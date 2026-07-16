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16 июля 2026, 11:36 Читати українською

Доллар выше 47-50 грн и инфляция свыше 12-13%: при каких условиях гривневые депозиты могут потерять привлекательность

Во втором полугодии 2026 года гривневые депозиты будут оставаться одним из наиболее понятных инструментов для сбережения средств. Однако вкладчикам следует оценивать не только номинальную ставку, но и три ключевых маркера: инфляцию, курс доллара и срок размещения вклада. Именно эти показатели будут определять реальную доходность депозитов. Такое мнение высказал Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

Во втором полугодии 2026 года гривневые депозиты будут оставаться одним из наиболее понятных инструментов для сбережения средств.

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Гривневые депозиты

По данным банкира, первое полугодие 2026 г. для рынка гривневых депозитов прошло под знаком относительной стабильности. После более активного пересмотра ставок банки преимущественно вышли на уровень, который можно считать рыночным равновесием: средние ставки по гривневым вкладам в зависимости от срока размещения средств держатся в диапазоне 13−14,5% годовых, а наиболее привлекательные предложения на рынке могут достигать 16−17,5% годовых.

«Главный итог первого полугодия состоит в том, что гривневый депозит остается простым, понятным и достаточно прибыльным инструментом сбережения. Ставки стабилизировались, а интерес граждан остается высоким», — отметил эксперт.

В то же время, по его словам, во втором полугодии вкладчикам следует оценивать депозитные условия не с точки зрения «ставки по рекламе», а по сугубо практическому финансовому расчету. В первую очередь, сопоставить ожидаемый доход с двумя показателями — инфляцией и возможным изменением курса валют.

«Для вкладчика депозит выгоден тогда, когда после уплаты налогов доход перекрывает рост цен и возможную курсовую разницу. То есть клиенту следует считать не номинальную, а реальную доходность», — пояснил банкир.

В текущих условиях гривневые депозиты остаются привлекательными, если годовая инфляция не выходит за пределы чистой доходности вклада. Для большинства депозитов это ориентировочно 10−12% годовых после налогообложения, а для лучших рыночных предложений около 13−13,5% годовых. Поэтому инфляция выше 12−13% может стать сигналом, что реальная доходность депозитов заметно сокращается.

Второй маркер — это курс доллара. Если вкладчик рассматривает альтернативу между гривневым депозитом и покупкой валюты, важно оценить, насколько должен вырасти курс, чтобы съесть депозитный доход. Для более коротких вкладов на 3−6 месяцев критическим может быть рост доллара до уровня около 47 грн. Для более длинных депозитов на 9−12 месяцев, особенно по ставкам 15−17,5% годовых, предел привлекательности выше — ориентировочно 49−50 грн за доллар.

«Условно говоря, ультракороткие вклады более чувствительны к курсовым колебаниям, ведь вкладчик имеет меньше времени для накопления процентного дохода. Вместо этого вклад на 9−12 месяцев дает больший запас прочности. В то же время ультракороткий депозит имеет другое преимущество: он гарантирует клиенту финансовую гибкость, а ведь деньги не „замораживают“ надолго. решений НБУ по учетной ставке. Именно поэтому срок депозита можно считать одним из ключевых параметров доходности», — подчеркнул Дмитрий Замотаев.

По его мнению, во втором полугодии конкуренция между банками будет все больше смещаться в плоскость дополнительных условий. Речь идет о бонусах для новых клиентов, удобстве открытия депозита онлайн, возможности пополнения, капитализации процентов, программах лояльности и простоте управления вкладом через мобильное приложение.

«Банки конкурируют не только размером ставок. Для клиента важен „полный пакет“ предложенных преимуществ: насколько легко открыть вклад, можно ли пополнять депозит, есть ли бонус к ставке, как быстро можно управлять средствами, или понятны условия досрочного расторжения. Во втором полугодии именно сервис и гибкость продукта могут стать не менее важными, чем 5 важными. депозитной ставки», — отметил эксперт.

Что будет дальше?

По прогнозу банкира, к осени у рынка гривневых депозитов есть все основания оставаться в режиме умеренной стабильности. Для резких изменений ставок нет достаточных предпосылок: инфляция остается контролируемой, спрос на гривневые сбережения сохраняется, а банковская система имеет достаточный уровень ликвидности.

В то же время, нарушить этот баланс могут несколько факторов: резкое ускорение инфляции, усиление девальвационных ожиданий, рост спроса на валюту, изменение монетарной политики НБУ или непредсказуемые военные и внешнеэкономические обстоятельства.

«Во втором полугодии мы не увидим „депозитную гонку“. Рынок будет находиться в состоянии спокойной конкуренции за клиента. Ставки могут точечно меняться, но вряд ли рынок массово пойдет в резкое повышение или снижение без мощных макроэкономических поводов», — считает Дмитрий Замотаев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+12
TAN72
TAN72
16 июля 2026, 11:41
#
Они уже не привлекательны
+
0
NN NN
NN NN
16 июля 2026, 13:33
#
Привлекательные будут тогда когда будет под 25%, а не под 15% от силы как в этом Глобус банке
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