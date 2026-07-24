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24 июля 2026, 10:01 Читати українською

Выручка сети «Аврора» выросла на 30% и превысила 33,6 млрд грн за полгода

Сеть мультимаркетов «Аврора» по итогам первого полугодия 2026 года увеличила выручку на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем продаж составил 33,6 млрд грн с учетом НДС. Об этом сообщил генеральный директор компании Тарас Панасенко.

Сеть мультимаркетов «Аврора» по итогам первого полугодия 2026 года увеличила выручку на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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В течение первых шести месяцев года ритейлер инвестировал в развитие бизнеса 1,84 млрд грн и открыл 133 новых магазина. После этого общее количество торговых точек сети превысило 1900.

По словам компании, за этот период в бюджеты всех уровней было уплачено почти 5 млрд грн налогов и сборов, что соответствует 17,5% чистой выручки.

Развитие за пределами Украины и поддержка ветеранов

Одним из направлений развития компании остается международная экспансия. «Аврора» продолжает выход на рынок Румынии и привлекает к этому украинских производителей, помогая своим поставщикам продавать продукцию за рубежом.

Параллельно сеть расширяет программу трудоустройства ветеранов. В настоящее время в компании работает более 150 ветеранов, а отдельное направление занимается их привлечением, адаптацией и поддержкой.

Также в первом полугодии 2026 компания направила 165 млн грн на благотворительные и социальные проекты. С начала полномасштабной войны общий объем помощи от сети уже достиг 929 млн. грн.

Дальнейшее масштабирование

Как ранее писал Минфин, в 2024 году Аврора приобрела у Dragon Capital логистический комплекс под Киевом. Соглашение стало одним из крупнейших инвестиционных проектов украинского ритейла за время полномасштабной войны и создало основу для дальнейшего расширения сети.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, сегмент магазинов обыденных товаров остается одним из самых устойчивых в украинской розничной торговле. Компании продолжают инвестировать в новые магазины, логистику и цифровые решения, рассчитывая на сохранение высокого потребительского спроса.

Напомним, что «Аврора» была основана в 2011 году Львом Жиденко, Тарасом Панасенко и Лесей Клименко. Главный офис торговой сети находится в Полтаве.

Читайте также: Varus покупает сеть «Коло»: АМКУ дал разрешение на одно из крупнейших сделок в украинском ритейле

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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