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8 июля 2026, 8:41 Читати українською

Украинцам ограничили доступ к 2465 сайтам: названы главные категории

За первое полугодие 2026 года украинские государственные органы и регуляторы приняли решение об ограничении доступа к 2465 интернет-ресурсам. В UABlockList их проанализировали, чтобы выяснить, какие категории сайтов чаще всего попадали под ограничение доступа.

За первое полугодие 2026 года украинские государственные органы и регуляторы приняли решение об ограничении доступа к 2465 интернет-ресурсам.

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Чаще всего попадавшие под блокировки категории

Около 97% всех заблокированных ресурсов пришлось только на три категории — онлайн-казино, алкоголь/табак и пропаганду. Именно они определили динамику первого полугодия, в то время как другие блокировки оставались преимущественно точечными или эпизодическими.

Игровые «зеркала»

Именно нелегальные площадки с азартными играми стали самой большой категорией блокировок в первом полугодии 2026 года. Из 2465 заблокированных ресурсов 2144 были связаны с онлайн-казино и их «зеркалами».

Первые масштабные решения появились уже в феврале: только за февраль-март ограничили доступ к 443 таким сайтам. В апреле заблокировали еще 365 ресурсов, в мае — 397, а в июне — 939 адресов по нескольким решениям государственного агентства PlayCity, которые выполняла НКЭК. Большинство из них являлись новыми доменами уже известных брендов, появлявшихся после предварительных блокировок.

Подакцизные товары без лицензий

После нелегальных казино наибольшее количество решений касалось сайтов по продаже подакцизной продукции без лицензий. Всего за полгода под блокировку попали 157 таких ресурсов. Больше всего их обнаружили в начале года: 24 — в январе и еще 87 — в феврале-марте. В апреле и мае количество новых блокировок уменьшилось до 10 и 36 сайтов соответственно.

В основном это были интернет-магазины, которые предлагали спирт, алкогольные напитки, табак, POD-системы и одноразовые электронные сигареты с доставкой по Украине без лицензий. Часть ресурсов использовала одинаковый дизайн, схожие названия и несколько доменов одновременно, что позволяло владельцам быстро возобновлять работу после блокировок.

Пропагандистские и информационные ресурсы

Информационные ресурсы стали третьей по количеству категории блокировок — в общей сложности под ограничение доступа попал 91 сайт. В начале года это были преимущественно отдельные российские, немецкие, румынские, венгерские, польские и белорусские сайты, которые распространяли тезисы об «усталости Запада от поддержки Украины», оправдывали или замалчивали российскую агрессию, продвигали сюжеты о якобы «притеснении венгерской общины на Закарпатье». псевдорасследование и конспирологические материалы

Весной под санкции СНБО попали ресурсы «Юнармии» и издательства «Русская идея», которое распространяло материалы о «Святой Руси», популяризировало идеологию «русского мира».

В конце июня категория существенно расширилась после введения в действие решения СНБО о применении санкций в отношении 19 веб-ресурсов российских медиа и информационных платформ. К списку добавились: Gazeta.ru, Lenta.ru, Svpressa.ru, SMI2, Mirtesen, Utro.ru, FederalPress, Tatar-Inform, а также связанные с ними сайты и субдомены. Кроме вебресурсов, санкции охватили отдельные Telegram- и YouTube-каналы этих медиа, а также приложение МирТесен.

Категории, которые появлялись эпизодически

Не все блокировки измерялись сотнями сайтов. В течение полугодия отдельные решения касались еще четырех категорий ресурсов, каждая из которых имела свои особенности.

Псевдоаптеки и медицинские сервисы

Псевдоаптеки и медицинские сервисы появлялись в решениях гораздо реже, однако за полгода под блокировку попали 29 таких сайтов. Больше всего соответствующих эпизодов пришлось на февраль-апрель: сначала заблокировали 10 ресурсов, а потом еще 19. Под блокировку попадали онлайн-аптеки, сервисы поиска лекарств и сайты, которые предлагали препараты для лечения онкологических заболеваний, ВИЧ, гепатита и других тяжелых болезней с доставкой по почте. Часть ресурсов принимала заказы через мессенджеры или позиционировала себя как международные сервисы поиска дефицитных лекарств.

Мошеннические сайты

В категорию мошеннических ресурсов вошли 17 сайтов. В январе заблокировали две имитированные НАБУ фишинговые площадки и ресурс, который использовал бренд «Киевстар» для фейковых инвестиционных предложений. В феврале-марте появились новые подделки под «Киевстар», а также четыре криптовалютных сервиса, заблокированных в рамках санкций СНБО.

В июне киберполиция сообщила о блокировке фейковой «Дии», по которой злоумышленники получали персональные данные пользователей, а также поддельного сайта Национальной полиции, где под предлогом уплаты штрафов выманивали деньги. Отдельно стражи порядка разоблачили ресурс, предлагавший фальшивый «Резерв+» за ежемесячную оплату.

Русские и пиратские книги

В категорию заблокированных книжных сайтов вошли 18 ресурсов. Первое решение пришлось на период февраль-март, когда заблокировали 5 площадок, второе на апрель — еще 4 и на май — 7. Основаниями становились отсутствие подтверждения прав на реализацию такой продукции, а также продажа книг российских издательств и распространение русскоязычной литературы.

В ходе проверок «КнигоМании», BookHaven, Nikoshop, Dreambook, N-Knigi, Vashakniga, Babadook и Book Hut обнаруживали книги российских издательств «Эксмо», «АСТ» и «МИФ», в том числе издания, опубликованные уже после начала полномасштабного вторжения. На отдельных ресурсах также предлагали пиратские издания Стивена Кинга, Германа Гессе, Станислава Лема, Коллина Гувера и других авторов. Часть сайтов продолжала продавать такую продукцию даже после обращений по ее изъятию.

Российские видеосервисы

Эта категория появилась только один раз — в апреле 2026 года, когда одним решением был ограничен доступ к 9 российским онлайн-ТВ и стриминговым сервисам. Основанием стало внесение их Национальным советом Украины по телевидению и радиовещанию в перечень медиасервисов государства-агрессора, после чего НКЭК сообщила провайдерам о необходимости заблокировать доступ.

В список вошли Coocha, myru, Ontvtime.tv, RusTV, Tas-ix TV, ГлавТВ, Русское телевидение онлайн, Смотреть онлайн ТВ и Телеканалы. Все они предоставляли доступ к русскоязычному аудиовизуальному контенту, в частности, телеканалам, фильмам и сериалам, а часть сервисов работала как агрегаторы телевизионных трансляций.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+11
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
8 июля 2026, 9:16
#
І який сенс такої діяльності, якщо давно існує впн, як на пк, так і на телефон, і впн давно не зменшують швидкість інтернету?
+
0
Corolla
Corolla
8 июля 2026, 10:39
#
Сенс в том, что на это регулярно списываются средства. Даже наверное есть отдел специальный с 10+ сотрудниками с бронью и зарплатой ставка+премия за важность.
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