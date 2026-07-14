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14 июля 2026, 9:22 Читати українською

Украинцам в Чехии обновили правила оформления паспортов: что нужно знать

Украинцы, проживающие в Чехии, могут оформить или заменить загранпаспорт через дипломатические учреждения или ГП «Документ». В 2026 году действуют обновленные правила онлайн-записи и проверки документов, а для отдельных категорий заявителей введены дополнительные требования, пишет Czechia-online.

Украинцы, проживающие в Чехии, могут оформить или заменить загранпаспорт через дипломатические учреждения или ГП «Документ».

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Загранпаспорт является обязательным документом для легального пребывания в Чехии. Он нужен не только для подтверждения личности, но и для оформления или продления визы, разрешения на долгосрочное или постоянное проживание, а также при обращении в банки, работодатели и государственные учреждения.

Где украинцам в Чехии оформить загранпаспорт

Подать документы можно в Посольстве Украины в Праге, Генеральном консульстве Украины в Брно или в пражском центре ГП «Документ».

Основные варианты оформления:

  • через систему «е-Консул» для записи в дипломатические учреждения;
  • через онлайн-очередь ГП «Документ» в Праге;
  • без предварительной записи каждую пятницу могут обращаться отдельные льготные категории граждан в консульское учреждение.

Все учреждения принимают заявителей только по предварительной онлайн-записи, за исключением определенных категорий граждан во время социального дня.

Какие правила действуют для мужчин и какие документы необходимы

Для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет при оформлении паспорта через дипломатические учреждения обязательна проверка данных в реестре «Оберіг». Кроме того, необходимо иметь электронный военно-учетный документ из приложения «Резерв+», сформированный не ранее чем за 72 часа до визита.

При оформлении через ГП «Документ» приложение «Резерв+» не требуется. В то же время, работники центра проверяют информацию заявителя через государственные реестры по идентификационному коду. Если при получении готового паспорта возникнут проблемы с военным учетом, выдача документа может быть временно приостановлена до устранения несоответствий.

Для оформления загранпаспорта необходимо иметь внутренний паспорт гражданина Украины или ID-карту, идентификационный код, действующий или предварительный загранпаспорт, а также документы, подтверждающие право на жительство в Чехии. В случае смены фамилии или потери паспорта потребуются дополнительные подтверждающие документы.

Если во время оформления возникают трудности, украинцы могут обратиться в Украинский консультационно-общественный центр в Праге, где помогают с записью, использованием цифровых сервисов и установкой приложения «Резерв+».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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