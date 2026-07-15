Закрытие ФОП: три ситуации, когда это создаст проблему

Закрыть ФОП, чтобы одним движением «обнулить» проблему, — соблазн, понятный каждому предпринимателю в сложной ситуации. Но на практике ликвидация физлица-предпринимателя зачастую не решает ничего, а лишь добавляет новые сложности. О трех конкретных ситуациях, где следует остановиться и подумать об альтернативе, рассказали эксперты юридической компании YANKIV.

Ситуация первая: превышение лимита дохода ФОП

Самый распространенный сценарий: предприниматель, работающий по второй группе, превысил допустимый предельный объем дохода и решает: «Закроюсь, а потом откроюсь заново, и ситуация как бы «обнулится». На практике это одна из самых дорогостоящих ошибок.

Согласно пункту 293.8 Налогового кодекса, при превышении лимита ФОП обязан со следующего квартала перейти на третью группу единого налога или на общую систему, а с суммы превышения уплатить единый налог по ставке 15%. Это обязательство не исчезает в случае закрытия — уплатить 15% придется в любом случае, поэтому закрытие не дает никакой налоговой выгоды.

Дополнительно действует ограничение подпункта 298.1.4 НКУ: перейти на упрощенную систему налогообложения можно только один раз в течение календарного года. Если ФОП уже был плательщиком единого налога в этом году, это право уже использовано — и при повторной регистрации придется работать по общей системе до конца года. Более того, если в течение года деятельность приостанавливалась, при возвращении на упрощенную систему в следующем году налоговая все равно учитывает весь доход за предыдущий год, включая превышение лимита — независимо от факта закрытия.

Вместо схемы «закрыть и открыть заново» ИП первой или второй группы имеет более разумную альтернативу — перейти в более высокую группу единого налога, а впоследствии вернуться обратно при условии соблюдения требований относительно дохода, КВЭД и количества работников. Эту возможность подтверждают и сами налоговики в индивидуальных консультациях реестра ЗИР, категория 107.01.01.

Ситуация вторая: бизнес временно приостановлен

Второй случай — когда деятельность нужно просто приостановить на несколько месяцев. В Налоговом кодексе нет понятия «спящего режима» ИП, но это не означает, что из-за временного простоя нужно сразу закрывать предпринимательскую деятельность.

Один из вариантов — переход на 3-ю группу единого налога. Поскольку налог здесь рассчитывается в процентах от фактического дохода, при нулевом доходе сумма к уплате также равна нулю. Обязанность уплаты ЕСВ при этом сохраняется, за исключением льготных категорий — пенсионеров, лиц с инвалидностью, или если ЕСВ за предпринимателя уже уплачивает работодатель по основному месту работы. Перейти в третью группу можно с начала следующего квартала, подав заявление за 15 календарных дней до его начала.

Второй вариант — переход на общую систему налогообложения без дохода. Здесь преимущество в том, что при отсутствии чистого дохода ФОП не уплачивает ни НДФЛ, ни военный сбор, а обязанности уплачивать ЕСВ за месяцы без дохода нет — это прямая норма пункта 2 части 1 статьи 7 Закона № 2464-VI. Если страховой стаж не является критическим, ЕСВ можно вообще не платить за месяцы без дохода. Минус этого варианта — риск обязательной регистрации в качестве плательщика НДС, если объем налогооблагаемых операций за последние 12 месяцев, включая период на упрощенной системе, превысил 1 млн грн.

Ситуация третья: нерешенные налоговые вопросы

Третий и самый рискованный случай — когда предприниматель знает, что в его учете есть вопросы, которые стоит сначала привести в порядок: документы, отчетность, подозрительные платежи, долги. Здесь закрытие ФОП часто рассматривается как способ избежать внимания налоговой — но на практике происходит обратное.

Именно прекращение деятельности ФОП является одним из прямых оснований для проведения документальной проверки при закрытии ФОП в соответствии с подпунктом 78.1.7 НКУ. После получения информации о закрытии налоговая служба анализирует деятельность предпринимателя через специальную комиссию, действующую в соответствии с методическими рекомендациями ГНС от 15.09.2020 № 499, и оценивает риски:

наличие информации о возможных нарушениях,

риски занижения или завышения обязательств,

наличие задолженностей,

сотрудников и движение денежных средств.

Проверка не назначается автоматически для всех — если деятельность была фактически «нулевой», без доходов и сотрудников, риск минимален.

Важно понимать и глубину возможной проверки. Стандартный срок давности — 1095 дней, но он приостанавливался с 18 марта 2020 года по 1 августа 2023 года на период карантина и военного положения. Это означает, что фактически проверкой может быть охвачено до 2326 дней — примерно 6,5 лет. Если подавались уточняющие декларации, срок исчисляется заново с даты их подачи. А в отношении ЕСВ сроки давности не применяются вообще — проверка и взыскание возможны за любой период в соответствии с пунктом 16 статьи 25 Закона № 2464.

Поэтому, если в учете есть что приводить в порядок, зачастую разумнее не закрываться сразу, а перейти на общую систему налогообложения без дохода, подавать нулевую отчетность, дождаться окончания периода, который потенциально интересен для проверки, и только после этого оформлять закрытие уже как «нулевой» ФОП.

Что проверить перед принятием решения

Прежде чем подавать заявление о закрытии, стоит пройтись по краткому чек-листу:

не превышен ли лимит дохода текущей группы и не требуется ли переход на другую систему вместо закрытия;

действительно ли пауза в деятельности постоянная или временная, и не выгоднее ли перейти на 3-ю группу или общую систему;

есть ли нерешенные вопросы с документами, отчетностью или платежами, которые лучше привести в порядок заранее;

и какой период потенциально может попасть под проверку с учетом продленных сроков давности.

Вопрос о том, когда не стоит закрывать ФОП, сводится к одному простому принципу: закрытие предпринимательской деятельности не «стирает» налоговые обязательства, долги или риски — оно лишь меняет формат, в котором с ними придётся иметь дело.

При превышении лимита дохода разумнее перейти в другую группу с последующим возвращением. При временной паузе — переход в 3-ю группу или на общую систему вместо полного прекращения деятельности. А при нерешенных налоговых вопросах закрытие вообще может привлечь внимание налоговой службы, а не уменьшить его.