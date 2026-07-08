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8 июля 2026, 9:34 Читати українською

Экспорт ИТ-услуг Украины в мае снизился до $560 млн

В мае 2026 года экспорт ИТ-услуг Украины составил $560 млн. Это на $18 млн, или на 3,1% меньше, чем в апреле, когда показатель достигал $578 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ, которые приводит Lviv IT Cluster.

В мае 2026 года экспорт ИТ-услуг Украины составил $560 млн.

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В то же время, в годовом измерении украинские ИТ-компании показали рост. В мае 2025 года экспорт ИТ-услуг составил $545 млн, поэтому за год показатель увеличился на $15 млн или на 2,8%.

Несмотря на месячное понижение, ИТ остается одним из главных экспортных направлений украинской экономики. В мае доля ИТ-услуг в структуре общего экспорта услуг составила 39,4%. Год назад она была выше — 42,1%.

Куда экспортировали больше всего

Основным рынком для украинских ИТ-услуг остаются США. В мае экспорт по этому направлению составил $208 млн.

В десятку крупнейших партнеров также вошли:

  1. Великобритания — $47 млн;
  2. Мальта — $43 млн;
  3. Кипр — $34 млн;
  4. Польша — $22 млн;
  5. Швейцария — $21 млн;
  6. Эстония — $21 млн;
  7. ОАЭ — $20 млн;
  8. Израиль — $19 млн;
  9. Германия — $17 млн.

Структура экспорта показывает, что украинский ИТ-сектор продолжает ориентироваться на развитые рынки с высоким спросом на аутсорсинг, инженерные команды, R&D и продуктовые услуги. США остаются самым большим направлением с большим отрывом от других стран.

Динамика за пять месяцев

В первые месяцы 2026 экспорт ИТ-услуг двигался неравномерно. В январе он составил $508 млн, в феврале — $544 млн, в марте — $592 млн, в апреле — $578 млн, в мае — $560 млн.

Март стал самым сильным месяцем года: тогда экспорт ИТ-услуг вырос до $592 млн, что на $48 млн, или на 8,8% больше, чем в феврале. Как ранее писал Минфин, это стало сигналом возвращения отрасли к росту после более слабого старта года.

За январь-май 2026 года Украина экспортировала ИТ-услуг на $2,782 млрд. За аналогичный период 2025 года показатель составил $2,684 млрд. Годовой прирост — $98 млн, или 3,7%.

Это означает, что отрасль пока не демонстрирует резкого ускорения, но постепенно увеличивает валютную выручку по сравнению с прошлым годом.

Отрасль ищет новые опоры

Украинский ИТ-экспорт остается устойчивым даже в условиях войны, дефицита кадров, сложной экономики и конкуренции на глобальном рынке. Но майское понижение показывает, что восстановление не является линейным. На выручку влияют сезонность, темпы заключения контрактов, структура клиентов, курсовые ожидания и осторожность международных заказчиков.

Для отрасли становится все более важным поиск новых источников спроса. Одно из таких направлений — оборонные технологии и решения для ОПК.

У украинских компаний уже есть практический опыт в разработке софта, дроновых систем, аналитики данных, кибербезопасности, связи и автоматизации процессов для нужд войны.

Именно поэтому специальные режимы типа Defence City могут стать дополнительным инструментом поддержки технологического экспорта. Если государство создаст понятные правила для компаний, работающих на пересечении ИТ и оборонной промышленности, это поможет отрасли не только удержать валютную выручку, но и перейти к продуктам с более высокой добавленной стоимостью.

Как ранее писал «Минфин», ИТ остается одним из немногих секторов, даже во время войны способных стабильно приносить валюту в страну. Но для дальнейшего роста одних аутсорсинговых контрактов недостаточно. Отрасли необходимы инвестиции в продукты, defense tech, искусственный интеллект, кибербезопасность и выход на новые рынки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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