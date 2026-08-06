Курс валют на 6 августа: евро в банках подорожал на 6 копеек

В четверг, 6 августа, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и вырос на 3 копейки в продаже. Евро подорожал на 6 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.

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Средний курс доллара в обменных пунктах вырос на 4 копейки в покупке и снизился на 2 копейки в продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,44−44,96 грн. Евро покупают за 51,28 грн, а продают за 51,89 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,80−44,85, евро — 51,50−51,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,70−44,73 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,60−51,62 грн/евро.

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