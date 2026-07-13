На пункте пропуска «Могилев-Подольский — Отач» на границе с Молдовой могут временно приостановить движение транспорта из-за ремонтных работ. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.
На границе с Молдовой могут временно остановить движение из-за ремонта
► Читайтестраницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно
Ремонтные работы начнутся сегодня, 13 июля, с 12.00 на молдавской стороне КПП. Ограничения на пропуск автомобилей могут продолжаться до полного завершения ремонта.
Граждан призвали учесть эту информацию при планировании своих поездок. По возможности водителям советуют выбирать альтернативные пункты пропуска:
- «Бронница — Унгурь»;
- «Сокиряне — Окница».
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии