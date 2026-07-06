Гетманцев объяснил, почему не работает денежная помощь для работников критической инфраструктуры

Сотрудники критической инфраструктуры, пострадавшие в результате российских обстрелов во время выполнения работы, имеют право на единовременную денежную помощь от государства. Но на практике получить эти средства не всегда просто: одним из главных препятствий стал Реестр объектов критической инфраструктуры. Об этом написал Глава Налогового комитета В Р Динило Гетманцев.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

О чем идет речь

Речь идет о выплатах, предусмотренных законом № 2980-IX. Он устанавливает единовременную помощь для работников объектов критической инфраструктуры, государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления, которым вред жизни или здоровью нанесла военная агрессия России против Украины. Закон вступил в силу в 2023 году.

Документ предусматривает 800 тыс. грн для лиц с инвалидностью I группы, 500 тыс. грн — для лиц с инвалидностью II группы, 200 тыс. грн — для лиц с инвалидностью III группы. В случае гибели работника семья имеет право на 1 млн грн. Такие размеры пособий также приводит Пенсионный фонд Украины в своих разъяснениях.

Где возникает проблема

По словам Гетманцева, на бумаге механизм выглядит ясно: если человек пострадал, выполняя работу на объекте критической инфраструктуры, государство должно оказать помощь. Но для назначения выплаты нужно подтвердить не только факт ранения, увечья, контузии или установления инвалидности.

Следует также доказать, что предприятие или объект, где работал человек, относится к критической инфраструктуре и внесен в соответствующий государственный Реестр. Именно здесь часто возникают трудности.

«Часть предприятий могла не попасть в Реестр из-за неполных или неточных данных, представленных государственными органами. Другие могут годами ждать внесения или исправления информации. В результате работник, реально пострадавший от обстрела во время работы, рискует получить отказ не из-за отсутствия права на помощь, а из-за формальных проблем в государственных базах.

Отдельная сложность — привязка к адресам. Юридический адрес предприятия не всегда совпадает с местом фактического выполнения работ. Энергетик, связист, коммунальщик или работник почты может получить ранения не в офисе, а на аварийном объекте, терминале, подстанции или участке сети. Но при рассмотрении заявления государственные органы могут проверять именно формальные признаки — адрес, объект, дату внесения в Реестр", — пишет Гетманцев.

Судебное дело

Показательно одно из недавних дел. Мужчина получил тяжелые ранения в результате российских обстрелов при исполнении трудовых обязанностей на почтовом терминале. После лечения ему установили инвалидность I группы, которая по закону дает право на единовременную помощь в размере 800 тыс. грн.

Пенсионный фонд отказал в выплате. По данным правозащитников, вместо проверки статуса предприятия на момент ранения государственный орган направил запрос о другой дате. Кроме того, проверялся не статус самого предприятия, а отдельный объект по адресу. Именно такой ответ послужил основанием для отказа. После судебного обжалования право мужчины на помощь удалось защитить.

Это дело показывает системную проблему: даже гарантированная законом выплата может стать предметом долгого спора, если государственные органы очень формально подходят к проверке статуса предприятия или объекта.

Механизм просмотрят

Минсоцполитики уже сообщило, что решение о единовременной помощи работникам критической инфраструктуры и пострадавшим на ее объектах будут пересматриваться без повторных заявлений. В ведомстве заявили, что работают над обновлением механизма назначения помощи с тем, чтобы он заработал быстрее и без лишних обращений со стороны граждан.

Это означает, что часть отказов может просматриваться автоматически. Для пострадавших работников это важно, потому что многие физически и финансово не могут годами вести споры с государством после ранения, потери трудоспособности или длительного лечения.

Право на социальную защиту не должно зависеть от технических ошибок в Реестре, разницы между юридическим и фактическим адресом или неправильно сформированного запроса. Если человек пострадал во время работы, без которой не могут функционировать города, энергосистема, связь, почта или коммунальные службы, государство должно обеспечить простой и предполагаемый механизм помощи.

Как ранее писал Минфин, война сделала работников критической инфраструктуры одной из наиболее уязвимых категорий гражданских специалистов. Они работают в местах, на которые чаще всего направлены атаки: на энергообъектах, транспортных узлах, в коммунальных службах и на объектах связи. Поэтому проблема выплат — это не только вопрос социальной политики, но и доверие к государственным гарантиям.