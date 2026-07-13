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13 июля 2026, 9:27 Читати українською

Штрафы за мусор могут вырасти в разы: сколько будут платить граждане и бизнес

В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты № 15325 и № 15327, которые предусматривают комплексное обновление административной и уголовной ответственности за нарушение правил обращения с отходами. Документы предлагают значительно увеличить штрафы, ввести новые виды административных правонарушений и усилить наказание за экологические преступления.

В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты № 15325 и № 15327, которые предусматривают комплексное обновление административной и уголовной ответственности за нарушение правил обращения с отходами.

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Что предлагают изменить

Законопроекты № 15325 и № 15327 разработаны во исполнение Закона Украины «Об управлении отходами». Их цель — привести украинское законодательство в соответствие с европейскими экологическими стандартами, усилить контроль за обращением с отходами и сократить количество стихийных свалок.

Документ № 15325 касается административной ответственности, а № 15327 — уголовной.

Предложена двухуровневая система наказаний: за менее тяжкие нарушения — существенно более высокие штрафы, а за действия, создавшие опасность для людей или нанесшие значительный ущерб окружающей среде, — уголовную ответственность.

Какие штрафы могут возрасти

Законопроект предлагает увеличить штрафы за:

  • порча, загрязнение или засорение земель и почв отходами;
  • засорение лесов;
  • повреждение или уничтожение лесов вследствие загрязнения;
  • нарушение требований законодательства в сфере управления отходами;
  • нарушение правил благоустройства населенных пунктов.

За засорение или загрязнение земель отходами предлагается установить штраф:

  • для граждан — от 1 700 до 5 100 гривен;
  • для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей — от 13 600 до 17 000 гривен.

В случае повторного нарушения в течение года или если оно причинило значительный ущерб окружающей среде, штрафы могут возрасти:

  • для граждан — от 6 800 до 15 300 гривен;
  • для должностных лиц и ФОП — от 42 500 до 51 000 гривен.

Такие же санкции предлагается применять за засорение лесов, повреждение лесных территорий из-за загрязнения и другие нарушения правил управления отходами.

Отдельно законопроект определяет понятие «большой вред окружающей среде». Ею предлагается считать ущерб в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

Новые административные правонарушения

Проект закона предлагает дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новыми основаниями для ответственности.

Штрафы могут ввести по:

  • неподача или нарушение порядка подачи декларации об отходах;
  • отсутствие плана управления отходами;
  • осуществление операций по обработке отходов без необходимого разрешения;
  • несоблюдение условий выданного разрешения;
  • непринятие мер по ликвидации стихийных свалок;
  • неведение учета свалок и отходов, владельцы которых не установлены.

За непредставление декларации об отходах или нарушении порядка ее подачи должностным лицам и физическим лицам-предпринимателям может грозить штраф от 1700 до 5100 гривен.

Такой же штраф предлагается установить и при отсутствии плана управления отходами.

За осуществление операций по обработке отходов без соответствующего разрешения предусмотрен штраф:

  • для граждан — от 1 700 до 5 100 гривен;
  • для должностных лиц и предпринимателей — от 6 800 до 17 000 гривен.

В случае повторного нарушения или оно приведет к значительному ущербу окружающей среде, максимальный размер штрафа может достигать 51 тысячи гривен.

Ответственность за стихийные свалки

Отдельные положения законопроекта касаются должностных лиц, которые не обеспечивают ликвидацию незаконных свалок или не ведут их учет.

Для должностных лиц органов местного самоуправления предлагается установить штраф от 3 400 до 17 000 гривен, если несанкционированная свалка обнаружена на землях коммунальной собственности.

Такие же санкции могут применяться к должностным лицам местных государственных администраций, если мусорные свалки расположены за пределами населенных пунктов на государственных землях и ответственного землепользователя или собственника участка не установлены.

Кроме того, общины и местные государственные администрации предлагается законодательно обязать вести учет таких свалок и обеспечивать их ликвидацию.

Как планируют усилить уголовную ответственность

Законопроект № 15327 предусматривает обновление норм Уголовного кодекса по экологическим преступлениям.

Речь идет об ответственности за:

  • нарушение правил экологической безопасности;
  • загрязнение земель;
  • загрязнение атмосферного воздуха;
  • загрязнение водных объектов и моря;
  • незаконный ввоз отходов на территорию Украины;
  • нарушение правил обращения с опасными отходами.

Также предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 268−1 «Нарушение установленного порядка управления отходами». Она будет предусматривать ответственность за деятельность по управлению опасными отходами без лицензии или другие грубые нарушения, если они создали угрозу жизни или здоровью людей или окружающей среде.

Какое наказание предусматривают

Законопроект предлагает следующие виды уголовной ответственности:

  • за нарушение правил экологической безопасности, создавших опасность для людей или окружающей природной среды, — от штрафа до лишения свободы на срок от трех до пяти лет;
  • если правонарушение совершено повторно, группой лиц или причинило существенный вред, — лишение свободы на срок от четырех до семи лет;
  • если следствием стала гибель людей, возникла чрезвычайная экологическая ситуация или наступили другие тяжелые последствия — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Кроме того, предлагается усилить ответственность за незаконный ввоз отходов в Украину, нарушение правил обращения с опасными отходами и расширить возможности применения мер уголовно-правового характера к юридическим лицам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
youknow
youknow
13 июля 2026, 11:58
#
Нарешті. тепер потрібно використовувати.
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