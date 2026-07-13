На границе с Молдовой могут временно остановить движение из-за ремонта

На пункте пропуска «Могилев-Подольский — Отач» на границе с Молдовой могут временно приостановить движение транспорта из-за ремонтных работ. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

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Что известно

Ремонтные работы начнутся сегодня, 13 июля, с 12.00 на молдавской стороне КПП. Ограничения на пропуск автомобилей могут продолжаться до полного завершения ремонта.

Граждан призвали учесть эту информацию при планировании своих поездок. По возможности водителям советуют выбирать альтернативные пункты пропуска: