Требуется дисциплина, чтобы продолжать придерживаться стратегии на длительном падающем рынке. Если прекратить покупать активы по низким ценам, то теряется одно из главных преимуществ DCA. Следует учитывать влияние комиссионных расходов и изменения курса, если доход получается в гривнах, а инвестиции осуществляются в долларах. Горизонт инвестирования имеет значение. Если планируется выход из инвестиции через 1−2 года, покупка акций может быть очень рискованной, независимо от того, применяется ли DCA или нет.

Выбор активов для регулярного инвестирования

Ключевым моментом в построении инвестиционной стратегии будет выбор активов. Удачными решениями для применения DCA будут ETF с широкой корзиной ценных бумаг (диверсифицированная инвестиция в одном тикере), а не акции отдельных компаний. Такие пассивные портфели могут включать инвестиционные фонды на:

акции, например, рынок США, в частности на индексы S&P 500, Nasdaq-100, Total US Market, ETF на рынок Европы и других развитых стран (Developed Markets), развивающихся стран (Emerging Markets),

облигации (государственные или корпоративные),

недвижимость через фонды REIT,

золото или другие драгоценные металлы,

криптовалюты.

Самый простой портфель от Уоррена Баффета — 90% S&P 500 (например, через уже упомянутый фонд SPYM) и 10% в краткосрочные облигации США (например, SHY). За последние 30 лет такой портфель показал среднюю доходность 9,98% годовых.

Метод DCA можно применять также для приобретения активно управляемых фондов, например, компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway BRK.B — средняя доходность 11,3% годовых за 30 лет.

При выборе ETF следует учитывать стоимость пая, чтобы сумма регулярных инвестиций позволяла приобрести хотя бы одну единицу (особенно если не применяется покупка долей ценных бумаг).

Использование DCA для приобретения диверсифицированных ETF — одна из самых простых долгосрочных инвестиционных стратегий. Её сила не в том, что она «побеждает рынок», а в том, что она позволяет автоматизировать инвестирование, избавиться от попыток угадать рынок, снизить эмоциональное напряжение и сформировать полезные финансовые привычки.

От инвестиционной стратегии — к поиску новых возможностей

Выбор инвестиционной стратегии — лишь одна из составляющих успешного долгосрочного инвестирования. Не менее важно понимать, какие тенденции определяют движение рынков, где могут появляться новые возможности и как менять подходы к формированию портфеля в условиях неопределенности. Именно об этом 29 августа во Львове будут говорить практикующие инвесторы и финансовые эксперты в ходе открытой дискуссии «Фондовый рынок 2026: где искать доходность?» в рамках Lviv Invest Forum. Среди спикеров — автор статьи, инвестиционная консультантка Биржевого университета и частный инвестор Анна Гапа, которая поделится собственным видением ситуации на мировых фондовых рынках и возможностями для инвесторов в 2026 году.