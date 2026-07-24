Ford отзывает более 950 тысяч автомобилей из-за риска пожара и дефектов сидений

Компания Ford объявила о проведении масштабной сервисной кампании в США, затрагивающей более 953 000 автомобилей. Причиной стали два серьезных дефекта, способных как спровоцировать пожар, так и поставить под угрозу безопасность пассажиров во время движения.

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Пожарная опасность в моделях Bronco

Большая часть отзыва касается внедорожников Ford Bronco и Bronco Raptor, выпущенных в период с 2021 по 2026 год. В общей сложности под сервис попадает 565 691 автомобиль. Об этом сообщает агентство Reuters.

Технические специалисты Ford обнаружили уязвимое место в проводке моторного отсека: жгут проводов подвержен повреждениям, что со временем может привести к короткому замыканию.

В редких случаях это провоцирует перегрев или искрение, что создает непосредственный риск возгорания под капотом. В рамках сервисного обслуживания официальные дилеры бесплатно установят защитную обшивку, которая изолирует проводку и устранит проблему.

Опасные сиденья: риск для пассажиров Explorer и Aviator

Вторая волна отзыва охватывает 387 868 автомобилей, в том числе модели Ford Explorer и Ford Aviator (2020−2026 годов производства). Проблема кроется в механизме фиксации сидений второго ряда, который оказался ненадежным. Об этом сообщил сайт FOX40

Как свидетельствуют отчеты производителя, сиденья могут неожиданно разблокироваться, опрокинуться или резко сместиться во время движения. Такое поведение конструкции является критическим, ведь в случае аварии сидящий позади пассажир не будет должным образом защищен ремнями безопасности.

По состоянию на 16 июня Ford официально подтвердил 14 случаев подобной неисправности.

Для устранения дефекта дилерские центры проведут диагностику и при необходимости заменят рамку вокруг переключателя сиденья.

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Что делать владельцам?

Процесс рассылки официальных уведомлений автовладельцам начнется 27 июля. Однако, учитывая, что полное устранение дефекта с поставкой необходимых деталей ожидается только в январе 2027 года (номер отзыва — 26S52), водителям советуют не ждать письма, а действовать на опережение:

Проверьте свой VIN-номер на официальном сайте Национального управления безопасности дорожного движения США — www.nhtsa.gov Свяжитесь с дилерским центром или позвоните в службу поддержки клиентов Ford в вашем регионе.

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