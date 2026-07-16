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16 июля 2026, 10:13 Читати українською

ФОПам обновили правила отчетности: главные изменения с 1 августа

Министерство финансов утвердило новые формы Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, сумм удержанного налога, а также сумм начисленного единого взноса и обновило Порядок их заполнения и представления. Они вступают в силу 17 июля 2026 года. Об этом говорится в сообщении Налоговой.

Министерство финансов утвердило новые формы Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, сумм удержанного налога, а также сумм начисленного единого взноса и обновило Порядок их заполнения и представления.

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Применение форм начинается с 1 августа для отчета:

  • налоговых агентов (кроме ФОП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность) — за июль 2026;
  • физических лиц — предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность — с представлением нового квартального расчета с разбивкой показателей по месяцам квартала.

До этого времени ФОП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, могут продолжать подавать Расчет по действующей месячной форме, поскольку квартальная форма еще не применяется. В настоящее время ГНС принимает и прорабатывает такие расчеты за апрель — июнь 2026 года.

Дублировать отчетность не нужно:

  • если вы уже подали Расчет за все месяцы по месячной форме, повторно подавать его после введения квартальной формы не требуется;
  • если же отчетность по месячной форме подана не за все месяцы квартала, квартальный расчет необходимо подать только за те месяцы, за которые отчетность не подавалась.

Обратите внимание, что до 10 августа необходимо отчитаться уже за 2 квартал 2026 года.

Как и прежде, Расчет представляется только в случае начисления или выплаты доходов физическим лицам в отчетном периоде.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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