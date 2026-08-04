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4 августа 2026, 18:30 Читати українською

Комплаенс в международной торговле: как ООО «ДАНН.» защищает сделки клиентов

Для импортера время часто стоит дороже процентной ставки: производитель ждет предоплату, товар нужно запускать в производство, а каждый день задержки может означать утраченный контракт или срыв поставки. Поэтому бизнес все чаще обращается к альтернативному торговому финансированию, но быстрое решение не означает отказ от контроля рисков. В ООО «ДАНН.» (Бренд — Done) комплаенс не является бюрократической процедурой: каждое соглашение проходит две независимые проверки, клиента и поставщика, прежде чем средства будут перечислены.

Для импортера время часто стоит дороже процентной ставки: производитель ждет предоплату, товар нужно запускать в производство, а каждый день задержки может означать утраченный контракт или срыв поставки.

Почему комплайенс стал критическим для международной торговли

Международная торговля стала доступнее: украинские компании закупают продукцию в Китае, Юго-Восточной Азии, Турции, Индии и странах Европы, находя новых производителей через выставки, маркетплейсы или рекомендации партнеров. Вместе с новыми возможностями растет и количество рисков, например:

  • мошеннические поставщики;

  • компании, существующие только формально;

  • поддельные инвойсы;

  • смена банковских реквизитов перед оплатой;

  • санкционные ограничения;

  • попытки отмывания средств через торговые операции и т. д.

Ошибка на этом этапе может стоить не только денег, но и партнерских отношений, поставок и репутации компании, а иногда заканчивается судебным спором.

Насколько реальны такие риски, показывает кейс компании Inkos Line, клиента «ДАНН.», работающего на рынке промышленного оборудования. В начале 2024 года, после серии успешных международных контрактов и инвестиции около $1 млн в масштабирование бизнеса, компания расширила круг поставщиков — и одновременно столкнулась с тремя мошенническими схемами в Британии, Канаде и Гонконге: средства за товар были отправлены, сам товар — нет. Возврат денег заняло восемь месяцев, а год без работающего оборотного капитала привел к падению оборота, судебным рискам и потере банковских лимитов — именно последствий, о которых говорилось выше.

Чтобы восстановить ликвидность и не останавливать операционную деятельность, компания обратилась в ООО «ДАНН». по обеспечению финансирования сделки на $87 тыс. Это позволило обеспечить три поставки с полным сопровождением логистики — быстро, без усложненных и длительных бюрократических процессов частных фондов и ограничений банков. Бизнес продолжил работу после кризисного года: закрыл валютные риски, выполнил контракты, сохранил команду и вернулся к росту. По словам владельца, финансирование Done стало не только инструментом импорта, но и опорой, вернувшей уверенность и позволившей снова «ловить свою крупную рыбу» на рынке оборудования.

Две линии защиты: проверка клиента и проверка поставщика

Перед тем как профинансировать сделку, ООО «ДАНН.» производит комплексную проверку клиента. Цель — не усложнить процесс, а понять бизнес и убедиться, что соглашение отвечает международным требованиям KYC (Know Your Customer — знай своего клиента) и AML (Anti-Money Laundering — противодействие отмыванию средств). Анализируются по меньшей мере:

  • юридическая структура компании и конечные бенефициарные владельцы;

  • история деятельности и финансовая устойчивость;

  • судебные споры и открытые производства;

  • санкционные списки и статус политически важных лиц (PEP);

  • репутационный фон в открытых источниках.

Вторая линия защиты — проверка поставщика, и это ключевое отличие модели Done от классического банковского кредитования: финансируется конкретное соглашение, так что риск может возникнуть не только со стороны покупателя, но и со стороны фабрики, получающей предоплату. Перед переводом средств ООО «ДАНН.» проверяет, действительно ли существует компания, ее юридический статус и владельцы, соответствие банковских реквизитов, санкционные ограничения и наличие отрицательной информации в открытых источниках.

В международной торговле предоплата — стандартная практика, и если реквизиты подменили мошенники или фабрика оказалась фиктивной, вернуть средства бывает очень сложно. Именно поэтому проверка поставщика — это способ защитить клиента еще до того, как деньги оставят счет.

Комплайенс, который ускоряет сделки, а не тормозит их

Кажется, что большее количество проверок означает более долгий процесс — действительно наоборот. Стандартизированные процедуры позволяют быстро оценить риски и принимать решения на основе данных, а не предположений. Для оценки рисков Done использует международные корпоративные реестры, санкционные базы данных, AML- и KYC-инструменты, открытые государственные реестры и анализ медиа. Сочетание этих источников формирует комплексную картину риска для каждого отдельного соглашения — и поэтому скорость финансирования в Done базируется не на упрощении процедур, а на качественно построенной системе оценки рисков.

Smart Systems и Interlux: быстрое финансирование

Компания Smart Systems росла, но столкнулась с классической проблемой: часть товара приходилось завозить позже, чем в этом нуждался рынок, из-за нехватки оборотных средств. Банковские кредиты здесь не помогли — процессы оказались слишком медленными, а требования слишком жесткими для быстротечного спроса. ООО «ДАНН.» обеспечил финансирование на $176 тыс. для девяти поставок и документальное сопровождение заключения соглашения и коммуникацию с фабриками, включая юридические и финансовые составляющие. В результате компания завезла товар месяцем ранее, расширила ассортимент и усилила позиции на конкурентном рынке; бизнес вырос настолько, что сейчас ищет новых сотрудников для масштабирования, а владелец отмечает, что привлеченные средства позволили закупать больше и стабильно двигаться вперед.

У компании Interlux проблема пришла извне: китайские фабрики-поставщики изменили условия предоплаты, а перекрытие Суэцкого канала растянуло срок доставки с 35 до 90 дней. Бизнес столкнулся с нехваткой оборотных средств именно тогда, когда требовалось удерживать объемы поставок. ООО «ДАНН.» обеспечил финансирование сделки на $500 тыс., обеспечил пять поставок и полное сопровождение логистики. Это позволило компании не просто удержать позиции, а вырасти: выручка увеличилась на 30%, оборот стабилизировался, модельный ряд расширился, а бизнес вышел в новые каналы сбыта и укрепил позиции в Украине и на внешних рынках.

Комплаенс как сервис и конкурентное преимущество

Слово «комплаенс» часто ассоциируется с дополнительными документами и задержками, но для Done это, прежде всего, сервис: клиент получает не только финансирование, но и дополнительный уровень проверки всей сделки — возможность безопаснее работать с новыми производителями и быстрее получать финансирование. В международной торговле доверие имеет конкретную цену, так что комплаенс перестает быть лишь требованием регуляторов и становится частью продукта: ООО «ДАНН.» финансирует не просто бизнес, а проверенные международные торговые соглашения, объединяя скорость, безопасность и ответственность.

По словам Марианны Умной, Global Head of Legal and Compliance ООО «ДАНН.», наибольший риск в международной торговле возникает не тогда, когда документы проверяют слишком тщательно, а тогда, когда к ним не предъявляются релевантные требования. Мы сознательно проверяем не только клиента, но и поставщика клиента. Хотя большинство финансовых институтов смотрят только на того, кому дают деньги, отмечает она. — Но когда финансируется конкретная поставка, риск также реальный и высокий и со стороны фабрики, которая получает предоплату. Наша модель построена так, чтобы ни одна из этих двух сторон не оставалась без внимания — и именно поэтому клиенты получают финансирование быстро, но не вопреки проверкам, а благодаря им".

Для украинских импортеров, наращивающих закупки на новых рынках, скорость финансирования и уровень проверки контрагентов все чаще становятся частью одного решения, а не двумя отдельными треками или статьями расходов. Поэтому проверенным соглашением становится соглашение, которое можно профинансировать без задержек и без лишних рисков, и именно это сочетание определяет, насколько стабильно бизнес может расти и масштабироваться за счет финансирования импорта в условиях усложненных логистических цепей.

Источник: Минфин
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