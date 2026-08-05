Банки изменили оценку рисков денежных переводов: как теперь работает финмон

Из-за каких операций банк может попросить клиента объяснить происхождение средств и предоставить документы? Кого новый подход к финансовому мониторингу затронет больше всего и как избежать проблем со счетом? В колонке для «Экономической правды» объясняет Игорь Быков, адвокат адвокатского объединения Leshchenko & Partners, кандидат юридических наук.

Может ли обычный перевод на банковскую карту привлечь внимание банка? После того как Национальный банк обнародовал проект нового порядка контроля платежных операций, именно этот вопрос стал одним из самых обсуждаемых.

Резонанс вызвал перечень из 16 признаков нетипичного поведения пользователей. Однако главное заключается не в самом списке критериев. Гораздо важнее изменение подхода к оценке рисков: банки будут все чаще анализировать не отдельные платежные операции, а финансовое поведение клиента в целом.

Речь идет о переходе от оценки отдельных операций к комплексному анализу модели использования счета — регулярности поступлений, круга контрагентов, скорости движения средств, технических параметров проведения операций и других факторов, которые в совокупности могут свидетельствовать о повышенном уровне риска.

Что именно предлагает Нацбанк, кого могут коснуться эти изменения и какие практические последствия они будут иметь для граждан и бизнеса?

Что реально меняется

Несмотря на то что наибольшее внимание привлек перечень из 16 критериев, главная новация проекта заключается в другом. Самое важное — Национальный банк предлагает изменить саму логику оценки платежных операций. Если раньше каждый банк самостоятельно определял, какие признаки могут свидетельствовать о нетипичной активности клиента, то теперь НБУ предлагает единый базовый перечень таких индикаторов.

При этом меняется и сам подход к оценке операций. В центре внимания оказывается уже не отдельный перевод, а модель финансового поведения клиента. Банк будет анализировать операции не изолированно, а в совокупности: регулярность поступлений, количество контрагентов, скорость последующего перечисления средств, использование разных устройств, географию проведения операций и другие факторы.

В то же время важно понимать, что наличие одного или даже нескольких признаков не означает автоматического признания операции подозрительной. Такие критерии являются индикаторами риска, а не доказательствами нарушения закона. Они могут стать основанием для дополнительной проверки, запроса пояснений или подтверждающих документов, но сами по себе не свидетельствуют об отмывании денег, мошенничестве или незаконной предпринимательской деятельности.

Таким образом, на практике меняется не столько перечень операций, которые могут привлечь внимание банка, сколько философия контроля: от анализа отдельного платежа — к комплексной оценке финансового поведения клиента.

Достаточно ли правовых гарантий для клиентов банков

Вместе с тем проект оставляет открытыми отдельные практические вопросы применения новых критериев. Большинство из них имеют оценочный характер и не содержат универсальных количественных показателей, которые отделяли бы обычную финансовую активность от нетипичной. Это означает, что существенную роль будут играть внутренние процедуры конкретного банка или дополнительные разъяснения НБУ.

Именно поэтому ключевое значение будет иметь не только содержание критериев, но и то, насколько последовательно и соразмерно они будут применяться на практике. Использование индикаторов риска не должно автоматически приводить к негативным последствиям для добросовестных клиентов без надлежащей оценки конкретных обстоятельств.

Какие операции будут привлекать внимание банков

Наибольший общественный резонанс вызвало приложение 2 к проекту положения НБУ, содержащее перечень из 16 признаков нетипичного поведения пользователей.

В то же время анализ документа показывает, что большинство этих критериев направлены не на контроль обычных бытовых переводов, а на выявление схем использования банковской инфраструктуры для мошенничества, деятельности так называемых «дропов», скрытой предпринимательской деятельности или других операций с повышенным уровнем риска.

Условно все предложенные 16 критериев можно объединить в несколько групп.

Первая — нетипичная интенсивность использования счетов. К ней относятся ситуации, когда клиент использует чрезмерное количество счетов, проводит чрезвычайно большое количество однотипных операций, поддерживает минимальные остатки при значительных оборотах или практически сразу перечисляет полученные средства другим лицам. Именно такая модель поведения часто характерна для транзитных счетов или счетов, которые используются как технический инструмент для перемещения средств.

Вторая — признаки скрытой предпринимательской деятельности. Проект предлагает обращать внимание на операции, которые по своему характеру больше похожи на коммерческую деятельность, чем на обычные частные расчеты между физическими лицами. Речь идет не о самом факте продажи товара или получения средств, а о системности, регулярности и характере операций.

Третья группа — технические и цифровые индикаторы. Среди них использование одних и тех же устройств разными пользователями, частые изменения технических параметров доступа, а также другие цифровые признаки, которые могут свидетельствовать о централизованном управлении значительным количеством счетов. Такие критерии фактически направлены на выявление организованных схем, а не рядовых пользователей.

Четвертая — аномальное платежное поведение. Это могут быть нетипичные маршруты движения средств, необычный круг плательщиков или получателей, операции, которые существенно отличаются от обычного поведения конкретного клиента или определенной категории пользователей.

В то же время само понятие «нетипичного поведения» имеет оценочный характер. Один и тот же набор операций может быть совершенно естественным для интернет-магазина, благотворительного фонда, волонтера или ИТ-специалиста, но выглядеть необычно для человека, который использует счет исключительно для личных нужд. Именно поэтому ни один из критериев нельзя применять в отрыве от конкретных обстоятельств и профиля деятельности клиента.

Это один из ключевых предохранителей предложенной модели. Ее цель заключается не в автоматическом ограничении операций, а в формировании оснований для дополнительной оценки рисков. В то же время практическая реализация такого подхода во многом будет зависеть от того, насколько единообразно банки будут применять эти критерии и не превратятся ли они в основание для чрезмерного вмешательства в проведение законных платежных операций добросовестных клиентов.

Кто почувствует изменения сильнее всего

Несмотря на то что предложенные изменения формально адресованы банкам и другим поставщикам платежных услуг, их практическое влияние прежде всего почувствуют именно пользователи платежной инфраструктуры. В первую очередь те, чье финансовое поведение не соответствует типичной модели использования личного счета.

Для большинства граждан, которые используют банковские карты для получения зарплаты, переводов между родственниками, оплаты товаров и услуг или других обычных бытовых операций, существенных изменений не ожидается.

Однако лицам, которые регулярно получают большое количество переводов от разных плательщиков или систематически используют личную карту для продажи товаров либо оказания услуг, стоит быть готовыми к повышенному вниманию со стороны банка. Это не означает автоматической блокировки счета, но увеличивает вероятность получения запроса об экономическом содержании операций или документов, подтверждающих их законность.

Для ФЛП проект НБУ является еще одним подтверждением тенденции к разграничению личных и предпринимательских финансов. Использование личных карточных счетов для ведения хозяйственной деятельности и раньше противоречило требованиям законодательства и условиям банковского обслуживания.

Новый порядок может расширить возможности банков выявлять такие случаи путем анализа характера и регулярности платежных операций. Поэтому бизнесу целесообразно обеспечить четкое разграничение личных и предпринимательских расчетов, а также использовать счета в соответствии с их функциональным назначением.

Отдельное внимание стоит уделить лицам, которые работают дистанционно, получают оплату от большого количества клиентов или используют международные платежные сервисы. Сам по себе такой формат деятельности не свидетельствует о нарушении. Однако значительное количество регулярных поступлений от разных лиц может сформировать для банка нетипичный профиль финансовой активности. Именно поэтому особое значение приобретает возможность подтвердить источник происхождения средств и экономическое содержание платежей.

Продавцы товаров через социальные сети, маркетплейсы и другие цифровые платформы также могут чаще попадать в поле зрения банков, если расчеты проводятся через личные карточные счета. В таком случае риск возникает не из-за самого факта продажи товаров, а из-за системного характера операций, который может свидетельствовать о фактическом ведении предпринимательской деятельности.

Что стоит сделать уже сейчас

Гражданам и бизнесу целесообразно уже сейчас пересмотреть собственные подходы к использованию банковских счетов.

Во-первых, стоит четко разграничивать личные и предпринимательские финансы. Использование личной карты для систематического получения оплаты за товары или услуги создает дополнительные риски как с точки зрения банковского комплаенса, так и налогового законодательства.

Во-вторых, целесообразно хранить документы, подтверждающие экономическое содержание операций и происхождение средств. Договоры, акты выполненных работ, счета, чеки или другие подтверждающие документы могут существенно упростить взаимодействие с банком при возникновении вопросов.

В-третьих, не стоит игнорировать запросы банка. Своевременное предоставление пояснений и документов обычно является более эффективным способом урегулирования ситуации, чем попытки избежать коммуникации.

В-четвертых, бизнесу стоит периодически оценивать собственные платежные процессы с точки зрения возможных комплаенс-рисков. Особое внимание следует уделить операциям с большим количеством контрагентов, регулярным однотипным переводам и использованию разных счетов для аналогичных операций.

Выводы

Когда проект примут, главным изменением станет не появление новых оснований для проверок, а изменение самой модели взаимодействия между банком и клиентом.

Отныне все более важным будет не только то, является ли отдельная операция законной, но и то, может ли клиент последовательно объяснить логику своего финансового поведения и подтвердить ее документально. Именно к такой модели постепенно движется современный банковский комплаенс.