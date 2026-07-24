Ford отзывает более 950 тысяч автомобилей из-за риска пожара и дефектов сидений

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 июля 2026, 13:51 Читати українською

Ford отзывает более 950 тысяч автомобилей из-за риска пожара и дефектов сидений

Компания Ford объявила о проведении масштабной сервисной кампании в США, затрагивающей более 953 000 автомобилей. Причиной стали два серьезных дефекта, способных как спровоцировать пожар, так и поставить под угрозу безопасность пассажиров во время движения.

Компания Ford объявила о проведении масштабной сервисной кампании в США, затрагивающей более 953 000 автомобилей.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Пожарная опасность в моделях Bronco

Большая часть отзыва касается внедорожников Ford Bronco и Bronco Raptor, выпущенных в период с 2021 по 2026 год. В общей сложности под сервис попадает 565 691 автомобиль. Об этом сообщает агентство Reuters.

Технические специалисты Ford обнаружили уязвимое место в проводке моторного отсека: жгут проводов подвержен повреждениям, что со временем может привести к короткому замыканию.

В редких случаях это провоцирует перегрев или искрение, что создает непосредственный риск возгорания под капотом. В рамках сервисного обслуживания официальные дилеры бесплатно установят защитную обшивку, которая изолирует проводку и устранит проблему.

Опасные сиденья: риск для пассажиров Explorer и Aviator

Вторая волна отзыва охватывает 387 868 автомобилей, в том числе модели Ford Explorer и Ford Aviator (2020−2026 годов производства). Проблема кроется в механизме фиксации сидений второго ряда, который оказался ненадежным. Об этом сообщил сайт FOX40

Как свидетельствуют отчеты производителя, сиденья могут неожиданно разблокироваться, опрокинуться или резко сместиться во время движения. Такое поведение конструкции является критическим, ведь в случае аварии сидящий позади пассажир не будет должным образом защищен ремнями безопасности.

По состоянию на 16 июня Ford официально подтвердил 14 случаев подобной неисправности.

Для устранения дефекта дилерские центры проведут диагностику и при необходимости заменят рамку вокруг переключателя сиденья.

Читайте также: Главу Ford пугает экспансия дешевых китайских электромобилей

Что делать владельцам?

Процесс рассылки официальных уведомлений автовладельцам начнется 27 июля. Однако, учитывая, что полное устранение дефекта с поставкой необходимых деталей ожидается только в январе 2027 года (номер отзыва — 26S52), водителям советуют не ждать письма, а действовать на опережение:

  1. Проверьте свой VIN-номер на официальном сайте Национального управления безопасности дорожного движения США — www.nhtsa.gov
  2. Свяжитесь с дилерским центром или позвоните в службу поддержки клиентов Ford в вашем регионе.

Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами