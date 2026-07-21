К закрытию межбанка во вторник, 21 июля, курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и продаже, евро подешевел на 1 копейку в покупке и продаже.
Курсы валют на закрытии межбанка: доллар подорожал, евро — подешевел
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 21 июля
|
Закрытие 21 июля
|
Изменения
|
44,70/44,73
|
44,73/44,76
|
3/3
|
51,06/51,08
|
51,05/51,07
|
1/1
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,45−44,94 грн. Евро покупают за 50,80 грн, а продают за 51,44 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,77−44,80, евро — 51,20−51,30 грн.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Комментарии