Кто из народных депутатов заработал больше всего в 2025 году

Аналитики R&D центра YouControl проанализировали декларации народных депутатов за 2024−2025 годы и определили, кто из парламентариев 9-го созыва задекларировал наибольшие доходы. Исследование включает представителей всех фракций и депутатских групп Верховной Рады.

Как считали?

Специалисты YouControl изучили данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (Реестр деклараций). А именно: раздел 11 «Доходы, в том числе подарки» и раздел 12 «Денежные активы». В подсчете общих сумм дохода и денежных активов учитывались показатели как самих народных депутатов, так и членов их семей.

По состоянию на 8 июня 2026 г. в Верховной Раде 390 народных избранников. Из них у 11 парламентариев нет обнародованных деклараций за 2024−2025 гг. И еще 3 новых нардепов не подавали декларации за 2024 год.

Фракция «Европейская Солидарность»

Совокупный доход членов фракции «Европейская солидарность» за 2025 год составил 4,1 млрд. грн., что составляет около 68% от общего дохода всех членов парламента. 98% от общего дохода фракции и более 66% от дохода всех действующих народных депутатов составляют доходы и денежные активы Петра Порошенко.

Самая большая сумма составляющих дохода г-на Порошенко — это дивиденды от швейцарской компании Sequent Schweiz AG (824,4 млн грн). Также в его доходе большое количество полученных процентов и погашение облигаций иностранных компаний. В 2025 году жена нардепа Марина Порошенко получила от него «Подарок в неденежной форме» на сумму 988,7 млн. грн. Петр Порошенко с 12.02.2025 года находится под действием санкций СНБО и является одним из ключевых лиц корпоративной группы «Укрпроминвест». И также имеет наибольшую сумму в 5,38 млрд грн задекларированных денежных активов среди всех действующих нардепов.

Вторую и третью строчки по уровню дохода среди членов фракции «Европейская Солидарность» занимают Алексей Гончаренко (10,8 млн грн) и Андрей Лопушанский (7,6 млн грн). Основная часть задекларированного дохода этих парламентариев приходится на доходы членов их семьи. Жена Алексея Гончаренко в 2025 году получила доход от предпринимательской деятельности в размере 7,6 млн грн, а жена Лопушанского — 6,6 млн грн.

Фракция «Слуга Народа»

Совокупный доход членов фракции «Слуга Народа» в 2025 году составил 762,7 млн грн, что на 10,5% больше, чем годом ранее. Рост доходов зафиксирован у более половины депутатов фракции — 133 народных избранников.

Тройка лидеров по сумме совокупного дохода среди «Слуг Народа» в 2025 году выглядит следующим образом: Андрей Герус — 95,5 млн грн. Львиная доля (79,3%) этой суммы приходится на «Доход от погашения ОВГЗ». В 2025 году доходы нардепа увеличились почти на 36% по сравнению с 2024 годом. Господин Герус является ключевым лицом корпоративной группы «Группа семьи Герус»; Руслан Горбенко — 31,1 млн грн, что почти в 9 раз больше, чем в 2024 году. Основной рост обеспечили дивиденды от ООО «ИНТЕРГУМА-2010». Компания входит в состав корпоративной группы «Группа семьи Горбенко», а сам нардеп является ее ключевым лицом; Жан Беленюк — 29,69 млн грн. Это более чем на 11 млн грн превышает показатель предыдущего года. Основную часть дохода, а это 24,3 млн грн, составляло погашение ОВГЗ.

Депутатская группа Партия «За будущее»

Совокупный доход депутатской группы «Партия «За будущее» в 2025 году составил 309,2 млн грн, что на 62% меньше, чем в 2024. В то же время у 11 из 18 ее членов доход за 2025 превысил показатель предыдущего года.

Общее сокращение доходов этой депутатской группы в значительной степени обусловлено уменьшением дохода ее наиболее состоятельного представителя — Степана Ивахива, задекларировавшего на 512,5 млн грн меньше, чем годом ранее. Доход господина Ивахива в 2025-м составил 72,3 млн грн. Также Ивахов задекларировал наибольшую сумму денежных активов среди всех членов его депутатской группы в размере 714,2 млн грн.

Вторую строчку по сумме дохода в Партии «За будущее» занимает ключевое лицо корпоративной группы «Эпицентр» Александр Герега (55,6 млн грн). На третьей строчке по объему совокупного дохода в 2025 году оказался Иван Чайковский — ключевое лицо агрохолдинга «Агропродсервис"8 его деклар. суммы приходится на дивиденды его жены Татьяны от ПАП «АГРОПРОДСЕРВИС».

Депутатская группа «ДОВЕРИЕ»

Общий доход членов депутатской группы «ДОВЕРИЕ» в 2025 году составил 276,4 млн грн, что почти на 16% больше чем в 2024 году. Наибольший доход из 19 членов этой депутатской группы задекларировали Борис Приходько (172,6 млн грн), Андрей Кит (18,5 млн грн) и Олег Кулинич (11,8 млн грн). Основными составляющими дохода г-на Приходько в 2025 году стали: инвестиционная прибыль от ООО «ИК «СВИТИНВЕСТ» (58,7 млн грн), доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав в размере 22,3 млн грн и доход от погашения ОВГЗ (почти 82 млн грн) (96,3 млн. грн).

Андрей Кит в 2025 году стал лидером по темпам роста доходов среди всех членов депутатской группы «ДОВЕРИЕ». Его совокупный доход вырос в 7 раз по сравнению с 2024 годом. Основным фактором роста стал доход от отчуждения недвижимого имущества, полученный его супругой Марией, на общую сумму 11,9 млн грн.

Депутатская группа «Платформа за жизнь и мир»

Более 189 млн грн дохода по итогам 2025 года получили члены депутатской группы «Платформа за жизнь и мир», что почти на 18% больше, чем в 2024 году.

Григорий Суркис, в 2024 году занимавший третье место, по итогам 2025 года уступил Сергею Левочкину с доходом в 33,2 млн грн. А Юрий Бойко и В итальян Борт поменялись местами в рейтинге доходов. Господин Борт занял первое место с доходом в 49,6 млн грн, а народный избранник Юрий Бойко — второе в 42,8 млн грн.

Собственно, Суркис задекларировал наибольшую сумму денежных активов среди всех членов этой депутатской группы в размере 688,3 млн грн

Сергей Левочкин является лидером среди членов депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» по сумме увеличения дохода в 2025 году. Его доходы увеличились на 21,7 млн грн.

Фракция «Батькивщина»

24 народных депутата, входящих в состав фракции «Батькивщина», задекларировали совокупный доход в размере 134,6 млн грн за 2025 год. Это на 20% больше, чем в 2024 году.

Наиболее финансово успешным 2025 год стал для Константина Бондарева из «Группы «Велес» (38 млн грн), связанного лица в «Группу семьи Крулько» Ивана Крулько (13,8 млн грн) и Владимира Кабаченко ( 8,2 млн грн) 145,3 млн грн. Лидером по этому показателю является глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко с задекларированными 210,8 млн грн.

Внефракционные

20 внефракционных депутатов в 2025 году совокупно задекларировали 126,4 млн грн дохода, что на 7,7 млн грн меньше, чем в 2024 году. Первое место с показателем 68,7 млн грн заняла Елена Кондратюк, которая в 2024 году была второй среди внефракционных депутатов. Второе и третье места в 2025 году заняли Дмитрий Разумков (9,1 млн грн) и Виктор Балога (8,7 млн грн). Дмитрий Разумков и Елена Кондратюк также задекларировали наибольшие суммы денежных активов среди внефракционных нардепов, то есть 172,6 млн грн и 74,6 млн грн соответственно.

Депутатская группа «Восстановление Украины»

Совокупный доход членов депутатской группы «Восстановление Украины» в 2025 году составил 84,8 млн грн, что почти на 35,8% меньше, чем в 2024 году. Наибольшее сокращение в гривневом эквиваленте (-41,4 млн грн) зафиксировано у Вадима Столара, ключевого лица корпоративной группы «Группа семьи Столар». В то же время он остается лидером Восстановления Украины по уровню дохода с показателем 44,3 млн грн. Второе и третье места заняли Валерий Гнатенко (6,9 млн грн) и Роман Иванисов (6,1 млн грн). Кроме высокого уровня дохода членов депутатской группы «Восстановление Украины», г-н Столар также задекларировал наибольшую сумму денежных активов в 2025 году, а именно 1,1 млрд грн, что составляет более половины общей суммы этого показателя в депутатской группе.

Фракция «Голос»

Совокупный доход 18 депутатов от «ГОЛОСА» за 2025 год составлял 75,2 млн грн, что на 78% больше чем в 2024 году. Также на 12,4 млн. грн. выросла общая сумма денежных активов членов этой фракции.

Тройка лидеров «ГОЛОСА» по суммарному доходу в 2025 году: Юлия Сирко (14,1 млн грн), Роман Костенко (11,2 млн грн) и Наталья Пипа (9,2 млн грн). Заработок госпожи Сирко увеличился на 73%. Это произошло за счет полученного дохода от отчуждения движимого имущества мужа на сумму 4,2 млн грн, а также увеличения его дохода от предпринимательской деятельности.

Юлия Сирко задекларировала наибольшую сумму денежных активов среди своих коллег по фракции в 2025 году, а именно 32,7 млн. грн. Доход Романа Костенко в 2025 г. вырос более чем в 5 раз за счет отчуждения движимого и недвижимого имущества. Также нардеп подарил своей жене 2,9 млн. грн.